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Депутаты в Приморье недосчитали свои доходы
Прокуратура Приморского края подвела итоги проверки соблюдения государственными и муниципальными служащими требований антикоррупционного законодательства. По информации надзорного органа, неполные и недостоверные сведения о доходах, об имуществе в отношении себя, супругов и несовершеннолетних детей в этом году представили 14 глав муниципальных образований и 282 муниципальных депутата.
«Рекордсменами» в этом отношении стали депутаты городских дум Находки (14 человек), Владивостока (21 человек), Арсеньева (13 человек) и Лесозаводска (10 человек). Кроме того, 14 депутатов муниципального уровня данные сведения вообще не представили, а 12 парламентариев сделали это с нарушением срока. В общей сложности, с начала 2019 года прокурорами выявлено более 3,4 тысяч нарушений ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательством о государственной, муниципальной службе и противодействии коррупции.
Напомним, что с 2016 года сообщать о своих доходах, расходах и обязательствах имущественного характера обязали не только депутатов Госдумы и региональных парламентов, но и депутатов муниципального уровня. Причем вне зависимости от того, работают ли они на постоянной, оплачиваемой основе либо ежегодно. Также необходимо подавать декларации о доходах и имуществе супругов и несовершеннолетних детей депутатов. За уклонение от декларирования доходов и имущества, а также за нарушение сроков подачи деклараций, народным избранникам грозит досрочное прекращение полномочий.
Уже по итогам первой декларационной кампании, в начале 2017 года, от мандатов добровольно отказались 48 депутатов из 23 органов представительной власти на местах - городских и районных дум, а также муниципальных комитетов поселений. Еще в 123 случаях добиваться прекращения полномочий депутатов-нарушителей органам прокуратуры пришлось в судебном порядке. В 2017 и 2018 годах «потери» в городских и районных думах, а также комитетах поселений, составили около 40 человек ежегодно. Что касается краевого Законодательного Собрания, то пока единственным прецедентом досрочного прекращения полномочий за несоблюдение антикоррупционного законодательства остается случай с экс-спикером ЗС ПК Евгением ОВЕЧКИНЫМ. Он был лишен мандата в конце 2013 года – после того как парламентария и его супругу уличили во владении акциями зарубежной компании.
Добавим, что органами прокуратуры проводятся проверки и в части исполнения требований законодательства о контроле за расходами лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц, и соответствии расходов их доходам. По результатам таких проверок было выявлено 41 нарушение закона, в суд направлен иск на сумму почти 15 млн рублей, в доход государства обращено два объекта. В связи с утратой доверия уволено трое муниципальных служащих, а также досрочно прекращены полномочия девяти лиц, замещающих муниципальные должности.
Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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