Нагрузка на предпринимателей и население станет меньше

Законодательство Приморья продолжают адаптировать к новым экономическим реалиям

Уже второе заседание в дистанционном режиме провели на минувшей неделе депутаты парламента Приморья. В режиме видеоконференции в сессии Законодательного Собрания также принял участие губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО – он рассказал о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, которые принимаются в регионе.

Один из рассмотренных на внеочередной сессии вопросов касался как раз полномочий органов государственной власти субъектов РФ при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Новая редакция закона «О защите населения и территории Приморского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», принятая депутатами ЗС ПК 13 мая, предусматривает, что глава региона устанавливает обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении данных режимов.

Кроме того, депутаты внесли изменения в регламент Законодательного Собрания, уточнив порядок подготовки и дистанционного проведения заседаний. Всего в повестку внеочередной сессии были включены 25 вопросов.

- Вынесенные на обсуждение законопроекты можно разделить на два основных блока: экономический - по поддержке отраслей экономики края, пострадавших от коронавируса, и социальный – по защите различных групп населения, - отметил председатель ЗС ПК Александр РОЛИК.

Помощь предпринимателям: новые решения

На внеочередной сессии сразу в трех чтениях депутаты ЗС Приморья внесли изменения в закон «О патентной системе налогообложения на территории Приморского края». Он призван снизить налоговую нагрузку на индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на основе патента.

Напомним, что в результате введенных в конце марта мер по предотвращению распространения коронавируса большинство предприятий из сфер экономики, где предусмотрено использование патента, приостановили свою деятельность. Снижение деловой активности в сферах, связанных с въездным туризмом, также осложнило положение многих ИП. По решению краевых законодателей, для вышеуказанных видов деятельности в 2020 году будет на 25% снижен размер годового дохода, на основе которого рассчитывается стоимость патента. Данная мера эквивалентна освобождению ИП от уплаты налога за три месяца. А для таких видов деятельности, как услуги по присмотру и уходу за детьми и больными, экскурсионные услуги и услуги общественного питания, расчетный размер годового дохода снижен на 50%, что эквивалентно освобождению от уплаты налога за шесть месяцев.

- Мы ведем системную работу по мониторингу текущего состояния экономики региона. Пока льготы коснулись 34 из 60 видов деятельности, в которых предусмотрено использование патента. В случае ухудшения экономической ситуации по другим видам будем вносить новые корректировки, - уточнил заместитель председателя правительства Приморья Константин ШЕСТАКОВ.

Краевой закон, устанавливающий ставки транспортного налога, депутаты ЗС ПК откорректировали с той же целью: снизить налоговую нагрузку на отрасли экономики, наиболее пострадавшие в связи с введением ограничительных мер для нераспространения коронавирусной инфекции. Ранее с 37,5 до 10 рублей за 1 л.с. уже была снижена ставка налога для организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере туризма и пассажирских автоперевозок. Но так как ИП в 2020 году будут платить налог за 2019 год, льготную ставку «задним числом» распространят и на предыдущий налоговый период.

- Комитетом было принято решение согласиться с внесенным губернатором Приморского края законопроектом и принять его в первом, втором и третьем чтениях, - озвучил позицию коллег председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН. Решение о предоставлении льготы по транспортному налогу было принято парламентом Приморья единогласно.

Вывоз мусора станет дешевле

В неблагоприятных экономических условиях, когда доходы многих приморцев снизились, власти региона приняли решение снизить и тариф на услуги по вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Снижение коснется тех, кто проживает в частном секторе. Установленный с 1 января тариф для этих людей был заметно выше тарифа для собственников жилья в многоквартирных домах и составлял 115,95 рублей на человека в месяц.

На заседании 13 мая краевые депутаты поддержали инициативу правительства Приморья в трех чтениях. Предполагается, что льготный тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО для жителей частного сектора будет утвержден в течение пяти дней после вступления закона в силу, а льгота для «частников» распространится не только на оставшийся период 2020 года, но и на предыдущие месяцы. Выпадающие при этом доходы регионального оператора будут компенсированы за счет субсидий из бюджета Приморского края, уточнила зампред правительства региона Елена ПАРХОМЕНКО.

В ходе обсуждения законопроекта депутат Дмитрий Новиков поинтересовался, будет ли сделан перерасчет для жителей частного сектора, которые с начала года платили по повышенному тарифу. Как уточнила Елена Пархоменко, такой перерасчет будет произведен после вступления закона в силу. В свою очередь, депутаты Евгений ЗОТОВ, Игорь ЧЕМЕРИС и Владимир БЕСПАЛОВ обратили внимание на необходимость усиления работы по решению проблемы вывоза ТКО из частного сектора и небольших сельских поселений.

- Закон снимает социальную напряженность среди тех, кто живет в индивидуальных домах. На его реализацию дополнительно потребуется 246 млн рублей из краевого бюджета, - отметил председатель комитета ЗС ПК по экономической политике Сергей ИЩЕНКО.

- Сегодня устанавливается льгота по тарифу на услуги регионального оператора для проживающих в индивидуальных домах. Это правильное решение, которое восстанавливает необходимую социальную справедливость. Депутатам поступает много вопросов от избирателей по поводу ТКО, почти в каждом муниципальном районе есть проблемы, которые требуют решения, - подвел итог обсуждению председатель ЗС ПК Александр Ролик.

На фото: Краевые депутаты уже второе заседание провели онлайн, но принятые ими решения смогут в реальности осязать многие приморцы.

Фото пресс-службы ЗС ПК.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.