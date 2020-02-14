13 депутатов муниципального уровня досрочно прекратили свои полномочия в Приморье

Причиной этого стало совершение ими коррупционных проступков

13 депутатов муниципального уровня досрочно прекратили свои полномочия в 2019 году. Как рассказали в краевом департаменте по противодействию коррупции и иным правонарушениям, своих полномочий депутаты лишились на основе заявлений Губернатора Приморского края в суды, которые были рассмотрены и удовлетворены.



«Суды установили в действиях или бездействии 13 депутатов коррупционную составляющую», – уточнили в ведомстве.



Также сотрудниками департамента были проведены проверки соблюдения ограничений, запретов, требований, установленных для противодействия коррупции государственными гражданскими и муниципальными служащими Приморья. В результате проверок, в отношении девяти госслужащих применены различные меры юридической ответственности, один уволен в связи с утратой доверия.



В ведомстве отметили, продолжается работа не только по выявлению нарушений коррупционной направленности, но и усилению соответствующей нормативной базы. Так, в течение 2019 года были внесены изменения в три краевых закона и 11 нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы противодействия коррупции.



«Борьба с коррупцией не может вестись только лишь карательными методами – это проблема многогранная, требующая решений в различных плоскостях нашего общества», – подчеркивают эксперты.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.