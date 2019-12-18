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В Приморье прошел митинг протеста
Народ протестовал, похоже, против всего плохого
Коммунисты Кавалеровского района во главе с Ириной ИЩЕНКО провели митинг на центральной площади поселка. Они выступили в защиту Павла ГРУДИНИНА, Сергея ЛЕВЧЕНКО, Олега КОНОВАЛОВА. А также подняли ряд вопросов, имеющих значение на территории района.
Рассмотрели проблемы реализации программы по переселению граждан из аварийного жилфонда, благоустройства дворовых и общественных территорий в МО, о ремонте автодорог в районе, об обеспечении жителей дровами, о состоянии и обеспечении Кавалеровской райбольницы, о тарифах, ценах, ЖКХ, о повышении пенсионного возраста.
Губернатор-коммунист Сергей Левченко по всем основным показателям превзошел своего предшественника, губернатора-единоросса. Совхоз, которым руководит Павел Грудинин, задает высокие стандарты социальной защиты рабочих, в то время как правительство только урезает наши социальные гарантии. Испугавшись столь невыгодного сравнения, власть обрушила лавину лжи, чтобы опорочить красных управленцев. На совхоз имени Ленина идет рейдерская атака с целью уничтожить это уникальное хозяйство. Мы, говорится в резолюции митинга, решительно осуждаем чиновников и представителей СМИ, участвующих в этой травле. Правоохранительные органы должны немедленно пресечь рейдерство и судебный произвол.
Что касается Кавалеровского района, то здесь исполнение таких программ, как переселение из аварийного жилфонда, благоустройство дворовых и общественных территорий, ремонт автодорог, обеспечение жителей дровами, очень низкое. И это вопрос к главе Кавалеровского городского поселения Павлу ЯКОВЕНКО.
К депутатам Думы района обращаются медработники с их проблемами. Медикам за счет повышения окладов урезают и убирают другие выплаты и надбавки. Участковым терапевтам и педиатрам, а также их медсестрам, снимают 60% медицинского стажа. Убирают доплату в 40% за работу в ночное время. Все это происходит на фоне дефицита кадров, когда врачу приходится дежурить по 5-6 раз в месяц, находясь на рабочем месте по 32 часа.
В акушерско-гинекологическом , травматологическом, терапевтическом, педиатрическом, хирургическом отделениях снижают доплату за работу в ночное время с 40% до 20, убирают медицинский стаж работы и доплаты за вредные условия труда. Выплаты по дорожной карте, согласно майских Указов президента, в отношении кавалеровских медиков не исполняются в полном объеме уже несколько лет.
Участники митинга решили выступить в защиту Грудинина, Левченко и Коновалова.
Также они решили обратиться к главе Кавалеровского городского поселения Павлу Яковенко с требованием разъяснить низкое исполнение ряда социальных программ в МО, обратиться к губернатору Олегу КОЖЕМЯКО за помощью в разрешении проблем Кавалеровской райбольницы, о принятии мер по недопущению снижения зарплаты у медиков. Протестанты обращают внимание губернатора на низкое исполнение ряда социальных программ в районе.
Прозвучали в резолюции и требования заменить правительство РФ, национализировать основные отрасли производства и природные ресурсы, установить жесткий контроль за ценообразованием, снизить пенсионный возраст до прежнего уровня.
Резолюцию митинга направили в Приморское краевое отделение КПРФ, лидеру партии КПРФ Геннадию ЗЮГАНОВУ, губернатору края Олегу Кожемяко, главе Кавалеровского городского поселения Павлу Яковенко, главе Кавалеровского района Сергею ГАВРИКОВУ, в Думу Кавалеровского района.
Татьяна КУРОЧКИНА, фото Владимира БУХАРОВА.
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