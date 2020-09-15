Жить по средствам. Но жить хорошо

Бюджетные расходы в Приморье корректируют, исходя из текущей экономической ситуации

27 пунктов – достаточно насыщенная повестка для внеочередного заседания парламента Приморья, которое состоялось в минувшую среду. В центре внимания вновь оказались бюджетные и социальные вопросы – пандемия коронавирусной инфекции продолжает оказывать влияние на экономику региона. Добавим, что, поскольку в Приморье по-прежнему сохраняется особый противоэпидемиологиченский режим, парламент края продолжает проводить заседания дистанционно.

Работу после каникул депутаты Законодательного Собрания начали с корректировки регионального бюджета. Внесение изменений в закон «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» было произведено в связи со снижением налоговых доходов и необходимостью уточнения безвозмездных поступлений из федерального бюджета, а также с сокращением бюджетных ассигнований за счет средств краевого бюджета. С учетом вносимых изменений основные параметры краевого бюджета на 2020 год составят: 143,3 млрд рублей – доходы; 168,5 млрд рублей – расходы; 25,2 млрд рублей – дефицит.

- Налоговые поступления в бюджет сократились почти на 2,2 млрд руб. В то же время, из федерального бюджета поступило 2,7 млрд руб. Эти средства будут направлены на решение вопросов в сфере образования, здравоохранения и социальной поддержки жителей края, - прокомментировал председатель Законодательного Собрания Александр РОЛИК.

Из федеральных поступлений стоит отметить выделение 2,17 млрд рублей на поддержку мер по обеспечению сбалансированности региональных бюджетов, а также 250 млн рублей из Резервного фонда правительства РФ. 438 млн рублей дополнительно потратят на обеспечение бесплатным горячим питанием школьников Приморья. Кроме того, на 212 млн рублей увеличены федеральные субвенции на выплату пособия по безработице.

В обновленном бюджете-2020 в очередной раз добавили средств на осуществление выплат стимулирующего характера медикам, которые работают с больными COVID-19 и ежемесячные выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет. Увеличены ассигнования на строительство школы в микрорайоне Патрокл, компенсации по оплате услуг ЖКХ и капремонта льготным категориям граждан.

- В предлагаемой корректировке учтены все параметры, предусмотренные бюджетным законодательством, - подчеркнула председатель правительства Приморского края Вера ЩЕРБИНА.

По словам председателя кабмина, бюджет сбалансирован, несмотря на снижение доходов. Все социальные обязательства продолжают выполняться, сокращаются в основном инвестиционные расходы. Также Вера Щербина отметила, что до конца года главный финансовый документ ожидают более серьезные корректировки. В свою очередь, депутаты поинтересовались сроками строительства и реконструкции ряда социальных объектов и предложили рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке предпринимателей, пострадавших от последствий недавних тайфунов.

- Законопроектом предлагается внести изменения в краевой бюджет. Они связаны со сложной экономической ситуацией, значительным снижением собственных доходов и помощью из федерального бюджета. В результате корректировки сокращена часть инвестиционных и текущих расходов краевого бюджета. Были перераспределены средства по всем государственным программам Приморского края и пяти национальным проектам, - прокомментировал корректировку председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН.

По итогам голосования изменения в бюджет-2020 были одобрены депутатами ЗС ПК в трех чтениях. Скорректировали парламентарии и нормы законодательства, связанные с бюджетным планированием – проект бюджета на следующий год будет внесен в Законодательном Собрание не к 20 октября, а к 20 ноября. Это связано с сохраняющейся неопределенностью параметров федерального бюджета на 2021 году. Изменится и процедура рассмотрения проекта главного финансового документа – он будет рассматриваться не в трех, а в двух чтениях. Кроме того, в связи с изменением налогового законодательства в 2021 году поменяется и методика расчета краевых дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

В трех чтениях депутаты ЗС ПК утвердили краевой закон «О величине прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае на 2021 год» - она составит 11502 рубля, что на 6,7% выше аналогичного показателя в 2020 году. При этом прогнозное значение роста потребительских цен по итогам 2020 года составляет 3,8%. Напомним, что величина прожиточного минимума пенсионера учитывается при расчете сумм социальных пособий для пожилых приморцев с низкими доходами.

- Комитет рассмотрел законопроект и рекомендует принять его в первом чтении. С учетом просьбы губернатора – также во втором и в третьем чтениях, - озвучила рекомендацию коллег председатель комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан Татьяна КОСЬЯНЕНКО.

Приморские парламентарии оперативно внесли изменения в бюджет-2020..

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.