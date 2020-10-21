Краевой парламент: впереди ещё год работы

До окончания срока полномочий 6-го созыва Законодательного Собрания края осталось чуть меньше года. К этому времени краевые парламентарии рассмотрели более одной тысячи инициатив. Какое количество из них принадлежит депутатам и кто оказался самым дисциплинированным народным избранником, разбирался «Золотой Рог».

Бурных выяснений отношений или чего-то подобного в краевом парламенте замечено не было. Плюс, в 2020 году свой отпечаток на их работу наложил коронавирус - депутаты перешли на дистанционный формат, который не очень располагает к дебатам. Да и комитет по регламенту бдит: чуть что, тормозит пламенные речи. Чаще всего достаётся депутатам-коммунистам - Артём Самсонов, Владимир Беспалов и Владимир Гришуков нередко получают замечания за «разговоры не по делу».

Одно из достижений текущего созыва - поправки в закон о статусе депутата, они ввели ответственность за прогул заседаний при неучастии депутатом 2 и более раз в течение полугода без уважительных причин в заседаниях краевого парламента и (или) комитета заксобрания, членом которого он является. Неучастие более 5 раз в течение календарного года без уважительных причин в очередных заседаниях Законодательного Собрания и (или) комитета заксобрания, членом которого депутат является, также приравнивается к ненадлежащему исполнению своих обязанностей и влечёт за собой досрочное прекращение полномочий. Это относится ко всем избранникам, в том числе работающим не на постоянной основе.

Уважительными причинами пропусков признаются: направление в служебную командировку за пределы края председателем заксобрания или по основному месту работы, нахождение в очередном оплачиваемом отпуске по основному месту работы, временная нетрудоспособность.

«В последнее время достаточно активно проходят заседания Законодательного Собрания, демократический процесс в самом разгаре. Порой, увы, он не обходится без резких или не очень парламентских выражений. Поэтому наш комитет был вынужден инициировать изменения в восьмую статью закона «О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края». Мы ужесточаем правила, которыми должны руководствоваться депутаты при обсуждении законов. Парламент - место для дискуссий, но не для бардака. Все споры должны достаточно чётко регламентироваться», - отмечал ещё в 2016 году глава комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы заксобрания Дмитрий Новиков.

Первым под «каток» поправок попал Валерий Кан - в самом начале созыва он «прогулял» без уважительной причины большую часть заседаний. Своего мандата депутат лишился 24 октября 2018 года. За ним последовал уже в 2020 году Евгений Костюков, который «отсидел» лишь 40 из 55 заседаний. А передать мандат более достойному коллеге попросил по собственному желанию. Последней потерей стал Виктор Милуш, который в конце сентября заявил о желании выйти из состава депутатского корпуса по собственному желанию.

В 2019 году покинул краевой парламент Руслан Маноконов: постоянный представитель интересов жителей Находки отправился в места не столь отдалённые. А вот Константин Богданенко и Александр Костенко практически в самом начале своего депутатства перешли на работу в тогда ещё администрацию края. Правда, первый спустя некоторое время её покинул и вернулся в бизнес, а вот долгожитель приморской политики - Костенко - свои позиции заместителя правительства удерживает.

Ушла на повышение и Людмила Талабаева - сразу после избрания ей доверили представлять интересы Приморья в Совете Федерации. Чуть позже на повышение, но в Государственную Думу, ушёл лидер (на тот момент) Приморского отделения ЛДПР Андрей Андрейченко.

На места выбывших пришли новые люди – Валентин Шуматов (самый последний новобранец), Марина Семина, Юлия Марченко, Александр Щербаков, Галина Овсянникова.

Если говорить о дисциплине, то самыми ответственными депутатами оказались Джонни Авдои, Сергей Ищенко, Татьяна Косьяненко, Галина Овсянникова и Валентин Шуматов - 100% посещений из возможных для каждого (напомним, часть из названных только недавно получила мандаты). Это если говорить о единороссах.

Во фракции КПРФ завидной дисциплиной отличатся Владимир Беспалов - 68 заседаний из 68 прошедших. Самое минимальное количество - 57 - у несостоявшегося «красного губернатора» Андрея Ищенко.

«Соколы Жириновского» тоже держат марку - в активе у депутатов от ЛДПР по 90 % посещённых заседаний. Выбивается только Вячеслав Дрожжин, у которого 8 пропусков.

Единолично представляющие интересы своих партий Юлия Толмачева и Алексей Козицкий стараются бывать на большинстве заседаний - 58 и 62 соответственно.

Но ведь ценят депутатов не за дисциплину, а за способность готовить законодательные инициативы. По этому показателю в лидерах (что не удивительно, учитывая, как минимум, количество) числятся депутаты фракции «Единая Россия». Ими подготовлено и внесено 94 предложения. У фракции КПРФ - 27 инициатив. На третьем месте – Юлия Толмачева, в единственном лице представляющая интересы «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» - 21 предложение. Фракция ЛДПР внесла 8 инициатив, и троечку подготовил единственный справедливоросс Алексей Козицкий.

Остальные предложения из 1161 рассмотренного или поданного на рассмотрение - подготовили другие субъекты инициативы - губернатор края, исполняющие его обязанности, правительство, нижестоящие Думы, прокурор края, прокуратура, Приморский краевой суд и Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

«Надо отметить, что изначально ожиданий от депутатов текущего созыва было много. Да и начали ребята крайне активно: работая над эффективностью собственной деятельности. Однако к концу полномочий темпы сильно упали, и сейчас депутаты больше работают на автомате», - отметил политолог Андрей Кудисов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток