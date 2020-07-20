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Транзит власти в одном из крупнейших городов Приморья завершат к осени

20 Июля 2020, 16:02 | Приморье

В ближайшие дни здесь должен начаться конкурс на замещение должности главы

В самое ближайшее время в Находкинском городском округе должен начаться конкурс на замещение должности главы. Старт процедуре формирования конкурсной комиссии на внеочередном заседании 10 июля дала дума НГО.

Пост главы НГО стал вакантным в начале июля. Возглавлявший город с 2018 года Борис ГЛАДКИХ стал советником губернатора Приморья по вопросам транспорта, а исполнение обязанностей мэра возложили на первого заместителя главы Тимура МАГИНСКОГО.

- Борис Иннокентьевич проделал большую работу, начиная с должности первого заместителя до мэра города. Он делал все возможное, порой в непростых условиях, чтобы Находка сохраняла свой облик, людям своевременно предоставлялись все необходимые социальные гарантии, город был в чистоте. Ему это удавалось, - прокомментировал итоги работы Бориса Гладких Олег КОЖЕМЯКО.

Добавим, что два года назад Борис Гладких стал компромиссной фигурой после отказа местных депутатов согласовать на должность и.о. главы города Вячеслава КВОНА, чью кандидатуру продвигало прежнее руководство региона. Что касается Тимура Магинского, то с ним нынешний глава Приморья хорошо знаком по работе на Сахалине, где Магинский работал заместителем министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, а затем руководил Корсаковским городским округом. После того, как весной 2020 года губернатор настоял на увольнении трех вице-мэров Находки, чья работа не устраивала горожан, Тимур Магинский был приглашен в администрацию НГО на позицию первого зама главы. 

Андрей СЕРОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.


 

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Теги: глава администрации  приморский край  выборы  кожемяко  конкурс  мэр  город  Находка  глава 



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