Во власти нужны лоббисты от территорий - сенатор Людмила Талабаева

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Законодательного Собрания Приморского края Людмила Талабаева защищает интересы родного Приморья на федеральном уровне на протяжении нескольких лет. Основными темами для её работы стали развитие рыбой промышленности и лесопользования края.

В своём интервью деловому изданию «Золотой Рог» она рассказала о важности эффективного представителя региона в Совете Федерации и о итогах своей последней рабочей поездки по Приморью.

- Людмила Заумовна, состоялся Ваш очередной визит в Находку. Каким сейчас Вы видите город?

- Важно, что в этом году Находка наконец-то перестала быть «анклавом» в политической жизни Приморья. Это стало результатом грамотной кадровой работы губернатора. Что отразилось и на результатах выборов в городе, на том, как жители единодушно поддержали предложенные инициативы президента и выбирали депутатов городской Думы.

- Тем не менее, проблемы в Находке остаются? Какие основные Вы можете назвать со времени вашего последнего визита?

- Я считаю, что городские власти знают комплекс проблем города, нащупали основные болевые точки и составили план их решения. Причём занимаются этим в тесной связке с краевой властью и нами.

Для меня особенно важно, что невооруженным взглядом видны изменения в работе угольных портов Находки. Что остались в прошлом времена «варварской» перевалки. Я была в числе инициаторов перехода к цивилизованному ведению этого бизнеса и началу применения портовиками наилучших доступных технологий в своей работе. Потому что закрывать порты нельзя, это рабочие места и достойная заработная плата для тысяч жителей Находки и их семей. При этом население от пыли не должно страдать ни в коем случае.

Сегодня мы видим, что на нескольких предприятиях технологии по пылеподавлению успешно внедрены. И работа по дальнейшему снижению пыления при перевалке угля продолжается: строятся крытые навесы, вагоноопрокидыватели. В свою очередь, мы в Госдуме и Совете Федерации переходим к уточнению термина «закрытая перевалка», который нигде формально не закреплён и не прописан. Сейчас, совместно со специалистами Росприроднадзора, Роспотребнадзора, портовиками и нами, создаются поправки в федеральные законы, описывающие, что такое закрытая, защищённая перевалка, и формируется конкретный перечень необходимых технологий, которые обязаны применять портовики в своей работе. Чтобы от населения не было жалоб на угольную пыль. Это станет основной повесткой для депутатов и сенаторов следующего созыва Парламента.









Людмила Талабаева вручила Благодарственнные письма за своей подписью первому заместителю председателя Думы Олегу СЕРГАНОВУ, депутатам гордумы Находки Александру МИЛЬЧЕНКО, Антону ГОРБАНЮ, Анзору АВДАДАЕВУ, руководителю аппарата Думы Ирине БОРЗЕНКОВОЙ за высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд в сфере законотворческой деятельности, личный вклад в развитие местного самоуправления. Особо поздравила член верхней палаты российского парламента с 75-летием городскую газету «Находкинский рабочий».

- На встрече с депутатами Находкинской Думы Вы кратко упомянули о своей работе, можете поделиться с нашими читателями более подробно самым основным?

- Прежде всего хочу отметить, что я являюсь представителем Приморского края, и вся работа в Совете Федераций всегда идёт в согласованной позиции с губернатором и депутатами краевого парламента. Важно, что все инициативы необходимы, актуальны и направлены на развитие именно нашего региона. Это моя принципиальная позиция как сенатора. В числе основных законов, в разработке которых я принимала участие, - законы, касающиеся ключевых видов экономики в Приморье – лесной и рыбодобывающей отраслей.

Считаю, что на сегодняшний день принимаемые меры в сфере сохранения лесов недостаточно эффективны. Причина – в несовершенстве лесного законодательства, изменения которого требуют большей оперативности. Нужно менять Лесной кодекс, необходимо изменить подходы к финансированию отрасли. Можно много решить при эффективном межведомственном взаимодействии.

В вопросе рыбодобычи члены Совета Федерации выступили против распределения не менее пятидесяти процентов квот добычи водных биоресурсов через аукционы, так как реализация этого предложения дестабилизирует рынок, приведёт к банкротству наших дальневосточных участников и повлечёт за собой рост цен на рынках.

На заседании рабочей группы мною также были подняты вопросы выполнения инвестиционных проектов по строительству рыбопромысловых судов и распределения квот на добычу глубоководных крабов. Обсуждались актуальные вопросы закрепления рыболовных участков для осуществления добычи анадромных видов рыб без проведения конкурсов, в заявочном порядке, сроком на двадцать пять лет, распределение квот на добычу глубоководных крабов-стригунов на 2020 год.

В результате моих обращений и запросов Министерством сельского хозяйства России в целях распределения квот добычи глубоководных крабов-стригунов и обеспечения их освоения в полном объёме, разработан проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила организации и проведения аукциона в электронной форме по продаже права на заключение договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) краба, предоставленной в инвестиционных целях в области рыболовства, для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства и заключения такого договора». Двадцать восьмого сентября это постановление принято, что сохранит работу приморским компаниям и налоги в наш бюджет.









- Одним из приоритетных в вашей работе является вопрос газификации Приморского края. Расскажите, какие есть положительные сдвиги?

- По моей инициативе состоялось обсуждение вопросов газификации Приморья на заседание Совета по вопросам газификации регионов, так как переход на газ даст стимул для развития предприятий края, а также значительно снизит тарифы ЖКХ. Совместно с Агентством газоснабжения и энергетики Приморского края подготовлены предложения, в числе которых - расширение магистрального газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», срочная реконструкция газораспределительной станции (ГРС-1) города Владивостока, с увеличением её производительности, а также строительство ГРС-2 и объединение – «закольцевание» – двух этих газораспределительных станций в единую систему газоснабжения краевого центра Приморья. Приоритет российского потребителя не должен подвергаться сомнению – в первую очередь необходимо удовлетворить потребность в газе жителей нашей страны. Все предложения вошли в протокол заседания Совета «О газификации Приморского края».

- Вы упомянули о тесной связке в работе с краевой и муниципальной законодательной властью. В чём видите роль депутатов Находкинской Думы?

- Прежде всего хочу сказать, что в Находке много амбициозных, профессиональных и успешных политиков. Отдельно отмечу молодого депутата краевого заксобрания Всеволода Романова, которого отлично знаю ещё по работе в партии «Единая Россия», куда я в своё время его рекомендовала.

Считаю хорошим показателем то, что сегодня депутаты краевого парламента и Находкинской Думы, и новая администрация города работают совместно и ставят в приоритет успешность и благополучие территории. Это то, чего добивались и я, как сенатор, и губернатор Олег Кожемяко. Я давно работаю в политике и могу точно сказать, что, когда все ветви власти работают в единой команде, это уже половина успеха для развития территории. Чтобы сюда заходили федеральные и краевые проекты, чтобы им было комфортно вести бизнес.

И хочу отметить, что не надо стесняться лоббировать интересы своей территории на разных ветвях власти. Я сама понимаю, что за каждым принятым на федеральном уровне законом стоят люди, их карьеры и судьбы. Поэтому и нашим депутатам, и новой администрации города необходимо продолжать лоббирование Находки. Я всю свою работу в Совете Федерации следила за Находкой и буду продолжать работать на развитие этого города. Поэтому я хотела ещё раз лично поблагодарить своих коллег, депутатов Законодательного Собрания края и Находкинской Думы.

Газета "Золотой Рог", Владивосток