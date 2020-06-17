Бюджет Владивостока недополучил денег в прошлом году

Профильный комитет Думы приморской столицы рассмотрел отчет об исполнении бюджета города

Депутаты Думы города Владивостока приступили к рассмотрению отчета об исполнении бюджета столицы ДФО за 2019 год, подготовленного городской администрацией. Городские депутаты уже проанализировали фактическое исполнение финансового плана как по основным параметрам, так и по отдельным муниципальным программам.

На прошедшей неделе, 8 и 9 июня, в режиме видеоконференции состоялись заседания комитета Думы Владивостока по бюджету, налогам и финансам. Впервые в истории городского парламента рассмотрение отчета проводилось дистанционно – в связи с ограничительными мерами, введенными из-за пандемии COVID-19. Помимо депутатов, входящих в состав профильного комитета, в обсуждении отчета по бюджету приняли участие председатель Думы Владивостока Андрей БРИК, первый заместитель главы администрации города Владивостока Ольга КОЗЕРАЦКАЯ, а также руководители ряда управлений мэрии.

По словам начальника финансового управления Натальи ЛУКЬЯНЕНКО, бюджет Владивостока за 2019 год по доходам исполнен в сумме 19,6 млрд рублей, или на 93,1% к плановым назначениям. Невыполнение плана сложилось за счет поступления не в полном объеме безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ, которые при плане 11,3 млрд рублей составили 9,6 млрд рублей, или 85,1%. При этом налоговые доходы бюджета ВГО, напротив, оказались больше запланированных (102,4%), план по неналоговым доходам также был перевыполнен (102,6%).

Фактические расходы бюджета Владивостока в 2019 году составили 19,16 млрд рублей, или 92,14% к плану. Исполнение бюджета осуществляли 14 главных распорядителей бюджетных средств и 254 муниципальных учреждения в рамках муниципальных программ, а также в виде непрограммных направлений. Доля расходов по 20 муниципальным программам составляет 90,3% от общих расходов бюджета. Приоритетными в общих расходах бюджета стали следующие отрасли: образование – 44,8%, национальная экономика – 24,3%, жилищно-коммунальное хозяйство – 13,29%. общегосударственные вопросы – 10,24%.

На заседании комитета депутаты рассмотрели исполнение бюджета по ряду муниципальных программ, отметив высокий уровень исполнения (на 99-100%) по таким программам, как «Здоровый город», «Организация мероприятий по охране окружающей среды, экологическому просвещению, образованию и информированию населения города Владивостока», «Культура Владивостока», «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Владивостока и развитие общественного партнерства». Программа «Управление муниципальным имуществом города Владивостока», реализация которой началась в 2019 году, исполнена на 98,3%.

В ходе обсуждения депутаты акцентировали внимание на программах «Доступная среда», «Архитектура, землеустройство, жилище и строительство в городе Владивостоке», исполнение которых составило 89%. Главная причина неполного исполнения программ - несостоявшиеся аукционы на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ и недобросовестные подрядчики.

- Владивосток, как и многие города страны, сталкивается с несовершенством федерального закона №44. Он регулирует минимальную стоимость работ по контракту, но не гарантирует их качество. На практике организации, выигравшие конкурс, не всегда делают качественную проектную документацию, что впоследствии приводит к срыву сроков строительства и дополнительным расходам. Поэтому комитет рекомендовал администрации Владивостока более жестко вести претензионную работу и применять штрафные санкции по отношению к таким проектировщикам, а также не подписывать некачественно подготовленную проектную документацию, - объяснил председатель комитета Думы Владивостока по бюджету, налогам и финансам Владимир ИСАКОВ.

При обсуждении исполнения бюджета по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке», общий объем финансирования которой в 2019 году составил 380,09 млн рублей, начальник управления физической культуры и спорта Юлия ВЕЛЬБИК проинформировала депутатов о мероприятиях в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни». В свою очередь, председатель Думы Владивостока Андрей Брик напомнил, что в здании по адресу Океанский проспект, 19 уже несколько лет пустуют спортивные залы, где можно было бы организовать занятия спортивных секций, и рекомендовал управлению физкультуры и спорта активнее подключиться к решению этого вопроса. Также депутаты обратили внимание на необходимость достройки физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и ледовой ареной в жилом микрорайоне «Снеговая Падь».

В ходе заседания комитета 9 июня городские парламентарии отметили высокий процент исполнения по большинству муниципальных программ, в том числе таких объемных, как «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения» (99,18%), «Формирование современной городской среды на территории ВГО» (97,4%), «Жилищный фонд ВГО» (95,8%). Расходы бюджета Владивостока на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории ВГО» также составили более 90% от плана.

В ходе обсуждения исполнения муниципальных программ участники заседания отметили, что в 2019 году удалось решить актуальные вопросы в разных сферах жизни города. В частности, на 102 автобуса увеличился муниципальный парк общественного транспорта, благоустроены сотни придомовых территорий и несколько общественных пространств, выполнен капитальный ремонт фасадов 86 многоквартирных домов. Дополнительно были созданы 400 мест в дошкольных образовательных учреждениях, в том числе 215 мест – для детей в возрасте до трех лет. В 49 образовательных организациях выполнены работы по замене и ремонту систем АПС и СОУЭ, в 57 учреждениях отремонтированы и установлены системы видеонаблюдения.

На фото: Заседания комитета Думы Владивостока по бюджету, налогам и финансам состоялись в режиме видеоконференции

Фото РИА «Примамедиа».

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



