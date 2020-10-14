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Депутат сделал за свой счёт разбитую дорогу у жилых домов в Артёме
На просьбы горожан отреагировал депутат Законодательного Собрания Игорь ШАУФЛЕР
Четверть века не было капитального ремонта дороги у домов № 74 и 76 на улице Кирова в Артёме. Ситуация изменилась в лучшую сторону в этом году: в сентябре завершён капитальный ремонт бетонно-асфальтового покрытия, до этого появилась детская площадка. Примечательно, что сделано это не по целевой программе, а в рамках выполнения наказов местных жителей депутату краевого парламента Игорю Шауфлеру, который благоустроил территорию за свой счёт, сообщает «Золотой Рог» со ссылкой на PrimaMedia.
За 26 лет эксплуатации особенно пострадала дорога вдоль дома №74 – именно она является проездной ещё к трём многоэтажным жилым домам. Нагрузка на проезжую часть определялась не только легковым автотранспортом местных жителей, но и грузовой техникой, которая обеспечивала новое строительство внутри микрорайона. Поэтому среди наказов избирателей было восстановление проезжей части и дальнейшее благоустройство придомовой территории.
- Старшего по дому у нас до недавнего времени вообще не было, и накопилось очень много проблем: дорога в ужасном состоянии, особенно в межсезонье, в осенне-весенний период, когда таяли снега, образовывались наледи, и пожилые люди просто боялись выходить из дома. Так и решила проявить инициативу. Мы обратились к Игорю Владимировичу, он нас услышал и всё получилось. Мы довольны, ведь по такой дороге и ходить приятно. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Игорем Владимировичем, потому что есть ещё проблемы во дворе дома, и он обещал нам помогать, – поделилась с корреспондентом редакции старшая дома № 74 Нина ДЕМИДОВА.
Житель этой же многоэтажки, пенсионер Николай НОРКОВ присоединился к разговору:
- Доброе слово хочется сказать депутату. Мы мучились, потому что были большие ямы, в них стояла вода, и ходить было просто невозможно. Но если всё доводится до ума, как было обещано, то люди и голосовать идут за такого человека.
Другой собеседник, Евгений ДЕМИДОВ, отметил, что работа сделана качественно, поэтапно: сначала – ямочный ремонт, грейдирование, а потом уже асфальтирование.
- Теперь и припарковать машину можно на площадке, и дети могут кататься на велосипедах, и скорая помощь может спокойно подъехать к подъездам. Мы также просили детскую площадку, что и было сделано еще в 2016 году, – добавил Евгений Демидов.
Сам народный избранник, Игорь Шауфлер, говорит, что на протяжении четырёх лет плотно работал по заявкам жителей Артёма.
- Протяжённость участка на Кирова - это два пятиэтажных шестиподъездных дома. Затраты составили около четырёх с половиной миллионов рублей. Работы длились на протяжении двух месяцев, их выполняла артёмовская организация СпецСУ. Всё сделано на совесть, в том числе и водоотведение, что особенно важно в условиях приморского климата. Естественно, что была произведена замена бордюра. В целом же мы совместно с администрацией Артёма и при тесном взаимодействии с главой города ведём активную работу по благоустройству придомовых территорий, - рассказал депутат Законодательного Собрания Приморского края.
Наказов артёмовских избирателей ещё много, в том числе в этом дворе: жители хотят установить лавочки, организовать дополнительные игровые места и аттракционы для детей. С этой проблемой Игорь Шауфлер тоже пообещал помочь.
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