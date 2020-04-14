COVID-19 отсрочил выборы-2020

В Приморье будут перенесены выборы депутатов в недавно образованных муниципальных округах, а также выборы глав и депутатов ряда сельских поселений

Режим полной самоизоляции и другие ограничения, введенные в России для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, сделали невозможным проведение намеченных на апрель-июнь 2020 года избирательных кампаний.

В Приморье на более поздний срок будут перенесены выборы депутатов в недавно образованных муниципальных округах, а также выборы глав и депутатов ряда сельских поселений.

Решение о переносе даты местных выборов было принято на основании постановления Центризбиркома РФ, который предписал, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией из-за распространения COVID-19, отложить голосование на выборах, референдумах в период с 5 апреля по 28 июня 2020 года. Речь, таким образом, идет о небольшом количестве «внеплановых» избирательных кампаний, связанных с досрочным прекращением полномочий органов власти. Либо, как в случае с муниципальным округами, с проведением реформы местного самоуправления.

В частности, в Приморском крае по решению крайизбиркома были приостановлены действия по подготовке к намеченным на июнь выборам депутатов дум Хорольского и Октябрьского муниципальных округов, а также к запланированным на апрель выборам главы Ореховского сельского поселения Дальнереченского района, главы и депутатов мункома Лукьяновского сельского поселения Красноармейского района, главы Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района. Решение о возобновлении избирательных кампаний будет приниматься комиссиями на местах по согласованию с ИК ПК и после предварительного уведомления ЦИК РФ.

Открытым также остается вопрос о сроках проведения выборов местных дум в Тернейском, Лазовском и Ханкайском муниципальных округах, законы о создании которых были приняты парламентом Приморья в феврале-марте. В качестве одного из вариантов рассматривается их назначение на Единый день голосования в сентябре текущего года, однако окончательное решение будет принято исходя из сроков проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. При этом в рамках ЕДГ-2020 в Приморье должен пройти целый ряд «плановых» избирательных кампаний. Это выборы муниципальных депутатов в Дальнереченском, Кировском, Михайловском, Пожарском, Черниговском и Шкотовском районах, а также около 150 выборов поселенческого уровня – глав поселений и депутатов муниципальных комитетов.

На неопределенный срок отложено и планировавшееся на 22 апреля общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, принятым Федеральным Собранием в марте 2020 года. Президент России Владимир ПУТИН в своем телеобращении 28 марта заявил, что новая дата голосования будет определена после того, как ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизируется. Отметим, что еще до переноса голосования Избирательная комиссия Приморского края успела распределить финансовые средства, выделенные на подготовку и проведение плебисцита, по территориальным комиссиям. Из выделенных региону 249,2 млн рублей около 18,5 млн рублей направят на осуществление полномочий крайизбиркома в период подготовки и проведения общероссийского голосования, а 230,7 млн рублей передадут нижестоящим комиссиям.

Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



