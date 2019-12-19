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В мэрию Владивостока опять пришли с обысками
Следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
По версии следствия, хищение денежных средств из бюджета Владивостока в особо крупном размере имело место в 2018 году, то есть уже после смены городского руководства.
О проводимых следственных действиях стало известно 10 декабря. Преступление было выявлено оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Приморскому краю, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.
По версии следствия, коммерческая организация при выполнении муниципального контракта в 2018 году организовала ненадлежащий ремонт автомобильных дорог во Владивостоке, а затем получила денежные средства за фактически невыполненные работы. В ряде источников фигурировала сумма в 17 млн рублей, однако официальных комментариев по этому поводу пока нет.
Администрация Владивостока в официальном заявлении также подтвердила, что речь идет о нарушениях, допущенных в 2018 году. Напомним, что до октября прошлого года главой Владивостока являлся Виталий ВЕРКЕЕНКО, между октябрем и декабрем обязанности главы исполнял Сергей ШЕРСТЮК, а перед новым годом и.о. мэра стал Олег ГУМЕНЮК.
Андрей СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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