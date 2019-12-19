www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.58 р. 100 JPY: 57.2 р.
EUR: 69.69 р. 10 CNY: 89.41 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Экономика
Распечатать

В мэрию Владивостока опять пришли с обысками

19 Декабря 2019, 12:43 | Приморье

Следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По версии следствия, хищение денежных средств из бюджета Владивостока в особо крупном размере имело место в 2018 году, то есть уже после смены городского руководства.

О проводимых следственных действиях стало известно 10 декабря. Преступление было выявлено оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Приморскому краю, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

По версии следствия, коммерческая организация при выполнении муниципального контракта в 2018 году организовала ненадлежащий ремонт автомобильных дорог во Владивостоке, а затем получила денежные средства за фактически невыполненные работы. В ряде источников фигурировала сумма в 17 млн рублей, однако официальных комментариев по этому поводу пока нет.

Администрация Владивостока в официальном заявлении также подтвердила, что речь идет о нарушениях, допущенных в 2018 году. Напомним, что до октября прошлого года главой Владивостока являлся Виталий ВЕРКЕЕНКО, между октябрем и декабрем обязанности главы исполнял Сергей ШЕРСТЮК, а перед новым годом и.о. мэра стал Олег ГУМЕНЮК.

Андрей СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.


 

Автор:
Теги: уголовное дело  администрация владивостока  обыски 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]