Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Интерактивная площадка Генпрокуратуры РФ будет работать на ВЭФ-2019
На каждый из трех дней Форума Генпрокуратура запланировала собственную сетку активностей в рамках работы своего стенда.
Ведомство намерено провести совместно с профильными экспертами тематические сессии и обсудить вопросы защиты прав резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток, проблемы административного и силового давления на бизнес, механизмы противодействия коррупции в деловом сегменте, разработку цифровых технологий для оптимизации взаимодействия прокуратуры с корпоративным сектором. Также стенд Генпрокуратуры России станет площадкой для подписания ряда международных соглашений между главами отечественной и зарубежных прокуратур.
Все дискуссии и подписания программ сотрудничества будут открыты для посетителей ВЭФ-2019. Кроме того, предусмотрена онлайн-трансляция на ведомственном интерактивном видеосервисе «ЭФИР» (Efir.genproc.gov.ru).
В постоянном режиме на стенде Генеральной прокуратуры Российской Федерации будет работать выездная приемная для предпринимателей. Все желающие смогут направить официальную жалобу в органы прокуратуры непосредственно во время работы Форума.
В рамках деловой программы ВЭФ-2019, 5 сентября, генеральный прокурор РФ Юрий Чайка выступит с докладом на сессии «Совершенствование национальной юрисдикции и защита прав инвесторов». В ходе сессии будут затронуты темы использования мирового опыта для привлечения зарубежных инвестиций и защиты интеллектуальной собственности, применения правовых стимулов для содействия возврату капиталов в страну, обеспечения эффективности и доступности преференций и льгот для бизнес-сообщества.
Также ожидается, что на ВЭФ-2019 будут присутствовать представители надзорных органов из других государств.
Новости тематики
- Интерактивная площадка Генпрокуратуры РФ будет работать на ВЭФ-2019
- Владимир Путин и лидеры стран АТР примут участие в пленарном заседании Восточного экономического форума – 2019
- Административные реформы в Приморье: Министром можешь ты не быть...
- Конкурс на пост мэра пройдет во втором по величине городе Приморья
- Страница истории: Манчжурская КВЖД
- Депутаты Уссурийска начертили округа для собственных перевыборов
- Администрация Владивостока все-таки потеснит "Приморский водоканал"
- "Дело Пушкарева" пойдёт дальше и выше
- Слуги народа померялись доходами
- Трутнев недоволен погранпереходами в Приморье
Новости раздела
- Интерактивная площадка Генпрокуратуры РФ будет работать на ВЭФ-2019
- Владимир Путин и лидеры стран АТР примут участие в пленарном заседании Восточного экономического форума – 2019
- Приморца не допустили на выборы из-за устаревшей базы МВД
- Административные реформы в Приморье: Министром можешь ты не быть...
- Глава Владивостока выезжает на объекты без предупреждения
- Андрей Брик: "Во Владивостоке сегодня решаются вопросы, которые не решались годами"
- Дума Владивостока: "Золотой мандат" вызвал ажиотаж
- Деньги должны работать
- К чему приведет смена руководства социального комитета в ЗС ПК?
- Дальше райцентра власти нет
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке начинается второй этап гидравлических испытаний
- В России снизят ввозные пошлины на иномарки
- "Аэрофлот" вернулся на Сахалин
- Неизвестными препаратами китайцы обработали соевые поля в Хабаровском крае
- Эксперты выяснили, зачем пассажиры устраивают очередь на посадку в самолет
- В Приморье обустройство маршрута на популярном у туристов острове начнётся уже в этом году
- Авиакомпания S7 бросила владивостокцев в Гонконге на произвол судьбы
- Новый скандал от Андрея Ищенко: "Я депутат, я знаю здесь всё"
- Во Владивостоке появится новый кинотеатр на семь залов
- Средний чек в магазинах обвалился до минимума