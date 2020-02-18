Глава Владивостока Олег Гуменюк рассказал, почему не боится критики

Накануне годовщины начала конкурса, сделавшего его мэром Владивостока, Олег ГУМЕНЮК встретился с журналистами и редакторами ведущих краевых СМИ. Разговор дал ответы на многие вопросы, главный из которых – какой он, человек, возглавивший город после полутора лет безвластия?

Поэтому вместо сухого отчета о встрече редакция «Золотого Рога» решила оставить в материале только прямую речь градоначальника.

О мечтах и реальности

«В детстве я хотел быть билетером. Потом милиционером. Был момент, когда я влюбился в учительницу в школе, думал – буду учителем! В девятом классе хотел быть военным моряком, поступать в ТОВВМУ. Потом пошел в Дальрыбвтуз, но забрали в армию в конце первого курса, еще до военной кафедры. Армия переломила взгляд на жизнь очень сильно. Я знаю, что такое дедовщина, по-настоящему. Это, действительно, судьба проверяет тебя на прочность. Или тебя сломают, или ты докажешь, что ты – личность. Видите, кем я стал?»

«Мечта быть мэром зародилась у меня где-то через полгода после того, как я пришел работать в администрацию в первый раз (в средине 2000-х. – Прим. автора). Почему зародилась? Плох тот солдат, что не мечтает быть генералом. Я подумал: что бы я сделал для того, чтобы изменить? Мы ведь всегда считаем, что наши руководители что-то делают неправильно на определенном этапе, и думаем: «я бы так не поступил».

«Думаю, что у каждого человека есть своя заветная мечта. Без мечты жить нельзя. Она у каждого внутри, это дорогое и святое. Надо знать, чего мы хотим и куда идем. Тогда и появляется мечта. Я мечтал – получилось. А какой я руководитель – вы больше видите мою работу, больше общаетесь с людьми, которые оценивают ее – кто положительно, кто средне, кто отрицательно».

«Человек без мечты – как свеча без огня. Есть несколько вещей, на которые можно смотреть без усталости. Это горизонт, море и небо. Это свечка или огонь костра, которые просто завораживают. И ты как в душу заглядываешь с «той» стороны. Все отдыхает, и ты можешь в этот момент подумать, что у тебя внутри, к чему ты стремился и что ты делаешь, чтобы быть лучше».

О встречах с горожанами

«Мне приятно, когда я приезжаю в районы и вижу знакомые лица. Знакомые потому, что в эти районы я приезжаю часто – встречаюсь с жителями, беру своих помощников. На Русском острове в прошлом году бывал по три раза в месяц. Также и Снеговая Падь, один из самых «тяжелых» районов города, где надо достраивать инфраструктуру. Что-то ты можешь сделать, что-то нет. Когда на такие встречи приезжаю второй или третий раз, беру представителей федеральной власти, которые могут повлиять, помочь. Однажды приезжаю, а люди говорят, что уже поговорили с моими помощниками и все вопросы решили».

О благоустройстве и борьбе с НТО

«У меня каждый день в телефоне около 350 фотографий – где работают коммунальные службы Владивостока. Будет тысяча, тоже буду все смотреть. Мы видим, техника работает и по ночам. Плюс, каждую неделю у меня срез информации от районов, на основе обращений от жителей. Коммунальщикам говорю – если не хотите работать, идите лесом. По-другому не будет».

«Город у нас большой, не может везде и всё быть хорошо. Всегда будет где-то нехорошо. Просто надо конструктивно. Все не успеешь. Мы не сильно «обросли» всем, чтобы убрать все быстро. Но последний снег, который был (в январе – прим. автора), мы его победили, Патрокл не закрыли. И чистим, и чистим».

«Меня все костерят за эти НТО. А что я сделал незаконного? Может быть, спросить тех людей, которые дали им возможность поставить НТО, подключить свет, получить места?»

О трудовых мигрантах

«Раньше это были не мигранты. Это была одна большая советская страна, и человек был вправе менять образ жизни. Не было разделения. Человек может быть мигрантом, а фактически это советский человек. Давайте вспомним Великую Отечественную войну – все встали в одно ружье и помирали рядом, друг друга спасали! А если так делить людей… Для меня он никакой не мигрант, он нормальный человек. Если люди умеют лучше работать и хотят работать, почему я должен мешать этому человеку зарабатывать? Может быть, есть какие-то перегибы, но тут больше вопросы к федеральной власти, а не к муниципальной. Вы знаете, хорошо, что есть эти люди на данном этапе, работают и убирают. Воспитание у них такое, что хотят работать. Люди для меня равны, я не делю их на ранги».

О семье

«У меня два ребенка – уже здоровые, но для меня они всегда будут детьми. Одному 29, другому – 23. Жалею, что нет еще двоих, которым бы было, допустим, 10 и 5. Внукам буду только рад. Приятно, что дети ко мне тянутся, хотят проводить время со мной. И это гордость за то, что я их правильно воспитывал».

О спорте

«В 12 лет я уже был в команде по картингу и всю жизнь любил автоспорт. Несколько лет назад занялся мотоспортом, получил там серьезную травму, в первый раз лежал в больнице. Поэтому стал заниматься зимой, там проще оборудовать трассу, меньше трамплинов. В автогонках сейчас не участвую».

О туризме

«Приморский край, даже когда он еще так не назывался, пытались все захватить, даже Чингисхан. Всех интересовала эта часть Земли, где мы с вами сейчас живем. Это нужно максимально использовать в части туристических потоков».

О работе мэра

«У меня просто не хватает времени. В сутки я сплю около 6 часов. Когда просыпаюсь, надо потренироваться, чтобы прийти в норму. Потом прийти на работу и работать не до конца светового дня, а до тех пор, пока не закончатся силы».

«Самое дорогое для руководителя, когда тебя встречают и провожают не по одежке. А встречают как человека, который дает обещания и выполняет их. Я не говорю, что все выполняю. Сил не хватит сразу все выполнить. А то, что я не выполнил… Если бы я был градоначальником с сегодняшнего дня, и у меня был тот опыт, который я уже получил, я бы, наверное, гораздо больше сделал. Но я буду стремиться к тому, чтобы сделать больше, и это начинает получаться. Если я вдруг забыл, и человек подходит ко мне и говорит «а вот вы мне обещали», знаете, как мне стыдно?»

О взаимоотношениях с журналистами

«Мы здесь собрались не для того, чтобы я кому-то затыкал [рот]. Мы здесь собрались, чтобы конструктивно поговорить. Я не боюсь, можете самый страшный вопрос достать, и я на него отвечу».

«Чем вы можете помочь? Писать больше настоящей правды. Я не против того, чтобы вы писали, как плохо, но и о том, что мы делаем хорошо. Нужен баланс».

«Говорить всегда можно. Я не боюсь никаких вопросов, даже самых плохих. Если вас интересует, отвечу без проблем. Еще надо уметь прощать. Научимся прощать, и все будет хорошо».

На фото: Глава Владивостока Олег Гуменюк - журналистам: «Я не боюсь, можете самый страшный вопрос достать, и я на него отвечу».

Фото Vlc.Ru.

Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.



