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Хозяйка Красноармейки
Уже семь лет Наталья Пантелеева руководит развитием северного района Приморья
Уникальная природа, самая большая протяжённость дорог с твёрдым покрытием в крае, место падения Сихоте-Алинского метеорита – это всё Красноармейский район Приморья. В советское время жители Красноармейки – так ласково здесь называют свою малую родину – занимались деревообработкой, добычей цветных металлов, работали в сельском хозяйстве. В 90-е люди выживали как могли, и кормил всех, преимущественно, лес. Как живет Красноармейский район сейчас – разбирался «Золотой Рог».
В начале 2010-х Новопокровка нередко становилась источником скандальных новостей – в 2012 году здесь разразился один из крупнейших политических кризисов. Депутаты Думы района саботировали работу, программы не реализовывались, сам район производил впечатление депрессивного. Люди стремились уехать, производства разваливались, тайга вырубалась. Семь лет назад, в 2013 году у руля Красноармейского района встала бывший учитель Наталья Пантелеева.
- Ещё в детстве у меня была мечта: стать учителем. Я понимала, что быть учителем непросто. Сколько труда и терпения нужно, чтобы из маленьких непослушных озорников выросли вдумчивые, стремящиеся к своей цели молодые люди. Но именно это и привлекало. Моей мечте суждено было сбыться в 1993 году, когда я пришла работать в тринадцатую школу села Крутой Яр, - вспоминает Наталья Пантелеева.
И вот уже семь лет её работа кардинально иная – поднимать район. Сейчас на его территории проживают как потомки первых переселенцев, так и недавно переехавшие в Россию староверы, которые осваивают гектары земель и обживают заброшенные деревни.
Сказать, что район живёт безбедно, сегодня никто не рискнет, но проблемы всё ещё остаются. Самая больная – отток жителей. Миграционная убыль населения за прошлый год составила 198 человек. Молодёжь активно уезжает на учёбу в города. Сухая статистика показывает: только в 2019 году среднегодовая численность населения сократилась на 2,3% и составила 16 022 человек. Плюс естественная убыль – 75 человек. Как решить эту проблему не знает никто – внутренняя миграция развита по всей России.
Тем не менее, Красноармейский район на месте не стоит. Три крупных предприятия – АО «ГРК «АИР», АО «Приморский ГОК» и ОАО «Рощинский КЛПХ» – это цветная металлургия, добыча вольфрамовой руды, лесозаготовка и лесопиление. Заработная плата работников крупных и средних предприятий района в отчётном году выросла на 109,6%, и, по прогнозу, в ближайшие годы увеличится ещё на 4%. Увеличилось и поступление налогов в консолидированный бюджет района. Один из основных источников его пополнения – земельный налог; например, в 2019 году только эта статья принесла порядка 8 миллионов рублей.
Активно идёт в районе ремонт дорог. Так, в прошлом году приведены в порядок участки «Нулевой километр-Глубинное» и «Поворот от Мельничинской трассы – Дерсу», здесь провели грейдирование, ямочный ремонт, очистку кюветов, укладку трубопереездов…
Полностью решена в районе и проблема с очередями в детских садах – все нуждающиеся получили путёвки. В планах – развитие туризма и спорта. В частности, правительство края заявило о намерениях возродить горнолыжную базу в районе.
«Развитие лыжного спорта в крае будет способствовать увеличению числа приморцев, предпочитающих здоровый и активный образ жизни, а также достижению приморскими спортсменами высоких результатов на краевых, дальневосточных и всероссийских соревнованиях», – подчёркивает министр физической культуры и спора Приморья Жан Кузнецов.
На фото: Глава района Наталья Пантелеева.
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