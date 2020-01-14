Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
На краевом манеже - всё те же
14 Января 2020, 12:42 | Приморье
Кадровый состав правительства Приморья в сравнении с администрацией практически не изменился
За неделю до Нового года губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО произвел назначения в краевое правительство, которое пришло на смену администрации региона. Большинство тех, кто занимал руководящие посты в администрации, в новой структуре стали министрами, главами департаментов, агентств или инспекций.
Определять персональный состав будущего приморского правительства начали сверху. Еще 18 декабря Законодательное Собрание Приморья согласовало на должность председателя ППК Веру ЩЕРБИНУ, на протяжении последнего года занимавшую должность первого вице-губернатора края. Кандидатура Щербины была представлена губернатором Олегом Кожемяко, с которым новоиспеченный премьер-министр Приморья работала в Корякском АО, Амурской и Сахалинской областях.
Зампреды сохранили функционал
«Высокопрофессиональный, инициативный руководитель. Умеет оперативно принимать и реализовывать управленческие решения. Эффективно взаимодействует с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления. Имеет опыт стратегического управления», - такую характеристику Вере Щербине дал Олег Кожемяко, представляя ее на должность главы краевого правительства. Депутаты ЗС ПК кандидатуру поддержали практически единогласно.
Спустя неделю, 25 декабря, губернатор Приморья подписал документы о назначении на посты заместителей председателя ППК, министров и руководителей департаментов, агентств и инспекций в структуре будущего кабинета. Заместителями председателя правительства стали 10 человек, причем трое из них будут совмещать эту должность с постами министров, а вице-губернатор Антон ВОЛОШКО одновременно станет руководителем аппарата губернатора и правительства ПК.
Волошко отправили в ЗАГС
Сферы ответственности, закрепленные за новоиспеченными вице-премьерами краевого правительства, в целом остались теми же, что были у вице-губернаторов. Так, Антон Волошко продолжит отвечать за взаимодействие с Заксобранием и крайизбиркомом, органами местного самоуправления; заниматься вопросами внутренней и информационной политики, профилактики коррупции, государственной гражданской службы и кадров, бюджетного учета, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей. Новая сфера ответственности Волошко – органы ЗАГС, которые ранее курировал Олег МЕЛЬНИКОВ: он стал единственным из вице-губернаторов, кто в новой структуре стал «обычным» министром – по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Заместителями председателя правительства Приморского края стали Константин ШЕСТАКОВ, Александр КОСТЕНКО, Елена ПАРХОМЕНКО, Михаил ПЕТРОВ, Алексей НАЗДРАТЕНКО и Елена БРОННИКОВА. Все, кроме Бронниковой, возглавлявшей департамент культуры, ранее являлись вице-губернаторами региона. В правительстве Елена Бронникова будет курировать вопросы труда и социальной политики, культуры и архивного дела, физической культуры и спорта, охраны объектов культурного наследия, которые ранее находились в ведении вице-губернаторов Натальи БОНДАРЕНКО, Виктора ФИСЕНКО и Сергея МАКСИМЧУКА. В структуре правительства Бондаренко, Фисенко и Максимчук будут совмещать посты зампредов ППК с руководством одним из министерств – образования, здравоохранения и цифрового развития, соответственно. Кроме того, за Сергеем Максимчуком также закрепят департамент по делам молодежи.
Кадры, проверенные временем
После преобразования администрации Приморья в правительство количество органов исполнительной власти уменьшится с 43 до 41. Утвержденная структура ППК насчитывает 20 министерств, 6 агентств, 9 департаментов и 5 инспекций. Большинство ныне работающих в администрации Приморского края руководителей департаментов сохранили посты и в новой структуре, однако часть из них теперь будет называться министрами.
Отвечать за сельское хозяйство, теперь уже в статусе министра, продолжит Андрей БРОНЦ. Курировать развитие спорта станет министр Жан КУЗНЕЦОВ.
Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды будет Игорь СТЕПАНЕНКО, до 1 января возглавлявший профильный департамент АПК.
Руководить министерством жилищно-коммунального хозяйства станет Владимир БАБИЧ. Руководителем министерства труда и социальной политики назначена Светлана КРАСИЦКАЯ, до 1 января руководившая департаментом с таким же названием. Министерство государственно-правового управления будет работать под руководством Светланы МЕХ, ранее в течение многих лет возглавлявшей правовой департамент АПК.
Однако ряд органов власти вместе с изменением статуса обрел и новых руководителей. Так, министерство культуры и архивного дела вместо ушедшей на повышение Елены Бронниковой возглавит Максим БУРДЕЛЛО. Исполнять обязанности главы министерства финансов ПК назначена Ольга КОВАЛЬ – ранее профильным департаментом руководила Наталья СНИТКО.
- Короткая скамейка запасных в Приморском крае не позволила провести радикальные преобразования. Административная реформа свелась к небольшим перестановкам, поэтому население и бизнес вряд ли почувствуют какие-либо изменения в связи с появлением правительства, - отмечает политолог Сергей ГРЕБЕНЮК. – В то же время, управление регионом через правительство является привычным и удобным для губернатора Олега Кожемяко. Министры, вместе с ростом собственной политической субъектности, примут на себя и часть ответственности за принимаемые руководством края решения.
Напомним, что реформа структур исполнительной власти Приморья началась еще несколько месяцев назад. Необходимые поправки в устав Приморского края и краевые законы были внесены летом 2019 года, тогда же был определен порядок оплаты труда будущих членов правительства ПК: размер денежного содержания лиц, замещающих государственные должности в Приморье, предлагается привязать к размеру месячного денежного вознаграждения по должности «федеральный министр» на 1 сентября 2014 года.
Досье "Золотого Рога": К лицам, занимающим госдолжности, с 2020 года относятся председатель правительства Приморского края, его заместители, министры, руководитель аппарата губернатора, а также Уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае и аудиторы Контрольно-счетной палаты Приморского края. Остальные работники правительства ПК сохранят статус государственных гражданских служащих, а размер их зарплат не будет привязан к довольствию федеральных чиновников.
Александр САЛКОВ, фото Евгении ПРИЙМАК.
Автор:
Теги: ЗС ПК правительство кожемяко кадры
Новости партнеров
Новости тематики
- На краевом манеже - всё те же
- Правительству Приморья не хватает обратной связи
- Во Владивостоке назначен восьмой вице-мэр
- Приморье вновь станет пилотной территорией
- В мэрию Владивостока опять пришли с обысками
- Правительство Приморcкого края с 1 января возглавит Вера Щербина
- Юрий Трутнев представил врио губернатора Еврейской автономной области
- Бюджет на финишной прямой
- Расходы бюджета Приморского края увеличены почти на 12 млрд рублей
- Отдать должное Владивостоку
Новости раздела
- На краевом манеже - всё те же
- Правительству Приморья не хватает обратной связи
- Во Владивостоке назначен восьмой вице-мэр
- Скандалы среди депутатов довели думу в Приморье до роспуска
- В Приморье два поселения сольют в округ
- Приморье вновь станет пилотной территорией
- Определен состав правительства Приморского края
- Муниципальные округа не дотерпят до единого дня голосования-2020
- Олег Кожемяко: "Здесь не просто много работы..."
- В мэрию Владивостока опять пришли с обысками
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке выставлена на продажу квартира за 100 миллионов
- В России устанавливают новые светофоры с буквами "АУ"
- От острова Русский инвесторы шарахаются как от чумы
- На Сахалине новые рельсобусы получат имя "Орлан"
- На Чукотке морской порт Певек реконструируют к концу 2020 года
- Японскую землянику будет выращивать резидент ТОР "Хабаровск"
- Свободный порт Владивосток к столице Приморья имеет всё меньшее отношение
- Таможенная инфраструктура международного моста через Амур будет обеспечена своевременно
- На Сахалине решается вопрос транспортного сообщения с северными Курилами
- С 2020 года резидентам ТОР и СПВ будут предоставлять льготные кредиты
Loading...