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Олег Кожемяко рассказал, почему уволился мэр Артема
Губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО прокомментировал отставку главы Артема Александра АВДЕЕВА. Напомним, что чиновник, занимавший пост с 2016 года, освободил кресло после двухдневной рабочей поездки главы региона в Артемовский городской округ.
- Мы постоянно мониторили ситуацию в городском округе. Встречаясь с жителями, мы видели, что вопросы, в том числе по поручениям и обязательствам, которые мы брали по итогам прошлогодних встреч, не решаются. Это переселение из ветхого жилья, водоснабжение, благоустройство – нужно было встречаться с людьми, разговаривать, просчитывать различные варианты, а не ставить крест на пожеланиях людей, - подчеркнул Олег Кожемяко.
Именно поэтому по итогам встречи с жителями Артема, которые в очередной раз дали негативную оценку работе Александра Авдеева, последний написал заявление об уходе с поста.
- У нас состоялся короткий разговор: как вы считаете, можно ли в такой ситуации дальше продолжать руководить городом, работать с населением? Глава принял решение подать в отставку. Считаю, что это решение – выверенное, абсолютно справедливое, - добавил губернатор. Среди текущих проблем АГО глава региона выделил большую потребность в строительстве нового жилья, сложности с выделением земли, а также плохое состояние электрических сетей.
Добавим, что Александр Авдеев - один из последних глав городов Приморья, кто занял пост еще в эпоху губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, в 2016 году. Кстати, бывший председатель думы Артема Вячеслав КВОН, который, как считается, может сменить Авдеева, в том же году получил назначение главой в Спасск-Дальний.
Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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