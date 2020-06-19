Прием заявлений на участие в голосовании в Приморье завершается 21 июня

В воскресенье, 21 июня, завершается прием заявлений на участие в Общероссийском голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ по месту нахождения. Такую возможность для жителей Приморья и других регионов страны предусматривает механизм «Мобильный избиратель».

Заявления принимаются во всех МФЦ края, территориальных и участковых избирательных комиссиях, а также дистанционно – через портал Госуслуги.

«Если участник голосования по какой-то причине оказался в сложной ситуации и не может в день голосования прийти на участок, он может проголосовать на дому, заранее обратившись в участковую комиссию по месту своего нахождения», – подчеркнули в крайизбиркоме.

Одна из участковых избирательных комиссий, где принимают заявления для голосования избирателей по месту нахождения, располагается на базе школы №83 Владивостока. В первые дни к специалистам обратились за помощью лично 44 человека, зарегистрированных в разных микрорайонах города и за его пределами.

«У нас могут проголосовать люди, которые проживают в определенных домах на улицах Анны Щетининой, Адмирала Горшкова и Адмирала Смирнова во Владивостоке. Однако это могут сделать и другие граждане нашей страны, которым так будет удобнее. Чтобы прикрепиться к участку, достаточно подать заявление лично или через портал Госуслуг с 16 по 21 июня и затем прийти 1 июля в УИК, чтобы поделиться мнением по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ», – уточнила председатель участкового избирательного участка №750 Екатерина Макаренко.

Председатель уточнила, что участок оборудуется сейчас также всем необходимым для работы с гражданами с ограниченными физическими возможностями. На входе уже установлен пандус для колясочников.

«Члены комиссии готовы также выйти лично к каждому нуждающемуся в помощи и оказать ее как во время приема заявлений для голосования по месту нахождения, так и непосредственно во время проведения процедуры плебисцита», – отметила Екатерина Макаренко.

Примечательно, что, согласно данным социологического опроса, в крае ожидается довольно высокая по меркам региона явка – 61,4% респондентов признались, что поддерживают поправки в Конституцию РФ и готовы голосовать за предложенные изменения. Подобные цифры – более 60% – показывает исследование, проведенное на федеральном уровне ВЦИОМ. Более 40% опрошенных приморцев назвали участие в плебисците гражданским долгом для гражданина России.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин подписал Указ «О назначении Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ». Поправки призваны сделать документ более современным, отвечающим текущим потребностям и целям развития страны.

Для обеспечения безопасности здоровья граждан на избирательных участках обеспечат необходимые меры санитарной защиты. В частности, на каждом из них организуют пункт температурного контроля и при входе в помещение для голосования разместят дезинфицирующий коврик. Все участники голосования, члены избирательных комиссий и иные лица, находящиеся на участках для голосования, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Сам участок для голосования в течение дня будет обрабатываться дезинфицирующими растворами.

«Наша задача – сделать все, чтобы мы могли дать возможность людям прийти и проголосовать за те поправки в Конституцию, которые им важны и нужны», – заявил ранее Губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Задать вопросы про голосование можно, обратившись в Информационно-справочный центр Центральной избирательной комиссии. Специалисты отвечают на вопросы ежедневно с 9.00 до 18.00 по номеру: 8-800-200-00-20. Звонки бесплатные.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)