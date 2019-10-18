Обращения горожан, ставшие проектами

МПА «О наказах избирателей» позволяет решать «точечные» проблемы в сфере благоустройства Владивостока

На внеочередном заседании 10 октября Дума Владивостока утвердила перечень наказов избирателей на 2020 год. В него вошли 73 наказа на сумму 105,049 млн рублей. Еще 121 наказ был одобрен к выполнению в 2021-2022 годах – данные мероприятия связаны с капитальными вложениями, и для их выполнения необходимо предварительно подготовить проектно-сметную документацию. Утверждению перечня предшествовало детальное обсуждение поданных депутатами наказов с представителями администрации Владивостока.













Накануне внеочередного заседания мотивированное заключение городской администрации по проекту перечня наказов-2020 рассмотрел комитет Думы Владивостока по бюджету, налогам и финансам. Высокую значимость данного вопроса для депутатского корпуса подчеркнул тот факт, что, помимо членов профильного комитета, в обсуждении приняли участие председатель Думы Владивостока Андрей БРИК, его заместитель Елена НОВИЦКАЯ, а также ряд представителей других комитетов.

Представляя депутатам мотивированное заключение городской администрации на поданный ими проект перечня наказов, заместитель главы Владивостока Ольга КОЗЕРАЦКАЯ отметила, что рекомендованный к утверждению перечень наказов сформирован, исходя из текущих возможностей бюджета города.

- Бюджеты всех уровней формируются по программному принципу. Бюджет Владивостока на 83% состоит из средств на реализацию муниципальных программ, а оставшиеся 17% непрограммных средств также четко распределены, - уточнила первый вице-мэр.

По словам Ольги Козерацкой, часть мероприятий, о которых просят жители и депутаты, выполняется в рамках реализации действующих краевых и муниципальных программ в сфере благоустройства. Представители администрации подчеркнули, что каждый наказ отрабатывается индивидуально: как правило, специалисты профильного управления мэрии выезжают на место, чтобы совместно с депутатами и жителями более точно определить объем работ и сумму, необходимую для их финансирования. После этого выносится заключение о включении наказа в перечень на очередной год или его переносе на последующий период. Например, в школе №39, вместо планировавшихся на 2020 год работ по установке ограждения, вначале будет выполнено обустройство пришкольного стадиона по краевой программе. После того, как техника выполнит соответствующие работы, в рамках исполнения наказа планируется установить необходимое ограждение.

Депутаты обратились к представителям администрации Владивостока с просьбой дать пояснения по некоторым пунктам перечня наказов избирателей, по которым были даны заключения о необходимости переноса сроков исполнения с 2020 на последующие годы. В частности, Василиса ХОДНЕВА акцентировала внимание на четырех наказах, которые не будут полностью выполнены в 2019 году, предложив обсудить их дальнейшее исполнение в ходе совместной встречи с представителями администрации Владивостока и жителями. Депутат Станислав ПРИМАЧЕНКО обратил внимание администрации на сокращение сроков оформления в муниципальную собственность земельных участков, где жители его избирательного округа просят отремонтировать дорогу и установить освещение, а в случае невозможности выполнения наказа в 2020 году - включить его в план работ на последующие два года.

Председатель бюджетного комитета Владимир ИСАКОВ также обратил внимание на важность отработки наказов, в которых речь идет об организации устойчивого транспортного сообщения с некоторыми районами города: сумма, необходимая на исполнение этих наказов, пока не определена – это станет понятно после проведения соответствующих конкурсов. А вице-спикер Думы Владивостока Елена Новицкая напомнила, что необходимо ускорить обустройство безопасной пешеходной зоны и ремонта подпорной стены в районе Тысячекоечной больницы, а также максимально учитывать замечания по наказам, высказанные депутатами.

После обсуждения комитет Думы Владивостока по бюджету, налогам и финансам одобрил проект перечня наказов на 2020 год. В него вошли наказы, рекомендованные администрацией Владивостока к исполнению. Затем, 10 октября, перечень был утвержден Думой Владивостока, и теперь расходы на исполнение наказов учтут при формировании бюджета Владивостокского городского округа на 2020 год.

Напомним, что перечень наказов избирателей ежегодно формируется на основе предложений от жителей Владивостока, с которыми они обращаются к городским депутатам – как по одномандатному округу, так и по единому округу. Наиболее распространенные виды работ в рамках исполнения наказов избирателей – это установка и ремонт лестничных маршей, леерных ограждений и уличного освещения, асфальтирование и ремонт дорог и пешеходных дорожек, ремонт подпорных стен. Добавим, что комитет Думы Владивостока по бюджету, налогам и финансам регулярно анализирует ход исполнения наказов, заслушивая отчеты представителей администрации, а сами депутаты выезжают на место проведения работ на своих округах для осуществления контроля качества исполнения наказов.

Добавим, что в ходе заседания комитета Думы Владивостока по бюджету, налогам и финансам 9 октября депутаты также рассмотрели отчеты Контрольно-счетной палаты города Владивостока о результатах контрольных мероприятий по проверке отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Владивостокский городской Дворец детского творчества» за 2017-2018 годы, а также по проверке законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2017-2018 годах на проектирование, строительство и ремонт дорожной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под индивидуальное строительство.

Досье "Золотого Рога": В 2019 году на выполнение наказов избирателей из бюджета Владивостока выделено 177 млн рублей. По состоянию на середину сентября, были полностью завершены работы по 65 наказам. В том числе, заасфальтирован проезд вдоль дома №12 по ул. Карбышева; выполнен ремонт лестничного марша от дома № 24 на ул. Тухачевского к детскому саду № 35; отремонтирована лестница от домов №№ 26, 28 на ул. Котельникова к остановке общественного транспорта «Школа милиции»; обустроена лестница с перилами от дома № 19в на ул. Шошина к средней школе № 53, сделан тротуар дороги от АЗС № 4 АО «ННК Приморнефтепродукт» на ул. Крыгина, 111 до остановки общественного транспорта «Маяк» на ул. Крыгина, 53; установлено наружное освещение возле средней школы № 54; отремонтирована лестница от дома №79 на ул. Луговая к спортивному комплексу «Варяг»; сделаны ямочные ремонты асфальтового покрытия на проспекте 100-летия Владивостока вдоль дома №137 до средней школы № 48 и вдоль дома № 133а до отдела полиции № 5.

На фото: На внеочередном заседании Думы Владивостока наказы избирателей на 2020 год обрели законную силу.

Фото пресс-службы Думы Владивостока