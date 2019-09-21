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Директор школы из Находки ворвалась в краевую власть
Ей удалось обойти сразу нескольких мужчин
Директор одной из школ Находки Марина СЕМИНА, 8 сентября избранная депутатом Законодательного Собрания Приморья по одномандатному округу №19, будет работать в комитете ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан. Вопрос об этом, как ожидается, будет решен 25 сентября, в ходе очередной сессии краевого парламента.
Отметим, что Марина Семина станет уже третьей представительницей слабого пола в комитете - кроме нее, определять вектор социальной политики и защищать права граждан по-прежнему будут единоросс Татьяна КОСЬЯНЕНКО, возглавившая комитет летом 2019 года, а также представитель «Российской партии пенсионеров за справедливость» Юлия ТОЛМАЧЕВА, в прошлом году ставшая общественным советником главы региона Олега КОЖЕМЯКО.
Общая численность комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан с приходом Семиной составит семь человек. А краевой парламент по итогам довыборов восстановил свою «штатную численность» в 40 человек.
Артем СТРОГИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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