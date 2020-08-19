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Наведение порядка в органах власти в Приморье будет продолжено

19 Августа 2020, 14:11 | Приморье

Глава региона совместно с силовыми структурами зачищает региональное правительство

В Приморье сотрудники регионального СУ Следственного комитета проводят проверку по фактам выявленных нарушений в области лицензионного законодательства, допущенных в период с 2018 по 2019 год. Предполагается, что к совершению данных правонарушений в этот период могут иметь отношение сотрудники реорганизованного в 2020 году департамента лицензирования и торговли администрации Приморского края, вошедшего в состав министерства промышленности и торговли правительства края.

Напомним, после разговора с губернатором бывший глава департамента Елена КОВАЛЬ, занявшая после административной реформы пост замминистра, написала заявление на увольнение в связи с выходом на пенсию.

Елена Коваль работала в органах государственной власти Приморского края с 1998 года, пройдя путь от главы лицензионной палаты Приморского края до директора департамента, а впоследствии и заместителя министра промышленности и торговли.

Ликвидации вышеупомянутого департамента предшествовала серьезная проверка: по поручению губернатора силовики провели аудит работы административного органа. Не умоляя заслуг перед краем г-жи Коваль, скажем, что, несмотря на это, от пристального взгляда властей не укрылось халатное отношение к делу, неэффективность исполнения и отсутствие должного контроля с ее стороны как руководителя.

Глава региона Олег КОЖЕМЯКО не раз говорил: нужно четко понимать, что недобросовестная деятельность, неэффективность чиновников на государственной службе, выявление систематических нарушений в их работе повлекут за собой самые серьезные оргвыводы. Таким людям не найдется места в новом правительстве региона.

Проверки и аудит органов государственной власти в Приморье идут системно и будут продолжены в будущем. Те, кто не готов к серьезной и честной работе, будут нещадно увольняться с дальнейшими разбирательствами всех обстоятельств соответствующими органами.

Дополним, однако, что прямых обвинений в адрес Коваль у следствия нет, однако проверка показала, что она неэффективно руководила департаментом, не пресекая нарушения со стороны подчинённых.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Юрий Рогов
Теги: приморье  власть  аудит  контроль  работа  кожемяко  проверки  правительство  коррупция 



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