Совместный труд государства и общества

Депутаты ЗС Приморского края одобрили обновленный вариант Конституции РФ

12 марта законодатели Приморья поддержали инициативы президента России Владимира ПУТИНА, направленные на закрепление в Конституции РФ социальных гарантий и перераспределение полномочий между федеральными органами власти. Следующими свое мнение по поводу поправок в Основной Закон должны высказать жители Приморья в ходе общероссийского голосования 22 апреля. На подготовку к нему в нашем регионе по решению Законодательного Собрания будут выделены средства из краевого бюджета, которые затем компенсирует федеральный бюджет.

Внеочередное заседание ЗС ПК было созвано в связи с принятием Федеральным Собранием закона о поправке в Конституцию РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Для того, чтобы этот закон был подписан президентом страны, необходимо одобрение со стороны не менее чем двух третей региональных парламентов. И Законодательное Собрание Приморья такое согласие дало - за предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституцию проголосовали 32 краевых депутата, еще шестеро воздержались.

- Внесение поправок в Конституцию имеет историческое значение, - уверен председатель Законодательного Собрания Приморья Александр РОЛИК. - Они направлены на дальнейшее устойчивое и поступательное развитие России. Для нас очень важно, чтобы они как можно быстрее вступили в силу, а мы, законодатели, будем работать над соответствующими региональными и федеральными законами. Уверен, что жители Приморского края поддержат инициативы президента.

Напомним, что председатель ЗС Приморья и приморский сенатор Светлана ГОРЯЧЕВА вошли в созданную в январе рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Нововведения также обсуждались специально созданным экспертным советом при Законодательном Собрании, общественными организациями, гражданами и фракциями краевого парламента.

- Поправки в Конституцию - это совместный труд государства и общества. Приоритетом является семейное воспитание, защита материнства и детства, брака как союза мужчины и женщины. Устанавливаются единые правовые основы системы воспитания и образования, системы здравоохранения, создания условий для здорового образа жизни, - отметила председатель комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан Татьяна КОСЬЯНЕНКО. - Очень важно, что поправки носят не декларативный характер, а уже сейчас имеют практическое применение в виде национальных проектов и государственных программ.

- Я бы обратил внимание на поправку, которая касается государственной политики в отношении детей. Она будет строиться на принципах воспитания гражданственности, патриотизма, уважения к старшим. Поправка говорит о том, что государство отдает приоритет семейному воспитанию, а для тех детей, которые остались без попечения родителей, государство возьмет на себя их функции, - прокомментировал нововведения депутат Геннадий ЛАЗАРЕВ.

- Мы удовлетворены, что поправки устанавливают приоритет российского права над международным, - подчеркнул лидер фракции КПРФ Анатолий ДОЛГАЧЕВ.

- Мы понимаем, что нужно принимать ответственное решение, поэтому фракция «Единая Россия» поддерживает изменения в предложенном виде, - отметил руководитель фракции «Единая Россия» в ЗС ПК Сергей СЛЕПЧЕНКО.

- При обсуждении Основного закона страны мы, безусловно, видим те «пробелы», которые еще предстоит отрегулировать федеральными законами. Поэтому те предложения, которые есть у наших коллег, нужно доработать с правительством РФ, правительством Приморского края и Федеральным Собранием, - убежден депутат Игорь ЧЕМЕРИС.

С предстоящим общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию отчасти был связан и другой вопрос повестки внеочередной сессии – о корректировке краевого бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Как уточнила председатель правительства Приморского края Вера ШЕРБИНА, на подготовку проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию и информирование граждан планируется выделить 236,7 млн рублей, из которых 199,3 млн рублей передадут муниципальным бюджетам для оказания содействия в подготовке проведения общероссийского голосования. Кроме того, запланировано серьезное увеличение расходов на реализацию мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

- Основные параметры краевого бюджета при этом не изменены: доходы, как и раньше, составят 137,6 млрд рублей, расходы – 157,3 млрд рублей, дефицит – 19,7 млрд рублей. По результатам рассмотрения комитетом принято решение согласиться с проектом закона, - отметил председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН. Он уточнил, что изменения коснулись шести из 20 государственных программ Приморского края.

Большинством голосов бюджет-2020 в новой редакции был принят сразу в трех чтениях.

На фото: Внеочередное заседание ЗС ПК было созвано в связи с принятием Федеральным Собранием закона о поправке в Конституцию РФ.

Фото пресс-службы ЗС ПК.

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток