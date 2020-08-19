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Правительство Приморья освобождается от недобросовестных кадров

19 Августа 2020, 08:40 | Приморье

Заместитель министра промышленности и торговли Приморского края Елена Коваль освобождена от занимаемой должности на основании заявления об увольнении по собственному желанию. Соответствующий приказ Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписал во вторник, 18 августа, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края..

Вопросы к Елене Коваль у представителей правоохранительных органов возникли еще в 2015 году. Повторные проверки указали на неэффективность ее работы как руководителя департамента лицензирования и торговли (после реорганизации Администрации в Правительство вошел в состав регионального министерства промышленности и торговли), допустившего нарушения в области лицензионного законодательства со стороны подчиненных. В настоящее время Следственное управление Следственного Комитета по Приморского краю проводит проверку и выемку документов для установления причастности должностных лиц к фактам нарушений в период с 2018 по 2019 год.

Напомним, что в январе 2020 года сотрудники СК завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора департамента, которая систематически получала взятки от 15 до 200 тысяч рублей за услуги по снижению размера наказания за нарушение лицензионных правил реализации алкоголя.

Эпизоды, по которым проводится текущее расследование, происходили в это же время и под подозрением оказался еще один сотрудник реорганизованного департамента лицензирования и торговли. Таким образом, существовала коррупционная схема, реализация которой стала возможной при бездействии руководства при осуществлении процедур выдачи лицензий.

Данные расследования стали поводом для того, чтобы Губернатор попросил Елену Коваль покинуть команду. Олег Кожемяко заявил, что Правительство региона продолжит освобождаться от неэффективных, недобросовестных кадров или действующих в своих интересах, а не на благо Приморья и его жителей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

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Теги: министерство промышленности и торговли  кадры  кожемяко 



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