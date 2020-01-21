Конституция - дело поправимое

Реформа Основного закона кардинально изменит расклад сил не только на федеральном уровне, но и в регионах

Минувшая неделя стала поворотной в современной истории России. Президент Владимир ПУТИН объявил о старте самой серьезной с 1993 года реформы Конституции. Изменения затронут, в том числе, региональный и муниципальный уровни власти, повысив степень координации их действий.

Большинство предложенных главой государства нововведений связаны с перераспределением полномочий между федеральным органами власти. Однако изменения ожидают и нижестоящие структуры. По словам Владимира Путина, сегодня разрыв и запутанность полномочий между государственным и муниципальным уровнями власти приводит к проблемам в различных сферах.

«Предусмотренные законодательством общие для всех граждан права, возможности и гарантии в разных регионах и муниципалитетах обеспечиваются по-разному. Это несправедливо по отношению к человеку и несет прямую угрозу нашему обществу и целостности страны. Считаю необходимым закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти, выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами. При этом полномочия и реальные возможности местного самоуправления – самого близкого к людям уровня власти – могут и должны быть расширены и укреплены», - заявил Владимир Путин в своем Послании.

Отметим, что в настоящее время работа органов МСУ строится в соответствии с принципами Европейской хартии местного самоуправления, которая была принята в 1985 году и подписана 47 странами-участницами Совета Европы. Хартия признается международным договором и превалирует над национальным законодательством любого государства, подписавшего и ратифицировавшего ее. Россия ратифицировала Хартию в 1998 году. Однако с учетом предложения Владимира Путина о приоритете российского законодательства над международным, весьма вероятно, что «единая система публичной власти» уже не будет строиться на принципах Европейской хартии МСУ.

- В целом, масштабная конституционная реформа предполагает приоритет «суверенизации» системы управления страной, и создание единой системы публичной власти с включением в нее муниципалитетов укладывается в этот тренд. На протяжении последнего десятилетия основные полномочия и ресурсы были сосредоточены на федеральном уровне, а ответственность за реализацию многих проектов несли муниципалитеты. Переформатирование Конституции, предложенное президентом, позволит убрать этот дисбаланс, - считает политолог Сергей ГРЕБЕНЮК.

Полномочия не так важны, как деньги

- Общаясь с главами муниципалитетов Приморья, я могу сказать, что полномочий на муниципальном уровне сегодня в целом достаточно. Главная проблема – недостаток финансирования для осуществления этих полномочий, - комментирует председатель правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского края», депутат Госдумы РФ по одномандатному округу №63 Владимир НОВИКОВ. – Поэтому любое расширение полномочий органов МСУ должно получить соответствующую поддержку из регионального и федерального бюджетов. Надеюсь, что этот принцип будет закреплен законодательно. Кроме того, необходимо дать главам муниципалитетов возможность контролировать ход строительства объектов, строящихся в рамках нацпроектов на бюджетные средства – например, школ и детских садов. Это ключевые объекты, от которых зависит качество жизни людей.

- Полностью согласен с предложениями президента РФ по закреплению в Конституции РФ принципов единой системы публичной власти, построению эффективного взаимодействия между государственными и муниципальными органами. Необходимость расширить полномочия и реальные возможности местного самоуправления – самого близкого к людям уровня власти, давно назрела, - отметил председатель комитета по региональной политике и законности ЗС ПК Джамбулат ТЕКИЕВ.

Напомним, что за последние годы в Приморье уже был внедрен ряд новаций, направленных на усиление влияния краевых властей на процессы в муниципалитетах. В конце 2014 – начале 2015 года в краевое законодательство были внесены поправки, меняющие порядок избрания глав муниципальных образований: вместо населения мэров стали избирать местные депутаты – из числа кандидатур, рекомендованных конкурсной комиссией, сформированной на паритетных началах из числа депутатов и представителей губернатора Приморья. Осенью 2018 года, в ходе предвыборной кампании Олега КОЖЕМЯКО, активно обсуждалась возможность возвращения прямых выборов глав муниципалитетов, но в 2019 году соответствующий законопроект был снят с рассмотрения в ЗС ПК после того, как «конкурсные» мэры дали отрицательное заключение на проект закона.

При этом в течение всего минувшего года в наиболее крупных и экономически развитых территориях края происходила замена прежних «конкурсных» руководителей на новых. А бюджеты муниципальных образований прошли серьезный аудит со стороны первого вице-губернатора Приморья Веры ЩЕРБИНЫ.

Еще одним измерением реформы МСУ в Приморском крае стал курс на оптимизацию или упразднение городских и сельских поселений. И если в 2015 году речь шла только об объединении и укрупнении поселений, то в конце 2019 года благодаря изменившемуся федеральному законодательству власти Приморья получили возможность преобразования районов в муниципальные округа путем полного упразднения поселений. После Нового года на карте края появились Анучинский, Пограничный и Чугуевский муниципальные округа, а в ближайшие недели Законодательное Собрание рассмотрит вопрос об образовании мунокруга на базе Октябрьского района.

Губернаторов повысят и проконтролируют

Возможное окончательное встраивание местных органов власти в систему органов государственной власти может объективно усилить глав регионов. К повышению политического веса губернаторов должна привести и еще одна конституционная инициатива Владимира Путина – о закреплении в Основном Законе статуса Госсовета, куда входят руководители всех субъектов РФ.

«Это даст возможность большего диалога на федеральном уровне рассмотрения наших предложений, которые касаются каждого субъекта. Везде, в каждом субъекте есть свои особенности. После тех предложений, которые президент озвучил, наверное, будут внесены корректировки, в том числе в части возможности более частых встреч с министрами, и при согласовании бюджетных назначений мнение губернаторов будет в большей степени учитываться», - прокомментировал инициативы президента губернатор Приморья Олег Кожемяко (цитата по «Интерфаксу»).

В то же время, полномочия по согласованию кандидатуры регионального прокурора в новой схеме перейдут к Совету Федерации, на формирование которого губернаторы, как правило, влияют лишь формально. В настоящее время кандидатуру на должность прокурора Приморского края, предложенную Генеральным прокурором РФ, согласовывают депутаты Законодательного Собрания, после чего указ о назначении главы надзорного органа подписывает президент РФ.

«У нас не может быть какой-то своей доморощенной законности в одном и в другом регионе, а значит, прокурор – это сквозная верховная власть, следящая за исполнением этих законов вне зависимости ни от каких обстоятельств регионального характера. Убежден, бóльшая независимость прокуратуры от местных властей, безусловно, в интересах граждан, в каком бы субъекте они ни проживали», - аргументировал свое предложение Владимир Путин.

На фото: Президент Владимир Путин – Федеральному собранию: «Полномочия и реальные возможности местного самоуправления – самого близкого к людям уровня власти – могут и должны быть расширены и укреплены».

Фото Mk.Ru.

Александр САЛКОВ.

КСТАТИ

Приморцы напишут новую Конституцию

Через несколько часов после оглашения Послания Федеральному Собранию президент России Владимир ПУТИН утвердил состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Приморский край в рабочей группе представят сразу два человека – председатель Законодательного Собрания Приморья Александр РОЛИК и представитель края в Совете Федерации Светлана ГОРЯЧЕВА.

Оба политика, которые примут участие в разработке новой редакции Конституции, являются юристами по образованию и имеют солидный опыт работы по профилю. Кандидат юридических наук Александр Ролик в период между службой в силовых структурах и избранием в парламент Приморья являлся начальником краевого управления Минюста РФ, а затем - вице-губернатором, курировавшим, в том числе, юридические вопросы.

Комментируя свои новые функции, Александр Ролик подчеркнул, что участие в рабочей группе для него имеет большое значение и как для юриста, и как для законодателя. «Для меня это не только большая честь, но и колоссальная ответственность», - отметил спикер ЗС ПК. В свою очередь, Светлана Горячева с 1977 по 1986 год занимала должность прокурора отдела общего надзора прокуратуры Приморского края, с 1986 по 1990 год - прокурора Приморской природоохранной межрайонной прокуратуры, а в 1991-1995 годах – должность заместителя прокурора Владивостока.

Всего в состав рабочей группы, которая займется «редактированием» Основного Закона страны, включено более 70 человек. Ожидается, что подготовленный группой проект изменений впоследствии будет вынесен на всенародное голосование.