На краевом манеже - всё те же

Кадровый состав правительства Приморья в сравнении с администрацией практически не изменился

За неделю до Нового года губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО произвел назначения в краевое правительство, которое пришло на смену администрации региона. Большинство тех, кто занимал руководящие посты в администрации, в новой структуре стали министрами, главами департаментов, агентств или инспекций.

Определять персональный состав будущего приморского правительства начали сверху. Еще 18 декабря Законодательное Собрание Приморья согласовало на должность председателя ППК Веру ЩЕРБИНУ, на протяжении последнего года занимавшую должность первого вице-губернатора края. Кандидатура Щербины была представлена губернатором Олегом Кожемяко, с которым новоиспеченный премьер-министр Приморья работала в Корякском АО, Амурской и Сахалинской областях.

Зампреды сохранили функционал

«Высокопрофессиональный, инициативный руководитель. Умеет оперативно принимать и реализовывать управленческие решения. Эффективно взаимодействует с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления. Имеет опыт стратегического управления», - такую характеристику Вере Щербине дал Олег Кожемяко, представляя ее на должность главы краевого правительства. Депутаты ЗС ПК кандидатуру поддержали практически единогласно.

Спустя неделю, 25 декабря, губернатор Приморья подписал документы о назначении на посты заместителей председателя ППК, министров и руководителей департаментов, агентств и инспекций в структуре будущего кабинета. Заместителями председателя правительства стали 10 человек, причем трое из них будут совмещать эту должность с постами министров, а вице-губернатор Антон ВОЛОШКО одновременно станет руководителем аппарата губернатора и правительства ПК.

Волошко отправили в ЗАГС

Сферы ответственности, закрепленные за новоиспеченными вице-премьерами краевого правительства, в целом остались теми же, что были у вице-губернаторов. Так, Антон Волошко продолжит отвечать за взаимодействие с Заксобранием и крайизбиркомом, органами местного самоуправления; заниматься вопросами внутренней и информационной политики, профилактики коррупции, государственной гражданской службы и кадров, бюджетного учета, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей. Новая сфера ответственности Волошко – органы ЗАГС, которые ранее курировал Олег МЕЛЬНИКОВ: он стал единственным из вице-губернаторов, кто в новой структуре стал «обычным» министром – по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Заместителями председателя правительства Приморского края стали Константин ШЕСТАКОВ, Александр КОСТЕНКО, Елена ПАРХОМЕНКО, Михаил ПЕТРОВ, Алексей НАЗДРАТЕНКО и Елена БРОННИКОВА. Все, кроме Бронниковой, возглавлявшей департамент культуры, ранее являлись вице-губернаторами региона. В правительстве Елена Бронникова будет курировать вопросы труда и социальной политики, культуры и архивного дела, физической культуры и спорта, охраны объектов культурного наследия, которые ранее находились в ведении вице-губернаторов Натальи БОНДАРЕНКО, Виктора ФИСЕНКО и Сергея МАКСИМЧУКА. В структуре правительства Бондаренко, Фисенко и Максимчук будут совмещать посты зампредов ППК с руководством одним из министерств – образования, здравоохранения и цифрового развития, соответственно. Кроме того, за Сергеем Максимчуком также закрепят департамент по делам молодежи.

Кадры, проверенные временем

После преобразования администрации Приморья в правительство количество органов исполнительной власти уменьшится с 43 до 41. Утвержденная структура ППК насчитывает 20 министерств, 6 агентств, 9 департаментов и 5 инспекций. Большинство ныне работающих в администрации Приморского края руководителей департаментов сохранили посты и в новой структуре, однако часть из них теперь будет называться министрами.

Отвечать за сельское хозяйство, теперь уже в статусе министра, продолжит Андрей БРОНЦ. Курировать развитие спорта станет министр Жан КУЗНЕЦОВ.

Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды будет Игорь СТЕПАНЕНКО, до 1 января возглавлявший профильный департамент АПК.

Руководить министерством жилищно-коммунального хозяйства станет Владимир БАБИЧ. Руководителем министерства труда и социальной политики назначена Светлана КРАСИЦКАЯ, до 1 января руководившая департаментом с таким же названием. Министерство государственно-правового управления будет работать под руководством Светланы МЕХ, ранее в течение многих лет возглавлявшей правовой департамент АПК.

Однако ряд органов власти вместе с изменением статуса обрел и новых руководителей. Так, министерство культуры и архивного дела вместо ушедшей на повышение Елены Бронниковой возглавит Максим БУРДЕЛЛО. Исполнять обязанности главы министерства финансов ПК назначена Ольга КОВАЛЬ – ранее профильным департаментом руководила Наталья СНИТКО.

- Короткая скамейка запасных в Приморском крае не позволила провести радикальные преобразования. Административная реформа свелась к небольшим перестановкам, поэтому население и бизнес вряд ли почувствуют какие-либо изменения в связи с появлением правительства, - отмечает политолог Сергей ГРЕБЕНЮК. – В то же время, управление регионом через правительство является привычным и удобным для губернатора Олега Кожемяко. Министры, вместе с ростом собственной политической субъектности, примут на себя и часть ответственности за принимаемые руководством края решения.

Напомним, что реформа структур исполнительной власти Приморья началась еще несколько месяцев назад. Необходимые поправки в устав Приморского края и краевые законы были внесены летом 2019 года, тогда же был определен порядок оплаты труда будущих членов правительства ПК: размер денежного содержания лиц, замещающих государственные должности в Приморье, предлагается привязать к размеру месячного денежного вознаграждения по должности «федеральный министр» на 1 сентября 2014 года.

Досье "Золотого Рога": К лицам, занимающим госдолжности, с 2020 года относятся председатель правительства Приморского края, его заместители, министры, руководитель аппарата губернатора, а также Уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае и аудиторы Контрольно-счетной палаты Приморского края. Остальные работники правительства ПК сохранят статус государственных гражданских служащих, а размер их зарплат не будет привязан к довольствию федеральных чиновников.

Александр САЛКОВ, фото Евгении ПРИЙМАК.