"Проблемы есть, но мы их решаем"

Перенос сроков реализации национальных проектов не означает отказа от исполнения государством взятых на себя обязательств, считает председатель правительства Приморского края Вера Щербина

На недавнем заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир ПУТИН поручил правительству РФ при участии Госсовета скорректировать нацпроекты с учетом новых национальных целей. При этом срок исполнения нацпроектов будет сдвинут с 2024-го на 2030 год. По мнению главы государства, при планировании расходов по нацпроектам следует исходить из реалий, связанных с неопределенной экономической ситуацией.

Безусловно, изменения коснутся и регионов, которые сталкиваются с сокращением объема доходов в своих бюджетах. О том, какие задачи в Приморье удалось решить благодаря нацпроектам, и с какими мероприятиями пока придется повременить, рассказала председатель правительства Приморского края Вера ЩЕРБИНА.

Изменения стали очевидны

- Вера Георгиевна, на протяжении двух лет в Приморье, как и в других регионах страны, реализуется «майский указ» президента. Что сделано за это время?

- В Приморском крае сегодня реализуются 12 из 13 национальных проектов – нацпроект «Наука» относится к федеральным полномочиям. Нацпроекты дополнены 52 региональными проектами – более детальными, связанными с конкретными направлениями.

По итогам 2019 года в Приморье были достигнуты практически все целевые показатели по нацпроектам. Например, по проекту «Жилье и городская среда» введено запланированное количество жилья; активно реализовывалась программа «Комфортная городская среда». Вошла в состав данного нацпроекта и губернаторская программа «1000 дворов».

Ряд успехов у региона есть по нацпроекту «Образование», хотя стартовые позиции у нас были довольно скромные. В частности, мы сдали «Кванториум», серьезно продвинулись в плане качества предоставляемых образовательных услуг. Существенные изменения благодаря нацпроектам произошли в сфере культуры.

Сейчас ситуация такова, что по национальным проектам будут проведены значительные корректировки. Но хочу подчеркнуть: это не значит, что все запланированные мероприятия откладываются до 2030 года. Идет корректировка целевых показателей, которые смещаются по времени.

Важно, что оценка населением исполнения национальных проектов будет влиять на оценку работы краевых и муниципальных органов власти. Именно поэтому мы сейчас активно развиваем такое направление, как «открытый бюджет» - когда люди сами определяют приоритеты бюджетной политики в своем муниципальном образовании. Например, в период голосования по поправкам в Конституцию успешно состоялось и голосование по проектам, которые предстоит реализовать за бюджетный счет. Во Владивостоке жители выбрали установку окон в школах, в Находке проголосовали за новый сквер, а в Уссурийске – за капитальный ремонт дворовых территорий. Эти проекты будут реализовываться уже в текущем году. Что касается следующего года, то мы разрабатываем новые подходы к учету общественного мнения в условиях пандемии, но могу заверить, что пожелания граждан будут учтены при формировании бюджета.

- В 2019 году Приморский край стал одним из первых регионов России, где ход реализации национальных проектов контролируют общественные наблюдатели. Как вы оцениваете их работу?

- Национальные и региональные проекты, уже исходя из названия, предполагают проектный формат работы. В связи с этим в правительстве Приморского края в отдельную структуру было выделено Агентство проектного управления, увеличена его штатная численность – в том числе, для организации взаимодействия с общественными наблюдателями. Это люди с активной жизненной позицией, неравнодушные к тому, что происходит в их муниципалитете.

Работа с общественными наблюдателями дает свой результат. Это новые предложения, которые мы рассматриваем и внедряем. Институт общественных наблюдателей – это очень хороший пример. Сейчас у нас уже 187 наблюдателей, и я думаю, что это не предел. Мы были приятно удивлены их активностью: люди активно работают, сбрасывают нам фото- и видео- материалы по строящимся объектам. И зачастую люди видят те недоделки, которых не увидишь в отчетах. Недавно состоялось расширенное совещание под руководством губернатора Олега КОЖЕМЯКО, на котором выступали не представители власти, а именно общественные наблюдатели. Поэтому они – не только «народные контролеры», но и «генераторы идей».

- Как итоги реализации нацпроектов оценивают сами приморцы?

- Мы не достигнем целевых показателей, просто построив или купив что-либо. Главная задача – это изменение качества жизни приморцев. А это и обустройство двора, и работа общественного транспорта, и вся сфера государственных услуг, и достойные рабочие места. Мы должны все делать так, чтобы люди видели изменения в качестве жизни. Чтобы каждый уголок в каждом населенном пункте соответствовал тем требованиям, которые предъявляют граждане. Кстати, в этом плане хорошо себя зарекомендовали ТОСы (территориальное общественное самоуправление – прим. автора), будем развивать подобный формат дальше. ТОС предусматривает создание расчетного счета, на который мы можем направлять бюджетные средства с целью реализации того или иного проекта.

Нацпректы-2030: от регионов ждут предложений

- На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир Путин поручил правительству РФ скорректировать планы по реализации национальных проектов. Будут ли регионы принимать участие в процессе корректировки?

- Регионам установлен срок до 1 октября для внесения и согласования предложений с федеральными органами власти. Изменения, однозначно, необходимы – как я уже говорила, достижение очень многих показателей сегодня под вопросом. В этом плане ситуация примерно одинакова во всех субъектах страны. Однако речь идет не просто о корректировке дат, но и о корректировке действий.

Например, в Уссурийске для того, чтобы обеспечить всех малышей до 3 лет местами в дошкольных учреждениях, планировалось к 2024 году построить определенное количество детских садов. Сейчас понятно, что эту задачу решить не получится – не готова проектно-сметная документация. Но мы не расписываемся в бессилии, а ищем альтернативные способы – например, предоставление помещений под дошкольные учреждения на первых этажах новых жилых домов. Подобный формат был бы интересен для субъектов малого предпринимательства, и такой опыт уже успешно внедрен в ряде регионов. Кроме того, он позволил бы решить задачи не только по нацпроекту «Демография», но и по нацпроекту в сфере поддержки МСП – президентом поставлена задача кратно увеличить количество людей, занятых в малом и среднем предпринимательстве. В перспективе механизм государственно-частного партнерства может быть распространен и на другие социальные учреждения.

- Будет ли в рамках корректировки осуществляться «перенос» финансовых средств с одних нацпроектов на другие?

- Сейчас мы готовим такие предложения. Думаю, что ресурсы, которые мы не сможем использовать по одним нацпроектам, вполне могут быть использованы для достижения целевых показателей по другим. В ходе исполнения бюджета 2020 года часть средств уже перенаправлена – безусловно, по согласованию с федеральными органами власти.

- Какие приоритеты сохранятся в обновленной редакции национальных проектов?

- Самая главная задача, которая сейчас ставится президентом – это сохранение населения, здоровья и благополучия людей. На реализацию этой задачи ориентированы национальные проекты «Демография» и «Здравоохранение». Понятно, что одним росчерком пера ситуацию по этим направлениям не изменить. Поэтому регионом уже подготовлен ряд конкретных предложений – например, строительство арендного жилья, ориентированного, в том числе, на молодых людей. Мы считаем, что такой шаг поможет удержать в крае молодежь. В 2020 году мы планируем сдать 300 квартир, а в следующем – уже 750.

Еще один аспект – это трудоустройство молодежи. Он очень важен, поскольку для Приморья задача номер один в сфере демографии – это переломить ситуацию с оттоком населения. На расширенном заседании правительства Приморья уже презентован проект соответствующей программы; разработан и внесен в Законодательное Собрание законопроект. Мы планируем трудоустраивать выпускников вузов и колледжей на конкурсной основе, предлагая молодым специалистам не только рабочее место, но и грантовую поддержку, и предоставление арендного жилья. Еще одна программа, которая сейчас разрабатывается, связана с подготовкой кадров по рабочим специальностям. Акцент в ней сделан на обучение ребят из населенных пунктов, где мало рабочих мест, наиболее востребованным в крае специальностям, с последующим трудоустройством. Переговоры с работодателями уже ведутся, есть полное взаимопонимание – они также заинтересованы в квалифицированных работниках. Аналогичные задачи ставит перед собой и государственная программа «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

- Как повлияла пандемия коронавируса на сроки строительства объектов в рамках национальных проектов?

- В первую очередь, изменения коснулись сферы здравоохранения. В 2020 году, помимо текущих расходов на медицину, мы планировали направить 5 млрд рублей на приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования и ремонт зданий больниц и поликлиник. Естественно, что не все эти планы получится реализовать: в больницах разворачиваются койки для больных СOVID-19, что не предполагает активных ремонтных работ. Кроме того, из-за сокращения объемов оказания плановой медицинской помощи у нас пошло увеличение смертности по сердечно-сосудистым заболеваниям, что не может не беспокоить.

- В начале года власти Приморья анонсировали планы по созданию «единого заказчика» для объектов, строительство которых ведется за счет бюджетных средств. Остаются ли данные планы в силе?

- Предлагалось создать единого заказчика по объектам в сфере здравоохранения. Вопрос пока не решен в связи с особенностями законодательства, но задача не снимается. Мы работаем над тем, чтобы создать при крупных краевых учреждениях здравоохранения строительные группы, которые будут вести ремонт собственными силами, без необходимости выходить на торги. Но говорить о том, что это будет единое учреждение на весь край, нельзя.

Нацпрограмма в помощь нацпроектам

- Параллельно с «перезапуском» национальных проектов продолжается работа по подготовке национальной программы развития Дальнего Востока. Не будет ли она дублировать нацпроекты?

- Нацпроекты реализуются на всей территории России, в то время как национальная программа будет ориентирована на регионы ДФО. Программа предполагает комплексный подход и включает в себя мероприятия как по национальным проектам, так и по государственным программам. То есть это весь набор инструментов, которые позволят улучшить жизнь на Дальнем Востоке. Кроме того, в настоящее время разрабатываются изменения в федеральное законодательство, дающие возможность ускорить реализацию важных для региона проектов. Например, губернаторам предполагается дать право определять «единого поставщика» в сфере строительства объектов по отдельным направлениям. Это не может не радовать, поскольку в строительной отрасли остро стоит вопрос квалификации подрядчиков и наличия необходимого количества рабочей силы.

- Какой объем расходов краевого бюджета сегодня направляется на реализацию национальных проектов? Будут ли эти статьи расходов «неприкосновенными», если речь зайдет о секвестировании бюджета?

- В этом году на реализацию национальных проектов в Приморье запланировано израсходовать около 20 млрд рублей – при том, что собственные доходы краевого бюджета составляют 97 млрд рублей. Что касается сокращения расходов, то решения по этому поводу будут приняты на ближайшей сессии Законодательного Собрания. Это связано с тем, что в первом полугодии из-за пандемии мы недополучили 5,4 млрд рублей доходов, и необходимо балансировать бюджет. Однако пока секвестирование бюджета практически незаметно: мы «снимаем» расходы, в основном, инвестиционного характера. Сюда попадают, в том числе, и объекты, которые планировалось построить в рамках национальных проектов, но по которым еще не была готова проектно-сметная документация.

Все, что касается социального блока вопросов – оплаты труда, социальных выплат, приобретения продуктов и лекарств; а также подготовки к отопительному сезону – финансирование сохранено в полном объеме. Все эти мероприятия будут реализовываться в штатном режиме.

Досье "Золотого Рога": 7 мая 2018 года президент России Владимир Путин подписал устанавливающий и утверждающий национальные проекты указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Национальные проекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Во многом указ развивает программы, начатые в 2014-2017 годах, однако новые цели, поставленные перед правительством, куда более амбициозны. Сформированы нацпроекты по 13 стратегическим направлениям: здравоохранение, образование, демография, культура, безопасные и качественные автодороги, жилье и городская среда, экология, наука, малое и среднее предпринимательство, цифровая экономика, производительность труда и поддержка занятости, международная кооперация и экспорт, комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Срок реализации нацпроектов - 31 декабря 2024 года.

На фото: Вера Щербина: «Все, что касается социального блока вопросов – оплаты труда, социальных выплат, приобретения продуктов и лекарств; а также подготовки к отопительному сезону – финансирование сохранено в полном объеме».

Фото автора