Нестандартные решения в нестандартной ситуации

Парламент Приморья адаптировал законы к новым эпидемическим и экономическим условиям

Пандемия коронавируса COVID-19 наложила свой отпечаток на работу Законодательного Собрания Приморского края. Внеочередное заседание парламента региона во многом было посвящено борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также преодолению вызванных ей негативных экономических последствий.

6 апреля сессию краевого парламента провели в помещении, позволяющем соблюсти «социальную дистанцию» между депутатами, которые в целях защиты также использовали медицинские маски. Но на случай ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19 в Приморье парламентарии предусмотрели возможность проведения заседаний ЗС ПК и комитетов в дистанционном режиме.

Дискуссии на безопасной дистанции

Для этого в трех чтениях были приняты изменения в краевой закон «О Законодательном Собрании Приморского края», Положение о регламенте и Положение о комитетах ЗС ПК. Поправки оговаривают процедуры проведения заседаний и голосования в период действия в Приморье режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. При этом существует возможность проведения как частично, так и полностью дистанционного заседания ЗС ПК. Принятие решения комитетом ЗС ПК допускается по итогам письменного опроса депутатов данного комитета большинством голосов.

- Законопроекты подготовлены для того, чтобы позволить Законодательному Собранию в непредвиденных обстоятельствах работать в дистанционном режиме. При подготовке законопроекта приморские депутаты руководствовались рекомендациями Государственной Думы РФ. Техническая служба Законодательного Собрания сейчас рассматривает несколько вариантов того, как будет обеспечиваться участие депутатов в заседаниях, - разъяснил коллегам председатель комитета ЗС ПК по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС ПК Дмитрий НОВИКОВ.

Пандемия снижает налоги

На предыдущем заседании ЗС ПК в конце марта депутаты приняли пакет законопроектов, серьезно облегчающих налоговое бремя приморских компаний. Право на льготы получили организации, пострадавшие на начальном этапе пандемии COVID-19, в том числе - гостиницы, кафе, транспортные компании. 6 апреля, благодаря принятому парламентариями закону «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края в части установления пониженных налоговых ставок на 2020 год», послабления получил более широкий круг предприятий.

- Законопроект разработан для снижения налоговой нагрузки на предприятия края в период действия ограничительных мер, направленных на недопущение распространения COVID-19, - прокомментировал председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН. – Принимаемые меры позволят снизить нагрузку на хозяйствующие субъекты примерно на 4 млрд рублей.

Воспользоваться льготами смогут организации, чья деятельность приостановлена до 30 апреля. Те, кто использует упрощенную систему налогообложения, в 2020 году заплатят в бюджет только 3% от выручки. Ставка по налогу на имущество организаций снижена до 1% для имущества, налоговая база в отношении которого определяется по кадастровой стоимости. Кроме того, депутатами ЗС дополнен перечень категорий налогоплательщиков, которым ранее была установлена пониженная ставка по УСН (1% и 5%) – в него вошли санаторно-курортные и физкультурно-оздоровительные организации.

Не наказание, а профилактика

Самым обсуждаемым вопросом внеочередной сессии, связанным с COVID-19, стало введение административной ответственности для граждан, нарушающих введенный в Приморье режим полной самоизоляции, а также для организаций, не приостановивших свою работу до 30 апреля в соответствии с указом президента.

- Во исполнение положений указа президента от 2 апреля в Приморском крае постановлением губернатора установлен ряд ограничительных мероприятий. Субъекты наделены правом устанавливать административную ответственность за неисполнение региональных правовых актов, - напомнил председатель комитета ЗС ПК по региональной политике, законодательству и международному сотрудничеству Джамбулат ТЕКИЕВ.

Закон «Об административных правонарушениях в Приморском крае» 6 апреля был принят в новой редакции: размер штрафов для граждан, нарушающих режим самоизоляции без уважительных причин, составит от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Должностные и юридические лица, не выполняющие требования указа президента, связанные с приостановлением работы до 30 апреля, заплатят, соответственно, 10-15 тысяч рублей и 30-50 тысяч рублей.

- Мы находимся в очень сложной, необычной для нашего общества ситуации, - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Александр РОЛИК. – Убежден, что эта норма направлена на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.

- Ситуация с вирусом пока стабильная, контролируемая. Но мы не знаем, когда и где он может проявить себя. Поэтому нужно вводить ответственность, - отметил заместитель председателя комитета ЗС ПК по продовольственной политике и природопользованию Эдуард ЦОЙ.

Предполагается, что фиксировать факт нарушения требований по самоизоляции будут полицейские, а принимать решение о наложении штрафа – административные комиссии муниципалитетов. При обсуждении нововведений депутаты ЗС ПК акцентировали внимание представителей краевого правительства на том, что закон не должен нарушать права граждан, которым требуется посетить магазин или медицинское учреждение. Кроме того, парламентарии настаивают на том, что жители Приморья не должны лишиться доступа к своим дачным участкам.

- Закон нужен. Но нужно далее проработать тему дачников – если люди самоизолируются на даче, на свежем воздухе, и сами себя обеспечат продуктами питания, от этого все только выиграют, - считает депутат Алексей КОЗИЦКИЙ.

- Мера вынужденная, но необходимая. Сам факт, что может наступить наказание, дисциплинирует. Мы же, со своей стороны, будем получать обратную связь от жителей и смотреть, как закон применяется на практике, - сказал заместитель председателя ЗС ПК Сергей КУЗЬМЕНКО.

На фото: Законодательное Собрание края в непредвиденных обстоятельствах готово работать в дистанционном режиме.

Фото пресс-службы ЗС ПК

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



