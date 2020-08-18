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"Локомотивы роста" прибыли во Владивосток
Дальневосточный офис федерального проекта «Локомотивы роста» открыт во Владивостоке в ходе рабочей поездки депутата Госдумы Дениса КРАВЧЕНКО. Он станет площадкой для выстраивания конструктивного диалога с промышленниками и предпринимателями российского Дальнего Востока, координации инициатив по улучшению социально-экономической ситуации.
На торжественной церемонии, посвященной открытию офиса, Денис Кравченко представил координатора федерального проекта «Локомотивы роста» в ДФО - им стал председатель Думы Владивостока Андрей БРИК.
Открывая новый окружной офис во Владивостоке, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, федеральный координатор проекта «Локомотивы роста» Денис Кравченко отметил важность консолидации на единой региональной площадке представителей сферы индустрии, законодателей, депутатов представительных органов для актуализации нормативно-правовой базы, реализации первоочередных социально-экономических задач, стоящих перед территориями.
Сегодня проектные офисы «Локомотивов роста» действуют также в Центральном, Северо-Западном, Южном, Уральском федеральных округах. В ходе реализации проекта «Локомотивы роста» во Владивостоке за последнее время был осуществлен целый ряд востребованных инициатив в сфере социальной и экономической жизни региона. Так, активисты проекта включились в проведение конкурсов профмастерства по методике WorldSkills с привлечением крупнейших дальневосточных предприятий. Координаторы проекта принимали участие в программе мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы, внесли вклад в сохранение исторической памяти о подвиге героев-дальневосточников.
Одним из приоритетов проекта «Локомотивы роста» стало оказание социальной помощи жителям в условиях пандемии и последовавшей рецессии, а также реализация мер господдержки промышленников и предпринимателей, предусмотренных Правительством РФ.
- «Локомотивы роста» входят в число тех масштабных федеральных проектов, реализация которых инициировала выработку новой стратегии экономического развития, переход к «умной» цифровой экономике. Благодаря чему проявился, в том числе, и потенциал города Владивостока, где сегодня сосредоточены значительные научные, образовательные ресурсы, открываются возможности для формирования инновационной среды, подготовки кадровых резервов. Офис проекта «Локомотивы роста», открывшийся во Владивостоке, поможет актуализировать многие перспективные направления социально-
экономического развития Дальнего Востока, расширить возможности роста индустрии за счет освоения высокотехнологичных, инновационных производств», - прокомментировал Андрей Брик.
В первом совещании, прошедшем в открывшемся дальневосточном проектном офисе «Локомотивов роста», приняли участие координаторы проекта, депутаты Законодательного Собрания Приморского края и Думы города Владивостока, руководители муниципалитетов, представители Общественной палаты Приморского края, градообразующих предприятий, региональных общественных организаций промышленников и предпринимателей.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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