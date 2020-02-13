www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.05 р. 100 JPY: 57.35 р.
EUR: 68.78 р. 10 CNY: 90.42 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Строительство
Распечатать

"Красного губернатора" накажут за недобросовестную рекламу

13 Февраля 2020, 12:42 | Приморье

Планы по строительству жилого комплекса на улице Черемуховой во Владивостоке, заявленные строительной компанией депутата ЗС ПК Андрея ИЩЕНКО, могут так и остаться планами. По информации газеты «Золотой Рог», разрешения на строительство 90-квартирного дома рядом с Первомайским районным судом у связанной с политиком компании пока нет. Это делает практически невозможным привлечение финансирования на строительство объекта.

В 2019 году предыдущая попытка компании Ищенко собрать деньги для несуществующей стройки на Черемуховой привлекла к себе внимание прокуратуры Первомайского района Владивостока. Согласно позиции прокуратуры, размещенная в интернете информация о проекте ЖК «Гагарин» являлась рекламой о продаже помещений в жилом комплексе. Однако попытки привлечь деньги дольщиков до получения разрешения на строительство объекта и заключения о соответствии застройщика и проектной декларации установленным законом требованиям, по мнению надзорного ведомства, образуют состав административного правонарушения.

И хотя в марте 2019 года краевое управление Федеральной антимонопольной службы отказалось привлекать ИСК «Аврора-строй» к административной ответственности, несколько недель назад Пятый арбитражный апелляционный суд согласился с доводами прокуратуры и обязал УФАС вновь рассмотреть дело по фактам нарушениях ИСК «Аврора-строй» федерального закона «О рекламе». Добавим, что сайт строительной компании депутата ЗС в минувшую пятницу, 7 февраля, не работал.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: строительство  красный губернатор  ЗС ПК 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Горожанин14:22, 13.02.2020#

    А разве депутатам не запрещено заниматься бизнесом? Это первое! А второе - очень странная, мягко говоря, позиция бывшего "красного" губернатора, по отношению к подобной застройке в городе. Развивайте и обустраивайте там, где позволяет свободная территория, тяните туда сети и всю инфраструктуру. Именно это и называется развитием города, а не его уплотнение, за счет домов в наших дворах. Еще один лицемер, на нашу голову!

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]