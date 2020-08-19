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Муниципальная реформа доказывает свою эффективность

19 Августа 2020, 14:13 | Приморье

В Приморье продолжается обновление органов местного самоуправления

В Приморье Чугуевский и Пограничный муниципальные округа одними из первых в Приморье завершили проведение реформы муниципального управления. Они были преобразованы в муниципальные округа в рамках реформы по поэтапному переходу территорий края от двухуровневой системы муниципальной власти к одноуровневой.

Напомним, что после реформирования в июле был назначен конкурс на замещение должности главы муниципалитета. И уже в середине августа главой Пограничного муниципального округа решением думы стал Олег АЛЕКСАНДРОВ - депутаты проголосовали за действующего руководителя. Руководителем Чугуевского округа местные депутаты также выбрали действующего главу Романа ДЕМЕНЕВА.

Нужно отметить, что муниципальная реформа была инициирована губернатором края Олегом КОЖЕМЯКО. Ее цель – добиться эффективного выполнения государственных и региональных программ, повышение удовлетворённости местной властью населения. Для достижения цели нужно решить ряд задач: встроить муниципальную власть в единую систему, выработать четкие и единые правила работы и самое главное – продолжать бороться с коррупцией на всех уровнях, избавляясь от неэффективных и недобросовестных чиновников.

Только таким образом можно рассчитывать на доверие власти со стороны населения, поддержку, в том числе и на выборах различного уровня. И результаты этих реформ уже на лицо. Их наглядно демонстрируют сегодня и сам процесс, и результаты выборов, местных голосований, референдума по поправкам в Конституцию России - уровень доверия власти неуклонно растет. Если эти реформы продолжаться и власть, так сказать, продолжит разворачиваться лицом к народу, то этого доверия можно ожидать и на грядущих выборах - в ЗС ПК и Госдуму в 2021 году.

Мягкие, последовательные шаги, которые характерны для команды Кожемяко, разительно отличаются от резких и громких разоблачений и отставок его предшественников. Систематические проверки всех уровней власти со стороны контролирующих органов делают свое дело: количество нарушений сокращается, они перестают превращаться из-за длительного «безконтролья» в серьезные правонарушения. А это означает, что вовремя указать на нарушения и их устранить гораздо эффективнее, нежели громко увольнять чиновника, устраивая показательные процессы, чем часто можно и дискредитировать отношение к власти. Однако, надо сказать, что нынешний стиль работы в команде губернатора не означает, что чиновникам можно расслабиться и не получить по заслугам в случае нарушений и недобросовестной работы. Напротив, серьезные ошибки, коррупция и откровенные преступления будут нещадно пресекаться, а госслужащие, допускающие такую работу, - изгоняться из органов власти всех уровней, как говориться, «невзирая на лица». Как отмечал губернатор, это правило одинаково действует и для должностных лиц ППК, и для муниципальных депутатов.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Юрий Рогов
Теги: политика  реформа  приморье  кожемяко  выборы  власть  муниципалитет 



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