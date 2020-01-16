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В одном из районов Приморья - новый глава
Победу в конкурсе на замещение должности главы территории одержал бывший предприниматель и экс-председатель районной думы
Состоялось торжественная церемония вступления в должность нового главы Ольгинского района Юрия ГЛУШКО.
Конкурс на замещение должности главы района проходил в два этапа: рассмотрение кандидатов конкурсной комиссией и представление кандидатур на голосование и голосование депутатов Думы за одну из кандидатур. За Юрия Глушко, бывшего предпринимателя и председателя Думы района, проголосовало большинство депутатов. Конкурс на должность главы проходил 24 и 25 декабря прошлого года. А 10 января, сразу после новогодних каникул, новый глава официально вступил в должность.
Инаугурация нового мэра прошла в районном ДК. В качестве приглашенных лиц были руководители предприятий района и предприниматели, главы поселений, депутаты районной Думы, представители общественности. Также приехали главы Чугуевского и Лазовского районов, Дальнегорского городского округа, и. о. заместителя директора департамента – начальника отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления департамента внутренней политики ПК Елена БЕЛЯВЦЕВА, зачитавшая поздравление губернатора ПК. Приглашенные лица поздравили нового главу района, а он дал торжественную клятву работать на благо жителей. Первым шагом нового главы стало назначение новой команды управленцев. Так, он назначил своими замами Екатерину ВАННИКОВУ и Геннадия КОЗОНКОВА.
Татьяна КУРОЧКИНА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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