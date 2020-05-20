Находка для Находки

В закрытом на карантин приморском городе произошло обновление власти

Губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО продолжает укреплять важные для него направления людьми, с которыми он работал до возвращения в край. На минувшей неделе один из таких людей, экс-глава Корсаковского городского округа Сахалинской области Тимур МАГИНСКИЙ стал первым заместителем главы Находки.

С первых месяцев работы Олега Кожемяко в Приморье Находка является муниципалитетом, пожалуй, наиболее часто посещаемым главой региона. Политическая ситуация в городском округе начала активно меняться еще осенью 2018 года, когда влиятельный депутат Заксобрания от НГО Руслан МАНОКОНОВ был приговорен к реальному сроку лишения свободы. Тем не менее, сформированный в 2017 году созыв думы Находки во многом отражал и отражает сложившуюся ранее расстановку сил, а нынешний глава НГО Борис ГЛАДКИХ, избранный на должность в июне 2018 года, изначально считался компромиссной фигурой между «краем» и местными группами влияния.

В марте текущего года, после очередной рабочей поездки Олега Кожемяко в Находку, в городе случилось настоящее политическое «землетрясение». Заявления об увольнении написали руководитель городской жилинспекции, а также три заместителя мэра НГО – Олег КУТНЯШЕНКО, Виталий КОЖЕВНИКОВ и Дмитрий МАЛЯВИН. Отставке предшествовала критика их работы со стороны губернатора и многочисленные жалобы от жителей города. Ранее, в феврале, по схожему сценарию освободил пост глава Артема Александр АВДЕЕВ.

Подбор кадров на замену уволенным вице-мэрам не занял много времени. В конце апреля стало известно, что в Находку переедет глава города Корсаков на Сахалине Тимур Магинский, у которого, по данным островного информагентства Sakh.com, «не сложились отношения» с новым губернатором области Валерием ЛИМАРЕНКО. Кроме того, в администрацию Находки перейдут работать два соратника Магинского по работе в Корсакове, Денис БРАТАШ и Константин САПРЫКИН.

В минувший вторник, 12 мая, Олег Кожемяко лично прибыл в Находку, чтобы представить местным чиновникам и депутатам нового первого вице-мэра НГО, который будет отвечать за дороги, ЖКХ и благоустройство. Глава региона особо подчеркнул, что уже имеет опыт работы с Тимуром Магинским, охарактеризовав его как «опытного, молодого и энергичного» человека.

- Интерес краевых властей к процессам в муниципалитете, имеющем стратегическое значение для Приморья, понятен. В городе длительное время существует конфликт местных элит, имеется криминальный бэкграунд, из-за которого местная власть в определенной мере оказалась дискредитирована – взять хотя бы скандальные выборы в городскую думу или отказ местных депутатов в 2018 году согласовать на пост главы Вячеслава КВОНА. К тому же, некоторое время назад часть местных кланов оказалась «обезглавленной» благодаря работе правоохранительных органов, - рассуждает политолог Сергей ГРЕБЕНЮК. – Назначение Тимура Магинского, с которым Олег Кожемяко довольно длительное время работал на Сахалине, показывает, что власти Приморья намерены переориентировать «мятежный» город на себя, встроить его в единую систему управления. Приход в Находку человека «со стороны» в нынешней ситуации оптимален – если бы власти региона сделали ставку на какую-либо группу из местных элит, это могло бы спровоцировать противодействие со стороны остальных.

Добавим, что усиление ключевых политических структур проверенными, давно знакомыми людьми стала одним из главных принципов кадровой политики Олега Кожемяко. Работавшая с губернатором во многих регионах Вера ЩЕРБИНА возглавила правительство Приморья, а отвечавший за спортивную жизнь Амурской области в 2010-2015 годах Олег ГУМЕНЮК теперь возглавляет Владивосток. Первым заместителем секретаря реготделения «ЕР» в конце 2019 года стала Галина ХОХЛОВА, в Амурской области возглавлявшая министерство внутренней и информационной политики, кроме того, в руководство реготделения партии вошел Андрей КУЛИКОВ, работавший с Олегом Кожемяко еще в «Преображенской базе тралового флота».

Досье "Золотого Рога": Тимур Магинский родился в 1978 году в Петропавловске-Камчатском. В 2001 году окончил Камчатский государственный университет (Технология рыбных продуктов). Работал консультантом постоянного комитета Законодательного Собрания Камчатского края по рыболовству, природным ресурсам и аграрной политике. В сентябре 2010 года был назначен на должность заместителя министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края. В период работы Олега Кожемяко на Сахалине являлся советником губернатора Сахалинской области и вице-мэром Корсакова по городскому хозяйству. С сентября 2017 года исполнял обязанности мэра Корсакова, а с мая 2018 года до 8 мая 2020-го являлся главой Корсаковского городского округа. Женат, трое детей. Увлекается дзюдо, ранее возглавлял Камчатскую региональную общественную организацию «Борьба дзюдо».

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.