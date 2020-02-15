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В одном из районов края готовятся выбрать мэра
Прежний мэр ушел в отставку по решению суда
Апелляционная инстанция Приморского краевого суда оставила без изменения решение Кавалеровского районного суда, которым досрочно прекращены полномочия главы Кавалеровского муниципального района. Таким образом, с 30 января 2020 года до избрания нового главы района исполняющим обязанности главы в силу Устава Кавалеровского муниципального района является первый заместитель главы района.
В порядке конкурсной процедуры действующего Положения Думы "О порядке проведения конкурса на замещение должности главы Кавалеровского муниципального района", Дума принимает решение о начале процедуры формирования конкурсной комиссии, направляет уведомление об этом Губернатору Приморского края. На основании этого формируется конкурсная комиссия в составе 8 человек, из них 4 члена комиссии назначены Губернатором, еще 4 – Думой. После формирования комиссии принимается решение о проведении конкурса и дается объявление в газету. Только после этого проводится конкурс и избирается глава района. На всю процедуру в данном случае дается срок не более 50 дней со дня досрочного прекращения полномочий.
Решение о начале процедуре формирования конкурсной комиссии и уведомлении об этом Губернатора Приморского края было принято депутатами на внеочередном заседании 3 февраля 2020 года.
Татьяна КУРОЧКИНА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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