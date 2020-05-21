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Владимир Пивень вступил в должность главы Арсеньева
21 Мая 2020, 09:43 | Приморье
Владимир Пивень вступил в должность главы Арсеньевского городского округа в среду, 20 мая. Во время инаугурации в режиме видеосвязи его поздравил Губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
В мероприятии также приняли участие депутаты Думы Арсеньевского городского округа, представители прокуратуры, судебных органов, Арсеньевской епархии, трудовых коллективов и общественности.
Владимир Пивень произнес присягу, собственноручно подписал текст и передал его на хранение в Думу Арсеньевского городского округа. Первым вновь избранного руководителя муниципалитета поздравил Олег Кожемяко.
«Поздравляю вас, Владимир Сергеевич, с вступлением в должность главы Арсеньевского городского округа. Решение о назначении на этот пост – объективно высокая оценка вашей деятельности со стороны депутатов за прошедший период, когда вы находились на посту в виде исполняющего обязанности. Территория знакома вам с детства. Вы здесь родились, выросли, работали на крупнейших системообразующих предприятиях, в том числе “Аскольде”, “Прогрессе”, а потому не понаслышке знаете их специфику и проблемы, трудовые коллективы», – заявил Олег Кожемяко.
Во время своего обращения Губернатор выразил надежду на то, что новый руководитель уделит особое внимание развитию вверенного ему округа.
«Мы с вами наработали значительные планы по развитию городского округа, улучшению социально-экономического положения. Эти планы реальны и отражены в бюджетах разного уровня. Их выполнение – показатель вашего профессионализма и профессионализма вашей команды. Уверен, что справитесь. Правительство края, в свою очередь, будет помогать и оказывать всяческую поддержку, в том числе по вопросам развития туризма, спорта, благоустройства, финансирования различных программ и работы с градообразующими предприятиями», – подчеркнул Олег Кожемяко.
Напомним, выборы главы Арсеньева состоялись в пятницу, 15 мая. На ответственный пост претендовали четыре кандидата. Победу по решению городской Думы одержал уже знакомый горожанам в качестве руководителя Владимир Пивень.
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Теги: инаугурация Арсеньев
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