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В Приморье крайком объявил строгий выговор "красному губернатору"
Несостоявшийся губернатор Андрей Ищенко, похоже, пробует себя на роль «городского сумасшедшего»
Год спустя после эпичной отмены выборов губернатора Приморья стало ясно, что грозило региону в случае победы кандидата от КПРФ Андрея ИЩЕНКО. Непредсказуемость, конфликтность, недоговороспособность – эти качества «красный губернатор» в последние недели демонстрирует в избытке, оскорбляя своих политических оппонентов. При этом реальных мер к Ищенко пока не могут принять ни однопартийцы из КПРФ, ни коллеги по приморскому парламенту.
В начале октября Ищенко, молчавший почти год после неудачной попытки собрать подписи для участия в повторных выборах губернатора Приморья, выступил с резонансными заявлениями. В своих неудачах он обвинил коллегу по партии, секретаря крайкома КПРФ Анатолия ДОЛГАЧЕВА – якобы тот за денежное вознаграждение обеспечил ситуацию, при которой конференция КПРФ отказалась выдвигать кандидата в «третьем туре». Затем в социальных сетях «красный губернатор» допустил оскорбительные высказывания в адрес главы Сбербанка Германа ГРЕФА, руководителя краевого отделения «Единой России» Людмилы ТАЛАБАЕВОЙ, депутата Думы Владивостока Розы ЧЕМЕРИС и ряда других известных людей. Цитировать данные высказывания наше издание не считает возможным, тем более, что сам Ищенко «почистил» свои аккаунты в соцсетях после того, как оскорбленные им люди намекнули на возможность обращения в суд.
Логично, что первыми поведение однопартийца осудили активисты приморского отделения КПРФ. 14 октября бюро крайкома партии с формулировкой «за антипартийную деятельность» объявило Андрею Ищенко строгий выговор; кроме того, однопартийцы потребовали от него удалить принадлежащий депутату телеграм-канал. Ищенко на призывы товарищей к спокойствию демонстративно наплевал и продолжил «жечь глаголом». Кульминацией стало видеообращение несостоявшегося губернатора Приморья к президенту США Дональду ТРАМПУ, которого он называет не иначе как «братом».
Надо сказать, что происходящее с «красным губернатором» не комментирует практически никто кроме тех, кого он оскорбил лично. Однако на минувшей неделе председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр РОЛИК поручил председателю комитета ЗС ПК по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС ПК Дмитрию НОВИКОВУ дать оценку высказываниям Андрея Ищенко с точки зрения соблюдения последним норм депутатской этики.
Разбор полетов на профильном комитете (одним из членов которого по иронии судьбы является Андрей Ищенко) должен был состояться вчера, 21 октября. Однако максимум, что грозит Ищенко в ближайшее время – это порицание со стороны коллег на очередной сессии Заксобрания. Краевой закон «О статусе депутата ЗС ПК» не предусматривает досрочного прекращения полномочий по фактам хамства парламентария в соцсетях. Для лишения парламентария мандата необходимы более серьезные основания, среди которых, например, решение суда о признании депутата недееспособным или пять пропусков заседаний ЗС ПК и комитета без уважительных причин.
Много вопросов остается и к принципам ведения парламентарием бизнеса. Принадлежащая депутату строительная компания «Аврора-строй» до сих пор не завершила строительство жилого комплекса «Сафонов» во Владивостоке (изначально его сдача планировалась на осень 2018 года). При этом Андрей Ищенко в октябре вновь анонсировал новые проекты точечной застройки в районе ул. Черемуховая («Золотой Рог» подробно рассказывал об этом в номере за 13.08.2019) и ул. Гамарника. Будет ли способствовать реализация этих проектов политической стабильности во Владивостоке – большой вопрос.
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото с сайта Realtribune.Ru.
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