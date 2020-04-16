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Пандемия депутатов не остановила

16 Апреля 2020, 13:30 | Приморье

Избранные в марте думы Анучинского, Чугуевского и Пограничного муниципальных округов приступили к работе, несмотря на пандемию. Во всех трех муниципальных образованиях по итогам состоявшихся 15 марта выборов квалифицированное большинство получили кандидаты от партии «Единая Россия».

Депутаты Чугуевского МО собрались на первое заседание 23 марта. Председателем окружной думы был избран Евгений ПАЧКОВ, директор местного колледжа сельского хозяйства и сервиса. В Приграничье депутаты провели первое заседание 26 марта – спикером представительного органа ПМО стала Татьяна САЙГИНОВА, начальник допофиса ПАО «Примсоцбанк». Последними, в начале апреля, приступили к работе депутаты думы Анучинского муниципального округа. Пост председателя думы сохранила Галина ТИШИНА.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Дума  пандемия  депутаты 



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