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Конституция - дело поправимое
Реформа Основного закона кардинально изменит расклад сил не только на федеральном уровне, но и в регионах
Минувшая неделя стала поворотной в современной истории России. Президент Владимир ПУТИН объявил о старте самой серьезной с 1993 года реформы Конституции. Изменения затронут, в том числе, региональный и муниципальный уровни власти, повысив степень координации их действий.
Большинство предложенных главой государства нововведений связаны с перераспределением полномочий между федеральным органами власти. Однако изменения ожидают и нижестоящие структуры. По словам Владимира Путина, сегодня разрыв и запутанность полномочий между государственным и муниципальным уровнями власти приводит к проблемам в различных сферах.
«Предусмотренные законодательством общие для всех граждан права, возможности и гарантии в разных регионах и муниципалитетах обеспечиваются по-разному. Это несправедливо по отношению к человеку и несет прямую угрозу нашему обществу и целостности страны. Считаю необходимым закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти, выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами. При этом полномочия и реальные возможности местного самоуправления – самого близкого к людям уровня власти – могут и должны быть расширены и укреплены», - заявил Владимир Путин в своем Послании.
Отметим, что в настоящее время работа органов МСУ строится в соответствии с принципами Европейской хартии местного самоуправления, которая была принята в 1985 году и подписана 47 странами-участницами Совета Европы. Хартия признается международным договором и превалирует над национальным законодательством любого государства, подписавшего и ратифицировавшего ее. Россия ратифицировала Хартию в 1998 году. Однако с учетом предложения Владимира Путина о приоритете российского законодательства над международным, весьма вероятно, что «единая система публичной власти» уже не будет строиться на принципах Европейской хартии МСУ.
- В целом, масштабная конституционная реформа предполагает приоритет «суверенизации» системы управления страной, и создание единой системы публичной власти с включением в нее муниципалитетов укладывается в этот тренд. На протяжении последнего десятилетия основные полномочия и ресурсы были сосредоточены на федеральном уровне, а ответственность за реализацию многих проектов несли муниципалитеты. Переформатирование Конституции, предложенное президентом, позволит убрать этот дисбаланс, - считает политолог Сергей ГРЕБЕНЮК.
Полномочия не так важны, как деньги
- Общаясь с главами муниципалитетов Приморья, я могу сказать, что полномочий на муниципальном уровне сегодня в целом достаточно. Главная проблема – недостаток финансирования для осуществления этих полномочий, - комментирует председатель правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского края», депутат Госдумы РФ по одномандатному округу №63 Владимир НОВИКОВ. – Поэтому любое расширение полномочий органов МСУ должно получить соответствующую поддержку из регионального и федерального бюджетов. Надеюсь, что этот принцип будет закреплен законодательно. Кроме того, необходимо дать главам муниципалитетов возможность контролировать ход строительства объектов, строящихся в рамках нацпроектов на бюджетные средства – например, школ и детских садов. Это ключевые объекты, от которых зависит качество жизни людей.
- Полностью согласен с предложениями президента РФ по закреплению в Конституции РФ принципов единой системы публичной власти, построению эффективного взаимодействия между государственными и муниципальными органами. Необходимость расширить полномочия и реальные возможности местного самоуправления – самого близкого к людям уровня власти, давно назрела, - отметил председатель комитета по региональной политике и законности ЗС ПК Джамбулат ТЕКИЕВ.
Напомним, что за последние годы в Приморье уже был внедрен ряд новаций, направленных на усиление влияния краевых властей на процессы в муниципалитетах. В конце 2014 – начале 2015 года в краевое законодательство были внесены поправки, меняющие порядок избрания глав муниципальных образований: вместо населения мэров стали избирать местные депутаты – из числа кандидатур, рекомендованных конкурсной комиссией, сформированной на паритетных началах из числа депутатов и представителей губернатора Приморья. Осенью 2018 года, в ходе предвыборной кампании Олега КОЖЕМЯКО, активно обсуждалась возможность возвращения прямых выборов глав муниципалитетов, но в 2019 году соответствующий законопроект был снят с рассмотрения в ЗС ПК после того, как «конкурсные» мэры дали отрицательное заключение на проект закона.
При этом в течение всего минувшего года в наиболее крупных и экономически развитых территориях края происходила замена прежних «конкурсных» руководителей на новых. А бюджеты муниципальных образований прошли серьезный аудит со стороны первого вице-губернатора Приморья Веры ЩЕРБИНЫ.
Еще одним измерением реформы МСУ в Приморском крае стал курс на оптимизацию или упразднение городских и сельских поселений. И если в 2015 году речь шла только об объединении и укрупнении поселений, то в конце 2019 года благодаря изменившемуся федеральному законодательству власти Приморья получили возможность преобразования районов в муниципальные округа путем полного упразднения поселений. После Нового года на карте края появились Анучинский, Пограничный и Чугуевский муниципальные округа, а в ближайшие недели Законодательное Собрание рассмотрит вопрос об образовании мунокруга на базе Октябрьского района.
Губернаторов повысят и проконтролируют
Возможное окончательное встраивание местных органов власти в систему органов государственной власти может объективно усилить глав регионов. К повышению политического веса губернаторов должна привести и еще одна конституционная инициатива Владимира Путина – о закреплении в Основном Законе статуса Госсовета, куда входят руководители всех субъектов РФ.
«Это даст возможность большего диалога на федеральном уровне рассмотрения наших предложений, которые касаются каждого субъекта. Везде, в каждом субъекте есть свои особенности. После тех предложений, которые президент озвучил, наверное, будут внесены корректировки, в том числе в части возможности более частых встреч с министрами, и при согласовании бюджетных назначений мнение губернаторов будет в большей степени учитываться», - прокомментировал инициативы президента губернатор Приморья Олег Кожемяко (цитата по «Интерфаксу»).
В то же время, полномочия по согласованию кандидатуры регионального прокурора в новой схеме перейдут к Совету Федерации, на формирование которого губернаторы, как правило, влияют лишь формально. В настоящее время кандидатуру на должность прокурора Приморского края, предложенную Генеральным прокурором РФ, согласовывают депутаты Законодательного Собрания, после чего указ о назначении главы надзорного органа подписывает президент РФ.
«У нас не может быть какой-то своей доморощенной законности в одном и в другом регионе, а значит, прокурор – это сквозная верховная власть, следящая за исполнением этих законов вне зависимости ни от каких обстоятельств регионального характера. Убежден, бóльшая независимость прокуратуры от местных властей, безусловно, в интересах граждан, в каком бы субъекте они ни проживали», - аргументировал свое предложение Владимир Путин.
На фото: Президент Владимир Путин – Федеральному собранию: «Полномочия и реальные возможности местного самоуправления – самого близкого к людям уровня власти – могут и должны быть расширены и укреплены».
Фото Mk.Ru.
Александр САЛКОВ.
КСТАТИ
Приморцы напишут новую Конституцию
Через несколько часов после оглашения Послания Федеральному Собранию президент России Владимир ПУТИН утвердил состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Приморский край в рабочей группе представят сразу два человека – председатель Законодательного Собрания Приморья Александр РОЛИК и представитель края в Совете Федерации Светлана ГОРЯЧЕВА.
Оба политика, которые примут участие в разработке новой редакции Конституции, являются юристами по образованию и имеют солидный опыт работы по профилю. Кандидат юридических наук Александр Ролик в период между службой в силовых структурах и избранием в парламент Приморья являлся начальником краевого управления Минюста РФ, а затем - вице-губернатором, курировавшим, в том числе, юридические вопросы.
Комментируя свои новые функции, Александр Ролик подчеркнул, что участие в рабочей группе для него имеет большое значение и как для юриста, и как для законодателя. «Для меня это не только большая честь, но и колоссальная ответственность», - отметил спикер ЗС ПК. В свою очередь, Светлана Горячева с 1977 по 1986 год занимала должность прокурора отдела общего надзора прокуратуры Приморского края, с 1986 по 1990 год - прокурора Приморской природоохранной межрайонной прокуратуры, а в 1991-1995 годах – должность заместителя прокурора Владивостока.
Всего в состав рабочей группы, которая займется «редактированием» Основного Закона страны, включено более 70 человек. Ожидается, что подготовленный группой проект изменений впоследствии будет вынесен на всенародное голосование.
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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