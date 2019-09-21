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От Кожемяко ушел еще один зам, доставшийся "в наследство"
Напомним, что через три месяца, с 1 января 2020 года, в Приморье начнет официально работать краевое правительство
Известный приморский политик и бизнесмен, один из основателей группы компаний DNS Константин БОГДАНЕНКО покидает администрацию региона. По его словам, данное решение принято добровольно, а новым местом работы станет подведомственное АПК Инвестиционное агентство Приморского края.
Напомним, что в структуры власти Приморья Константин Богданенко пришел в сентябре 2016 года, избравшись депутатом Законодательного Собрания по округу №4. В начале 2018 года Богданенко принял предложение врио губернатора Андрея ТАРАСЕНКО стать его заместителем, курирующим вопросы развития экономики – пост вице-губернатора, отвечающего в том числе, за работу с резидентами ТОР и Свободного порта, был введен по требованию полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия ТРУТНЕВА.
После смены главы региона Константин Богданенко, как и большинство его коллег, стал временно исполняющим обязанности вице-губернатора, пробыв в данном статусе вплоть до своей отставки. Несколько месяцев назад сфера его ответственности уменьшилась – в июне 2019 года вопросы земельных и имущественных отношений, а также ряд других вопросов, которые курировал Константин Богданенко, были переданы под контроль первого вице-губернатора Приморья Веры ЩЕРБИНЫ. В последние месяцы он отвечал за развитие экономики, предпринимательства и туризма, а также государственного заказа.
По словам Богданенко, после ухода из краевой администрации он займется формированием институтов развития региона в должности директора Инвестиционного агентства Приморского края, которую на протяжении последнего года занимал другой известный приморский предприниматель Дмитрий ЯМЩИКОВ.
- Цель, которую я ставлю перед собой - сформировать современную и эффективную экосистему развития Приморского края, по аналогии с тем, как это делается сейчас в Татарстане, в Питере, в Перми. Чтобы Приморье стало передовым регионом, недостаточно только синхронизировать работу действующих организаций таких как Инвестиционное Агентство, центр «Мой бизнес», Корпорация развития Приморского края. Нам нужно активно включаться в реализацию проектов АСИ, использовать для развития экономики научный потенциал, возможности ДВФУ и ДВО РАН. Безусловно, в центре внимания останутся вопросы улучшения инвестиционного климата, а также развитие малого бизнеса, поддержка социальных проектов. Реализация многих инициатив требует глубокой проработки, и на новой позиции я смогу уделять этому все свое время, - прокомментировал Константин Богданенко.
Напомним, что через три месяца, с 1 января 2020 года, в Приморье начнет официально работать краевое правительство. Вице-губернаторские должности будут упразднены, их аналогом в новой структуре станут посты заместителей председателя правительства ПК.
Андрей СЕРОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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