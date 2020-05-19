Край на острие пандемии

Губернатор Приморья подвел промежуточные итоги борьбы с COVID-19 в регионе

Ближайшие дни станут решающими для дальнейшей судьбы режима самоизоляции в Приморье. От динамики заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 зависит, как долго будут сохраняться действующие сейчас ограничительные меры, а также их возможное послабление или ужесточение.

О текущей ситуации с коронавирусом в регионе и о перспективах ее развития губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО рассказал во время сессии Законодательного Собрания.

Нехороший рубеж

По совпадению, именно в этот день количество зарегистрированных в Приморском крае случаев заболевания коронавирусной инфекцией превысило 1 тысячу человек. С начала мая количество выявляемых случаев заражения составляет около 50 человек в день, таким образом ежедневный прирост числа заболевших находится на уровне немногим более 5%. Количество активных случаев COVID-19 в Приморье к 13 мая составляло 727, количество выздоровевших людей – 268 человек, умерших – 12 человек. 14 пациентов были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, еще 43 человека находились в тяжелом состоянии. Для больных коронавирусом в медучреждениях региона к середине мая развернули свыше 1100 коек (более 600 – с подведенным кислородом), а 240 человек проходят лечение амбулаторно. На обсервации по состоянию на 13 мая находилось 685 человек, прибывших в Приморье из-за границы или из других регионов России со сложной эпидемиологической ситуацией.

Кроме того, губернатор сообщил подробности об очаговых вспышках заболевания COVID-19 во Владивостоке и в Находке, произошедших в конце апреля. По словам главы региона, именно вспышками коронавируса в лечебных учреждениях обусловлено заметное число «тяжелых» больных в крае. В то же время, 54,7% выявленных в Приморье носителей коронавирусной инфекции переносят заболевание бессимптомно.

- В Находке вспышка произошла через «скорую помощь». Это наиболее распространенный вид очаговых заболеваний в системе здравоохранения, когда привозят экстренных больных, и им нужно провести ту или иную операцию. Времени для проведения анализа (на коронавирус. – Прим. автора) для таких больных, как правило, нет. Поэтому они попадают на операционный стол, работают хирурги, возникает контакт между врачом и заболевшим, - рассказал Олег Кожемяко. - Заражение пошло сначала через техперсонал «скорой помощи», затем распространилось на водителей и уже далее, так как многие врачи работают на совмещенке, из одного отделения в другое. Поэтому пришлось вывезти всех врачей на карантин – порядка 150 работников «скорой помощи». Провести в течение двух суток замену – со всего края туда были переброшены врачи, медперсонал, машины СМП. Сейчас в Находке было дополнительно развернуто более 100 инфекционных коек, а к 22 мая должен завершиться ремонт в противотуберкулезном диспансере на озере Рица – это еще 64 койки.

В «Тысячекоечную» больницу Владивостока инфекцию также занесли через хирургическое отделение. Далее врач-совместитель обследовал урологических больных, не зная, что уже сам является переносчиком заболевания. Добавим, что по состоянию на 13 мая около 100 из тысячи заразившихся коронавирусом приморцев – это медицинские работники. В ряде медучреждений приостановлена плановая госпитализация, чтобы не увеличивать количество людей, подверженных заболеванию коронавирусом.

Каникулы завершились - ограничения остались

11 мая президент России Владимир ПУТИН объявил о завершении режима «нерабочих дней», действовавшего в стране с 28 марта в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Согласно президентскому указу, власти регионов получили право по согласованию с Роспотребнадзором поэтапно отменять и другие ограничения – по мере нормализации ситуации с заболеваемостью COVID-19. Ряд регионов такие решения принял, однако Приморье, исходя из выше приведенных цифр, послаблений режима ситуации себе пока позволить не может.

10 мая Олегом Кожемяко было принято решение о продлении действующих в Приморье ограничений до конца месяца. Список организаций, которым разрешено работать в текущей эпидемиологической ситуации, также пока не расширялся.

- Мы добиваемся перелома в лучшую сторону. Делаем все, чтобы эпидемиологическая обстановка менялась. Многое зависит от самих приморцев. Сегодня мы стоим у черты, где любое неверное решение может привести к тому, что вся работа, которая велась в течение последнего месяца, окажется напрасной. Нужно набраться терпения. Предстоящие дни до понедельника (18 мая – прим. автора) будут определяющими. Поэтому нельзя расслабляться, – обосновал принятое решение Олег Кожемяко.

Для снижения риска дальнейшего распространения COVID-19 в Приморье усилена работа правоохранительных органов и административных комиссий, сохранен запрет на посещение пляжей и других зон отдыха, а также на выход в море личных плавсредств.

- Наша задача, как органов власти, в этот период – проявить максимальную ответственность, выдержку и терпение, быть примером соблюдения санитарного режима и оказания помощи пострадавшим. Мы принимаем те решения, которые необходимы, чтобы реализовать этот комплекс мер. Это и бюджетные назначения – весьма и весьма большие – по линии здравоохранения, ГО и ЧС, санитарной защиты, оборудования, - обратился к депутатам ЗС Приморья Олег Кожемяко. – Мы будем и дальше продолжать эту работу, выделять необходимые финансовые ресурсы для поддержки медицинского персонала и для поддержки населения.

Приморье не остановилось

Общаясь с краевыми депутатами, Олег Кожемяко подчеркнул, что Приморский край – один из немногих регионов России, где во время карантина не прекращали работу ведущие отрасли экономики. На протяжении апреля-мая в Приморье продолжали работу предприятия судостроения и судоремонта, рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия, строительная и дорожная отрасль, сельское хозяйство. По согласованию с Роспотребнадзором была возобновлена работа парикмахерских.

- Край реализует крупнейшие проекты государственного значения. Через нас идет четверть всего экспорта угля, через нас проходит 18% всего грузооборота страны. Работает железная дорога, транспортные компании, порты. В этих условиях мы должны быть еще более сконцентрированы и собраны, с тем чтобы не допустить остановки этих важнейших для страны и края отраслей, где работают тысячи людей. Их остановка может привести к «параличу» той или иной отрасли, - акцентировал губернатор Приморья. - Нам приходится не так легко, как некоторым другим субъектам, но мы понимаем свою ответственность и делаем все возможное, чтобы удерживать ситуацию и давать возможность ведущим отраслям экономики работать. Наша задача сейчас – сохранив в течение недели режим, постараться переломить ситуацию.

Текущий период эпидемии в Приморье губернатор охарактеризовал словами «мы находимся на острие». По его мнению, при любом развитии ситуации часть принятых мер – масочный режим, социальное дистанцирование и регулярная дезинфекция общественных мест – сохранится до полного исчезновения коронавирусной инфекции.

Что касается влияния пандемии коронавируса и введенных ограничительных мер на экономику Приморья, то масштаб проблем еще только предстоит оценить. По расчетам руководителя краевого Министерства экономического развития Натальи НАБОЙЧЕНКО, докризисные экономические показатели будут достигнуты не скоро.

- Весь мир будет жить по новым правилам. Если говорить о восстановлении объемов экономики, то уровня 2019 года мы достигнем только к концу 2020 - началу 2021 годов. В этот период нам важно сохранить занятость жителей края, деятельность предпринимателей, помочь им в реализации начатых проектов. Кроме того, важным остается вопрос сохранения доходов краевого бюджета, а сегодня мы наблюдаем снижение поступлений от налогов, – цитирует главу МЭР Приморского края пресс-служба правительства региона.

Досье "Золотого Рога": С момента введения в Приморье режима повышенной готовности оформлено 5448 административных протоколов в отношении нарушителей, включая физических лиц, 4685 из них направлены в суды, где рассмотрено 511 дел. Только во Владивостоке с 9 по 11 мая проверено 450 организаций торговли, 44 парикмахерских салона, 392 единицы пассажирского общественного транспорта, в том числе такси. Контролирующие органы проверяли наличие разметки для соблюдения социальной дистанции, антисептика, а также график санобработки помещений.

На фото: Губернатор Олег Кожемяко: «Мы добиваемся перелома в лучшую сторону. Делаем все, чтобы эпидемиологическая обстановка менялась. Многое зависит от самих приморцев».

Фото Primorsky.Ru

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



