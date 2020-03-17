Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Совместный труд государства и общества
Депутаты ЗС Приморского края одобрили обновленный вариант Конституции РФ
12 марта законодатели Приморья поддержали инициативы президента России Владимира ПУТИНА, направленные на закрепление в Конституции РФ социальных гарантий и перераспределение полномочий между федеральными органами власти. Следующими свое мнение по поводу поправок в Основной Закон должны высказать жители Приморья в ходе общероссийского голосования 22 апреля. На подготовку к нему в нашем регионе по решению Законодательного Собрания будут выделены средства из краевого бюджета, которые затем компенсирует федеральный бюджет.
Внеочередное заседание ЗС ПК было созвано в связи с принятием Федеральным Собранием закона о поправке в Конституцию РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Для того, чтобы этот закон был подписан президентом страны, необходимо одобрение со стороны не менее чем двух третей региональных парламентов. И Законодательное Собрание Приморья такое согласие дало - за предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституцию проголосовали 32 краевых депутата, еще шестеро воздержались.
- Внесение поправок в Конституцию имеет историческое значение, - уверен председатель Законодательного Собрания Приморья Александр РОЛИК. - Они направлены на дальнейшее устойчивое и поступательное развитие России. Для нас очень важно, чтобы они как можно быстрее вступили в силу, а мы, законодатели, будем работать над соответствующими региональными и федеральными законами. Уверен, что жители Приморского края поддержат инициативы президента.
Напомним, что председатель ЗС Приморья и приморский сенатор Светлана ГОРЯЧЕВА вошли в созданную в январе рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Нововведения также обсуждались специально созданным экспертным советом при Законодательном Собрании, общественными организациями, гражданами и фракциями краевого парламента.
- Поправки в Конституцию - это совместный труд государства и общества. Приоритетом является семейное воспитание, защита материнства и детства, брака как союза мужчины и женщины. Устанавливаются единые правовые основы системы воспитания и образования, системы здравоохранения, создания условий для здорового образа жизни, - отметила председатель комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан Татьяна КОСЬЯНЕНКО. - Очень важно, что поправки носят не декларативный характер, а уже сейчас имеют практическое применение в виде национальных проектов и государственных программ.
- Я бы обратил внимание на поправку, которая касается государственной политики в отношении детей. Она будет строиться на принципах воспитания гражданственности, патриотизма, уважения к старшим. Поправка говорит о том, что государство отдает приоритет семейному воспитанию, а для тех детей, которые остались без попечения родителей, государство возьмет на себя их функции, - прокомментировал нововведения депутат Геннадий ЛАЗАРЕВ.
- Мы удовлетворены, что поправки устанавливают приоритет российского права над международным, - подчеркнул лидер фракции КПРФ Анатолий ДОЛГАЧЕВ.
- Мы понимаем, что нужно принимать ответственное решение, поэтому фракция «Единая Россия» поддерживает изменения в предложенном виде, - отметил руководитель фракции «Единая Россия» в ЗС ПК Сергей СЛЕПЧЕНКО.
- При обсуждении Основного закона страны мы, безусловно, видим те «пробелы», которые еще предстоит отрегулировать федеральными законами. Поэтому те предложения, которые есть у наших коллег, нужно доработать с правительством РФ, правительством Приморского края и Федеральным Собранием, - убежден депутат Игорь ЧЕМЕРИС.
С предстоящим общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию отчасти был связан и другой вопрос повестки внеочередной сессии – о корректировке краевого бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Как уточнила председатель правительства Приморского края Вера ШЕРБИНА, на подготовку проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию и информирование граждан планируется выделить 236,7 млн рублей, из которых 199,3 млн рублей передадут муниципальным бюджетам для оказания содействия в подготовке проведения общероссийского голосования. Кроме того, запланировано серьезное увеличение расходов на реализацию мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
- Основные параметры краевого бюджета при этом не изменены: доходы, как и раньше, составят 137,6 млрд рублей, расходы – 157,3 млрд рублей, дефицит – 19,7 млрд рублей. По результатам рассмотрения комитетом принято решение согласиться с проектом закона, - отметил председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН. Он уточнил, что изменения коснулись шести из 20 государственных программ Приморского края.
Большинством голосов бюджет-2020 в новой редакции был принят сразу в трех чтениях.
На фото: Внеочередное заседание ЗС ПК было созвано в связи с принятием Федеральным Собранием закона о поправке в Конституцию РФ.
Фото пресс-службы ЗС ПК.
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток
Новости партнеров
Новости тематики
- Совместный труд государства и общества
- "Никому не хочется расставаться с властью…"
- Владивосток ищет резервы
- Учесть всё, что важно для граждан
- Лазо отправят в топку реформы
- Олег Кожемяко: "Меня, мою команду многое не устраивает"
- Олег Кожемяко рассказал, почему уволился мэр Артема
- "Или тебя сломают, или ты докажешь, что ты – личность"
- Всегда в ногу со временем
- Смешались в кучу села, люди…
Новости раздела
- Совместный труд государства и общества
- Нового мэра Артема определят в апреле
- Нового вице-мэра назначили во Владивостоке
- "Никому не хочется расставаться с властью…"
- Владивосток ищет резервы
- Учесть всё, что важно для граждан
- В Приморье ждут денег "на Конституцию"
- Два города в Приморье готовятся обновить власть
- Лазо отправят в топку реформы
- Пилот "Владавиа" возвращается на родной аэродром
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Японец "рассекретил оружие России" против коронавируса
- Аэропорт Владивостока начал терять пассажиров
- Гордума Хабаровска захотела отделиться от мэрии
- В Комсомольске-на-Амуре расторгли договор с подрядчиком, строившим Комсомольское шоссе
- Реалити-шоу "Дальневосточный аист онлайн. Третий сезон" продолжается в Приамурье
- Чемпионат Metal Cup впервые откроет свою площадку на Дальнем Востоке
- Новый инвестиционный проект по деревообработке откроют в Приморье
- 100 миллионов рублей направят на ремонт дорог в Арсеньеве
- Найден уникальный способ защиты мужчин от коронавируса
- Стало известно, какие товары значительно подорожают из-за падения курса рубля