"Единая Россия" снова на коне

13 сентября, по итогам Единого дня голосования (ЕДГ) в Приморском крае, убедительную победу на всех уровнях одержали кандидаты от партии «Единая Россия». Этот результат был политологами прогнозируем, сообщает газета «Золотой Рог».

В Единый день голосования в 11 районах Приморского края завершилось свыше ста сорока избирательных компаний. Практически все они связаны с выборами депутатов муниципальных Дум на территории региона. В частности, выборы прошли в шести муниципальных районах: Дальнереченском, Кировском, Михайловском, Пожарском, Черниговском и Шкотовском районах, а также в пяти муниципальных округах: Тернейском, Ханкайском, Лазовском, Хорольском и Октябрьском. Состоялись дополнительные выборы депутатов в городскую думу Находки, Партизанска и Дальнегорска, а также в думы Ольгинского, Спасского и Чугуевского муниципальных районов. Глав выбирали в посёлках Безверхово, Кавалерово, Смоляниново, Посьете, Лучегорске, Новошахтинске, Шкотово, а также Кировском, Горноключевском и Приморском. В общей сложности выдвиженцы от «Единой России» получили около 90% мандатов.

Во Владивостоке дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Приморского края прошли по одномандатному избирательному округу № 9 (преимущественно, территория Советского района Владивостока).

Напомним, на депутатское кресло, освободившееся после снятия полномочий с Евгения КОСТЮКОВА, претендовали пять представителей парламентских партий. В итоге, на довыборах в Заксобрание Приморья по 9-му одномандатному округу победил выдвиженец «Единой России», ректор ТГМУ Валентин ШУМАТОВ, который собрал — 65,8% голосов (4822 человека), что вдвое больше, чем удалось собрать четырем другим кандидатам.

Его главным соперником был представитель КПРФ, индивидуальный предприниматель Максим ШИНКАРЕНКО, за которого отдали 20,5% голосов электората. По другим кандидатам распределение следующее: 417 голосов — за представителя партии «Справедливая Россия» Максима АНАНЬЕВА, 343 — за Андрея НИКОЛАЕНКО (ЛДПР), 240 — за Илью ТАБАЧЕНКО, кандидата от партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Из зарегистрированных на округе 80 480 избирателей, участие в выборах приняло 7 453 человека, - чуть более 9%.

Эксперты связывают довольно низкую явку избирателей на выборы депутата Законодательного Собрания с плохой погодой, о которой МЧС разослало предупреждения заранее.

При этом почти больше половины избирателей - 4747 человек - воспользовались своим правом сделать свой выбор досрочно.

В целом по Приморью, результат для кандидатов от «Единой России» уже сегодня называют рекордным, связывая его с качественной перезагрузкой внутриполитического блока, проведенной вице-губернатором Антоном ВОЛОШКО, который проработал на посту менее двух лет. Кроме того, немаловажную роль в усилении позиций партии сыграло назначение на пост секретаря регионального отделения «Единой России» губернатора Олега КОЖЕМЯКО, заслужившего всеобщее уважение общественности.

Победа кандидатов партии «Единая Россия» на всех территориях была обусловлена тщательной работой, проведённой внутриполитическим блоком. Представители внутрипола заранее посетили все территории, где проходили выборы и лично выстроили работу со штабами кандидатов, в том числе, провели встречи с местными элитами, предотвратив межэлитные конфликты. От «Единой России» за каждым из них был закреплен проверенный технолог, который тесно взаимодействовал с кураторами территории по линии внутриполитического блока.

По мнению политолога Андрея КУДИСОВА, убедительные лидирующие позиции, которые заняла партия «Единая Россия» в день единого голосования, базируются на нескольких ключевых факторах:

«Во-первых, успех партии на выборах определили слаженные действия членов «Единой России» во время распространения коронавирусной инфекции: в отличие от оппонентов, которые в этой сложной ситуации себя никак не проявили, «единоросы» оказались в первых рядах тех, кто оказывал помощь людям. Партия нашла в себе ресурсы, чтобы мобилизовать силы, организовав волонтерское движение, направленное на оказание посильной помощи пострадавшим от COVID-19. Такое действенное участие не могло остаться незамеченным. Люди отлично понимают разницу между понятиями «пообещать» и «сделать».

Во-вторых, пребывание партии ЕР в неизменно позитивной части информационной повестки также дало свои результаты в разрезе осознанного выбора населения.

И в-третьих, «на руку» «Единой России» сыграла слабая позиция оппонентов, которые на сегодняшний день находятся в некой стагнации, испытывая содержательный и идеологический кризис. По сути, всем известным партиям (перечислять не буду) нечего предложить своему электорату. В отличие от «Единой России», которая последовательно проводит четкую линию, лоббируя и продвигая те решения Правительства, которые способствуют росту благосостояния населения и развития страны в целом. Оппоненты же в последнее время, кроме известного принципа «а Баба Яга – против!» в риторике своей партии, ничего своим избирателям не предлагают. Отсюда и результат».

Политолог Сергей ГРЕБЕНЮК также считает, что в плюс «Единой России» играли относительно спокойная социально-политическая обстановка на территории края в совокупности с пассивностью оппозиции. «Это не позволило консолидироваться протестному электорату, а оппозиции провести эффективную кампанию по его мобилизации», - говорит Гребенюк.

Одним из ключевых факторов успеха партии политолог называет тесную синхронизацию действий избирательных штабов кандидатов с внутриполитическим блоком правительства края и применение передовых политтехнологических практик. «Так «Единая Россия» стала единственной партией, которая воспользовалась особенностью данных выборов, которые на этот раз проходили по измененной процедуре, - избирательные участковые комиссии работали не один день, а три. Возможностью распределить усилия по мобилизации электората посчитал рациональным только штаб Шуматова, остальные кандидаты предпочли работать «по-старинке»», - говорит эксперт, добавляя, что немаловажным для победы партии на выборах стала и ставка на заведомо проходных кандидатов. «В целом, качество выдвинутых от «Единой России» стало выше. Среди них, как минимум, не было людей, имевший высокий личный антирейтинг на самом старте кампании, как это зачастую бывало в политической истории нашего региона», - отмечает Сергей Гребенюк.

Отметим, процедура голосования проходила в строгом соответствии с законом. Подтверждения ни по одной жалобе по итогам ЕДГ получено не было. Таким образом, успех партии «Единая Россия» на выборах был обусловлен совокупностью технологических преимуществ и внедрения передовых избирательных практик.

Эксперты называют ЕДГ-2020 репетицией для крупного избирательного цикла 2021 года, когда состоятся выборы в Госдуму и Заксобрание Приморья. Практика показала. что технологии, применяемые внутриполитическим блоком и синхронизированными с ними штабами кандидатов, являются абсолютно верными и они способны обеспечить победу даже в условиях достаточно высоких протестных настроений в стране.