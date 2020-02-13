"Красного губернатора" накажут за недобросовестную рекламу

Планы по строительству жилого комплекса на улице Черемуховой во Владивостоке, заявленные строительной компанией депутата ЗС ПК Андрея ИЩЕНКО, могут так и остаться планами. По информации газеты «Золотой Рог», разрешения на строительство 90-квартирного дома рядом с Первомайским районным судом у связанной с политиком компании пока нет. Это делает практически невозможным привлечение финансирования на строительство объекта.

В 2019 году предыдущая попытка компании Ищенко собрать деньги для несуществующей стройки на Черемуховой привлекла к себе внимание прокуратуры Первомайского района Владивостока. Согласно позиции прокуратуры, размещенная в интернете информация о проекте ЖК «Гагарин» являлась рекламой о продаже помещений в жилом комплексе. Однако попытки привлечь деньги дольщиков до получения разрешения на строительство объекта и заключения о соответствии застройщика и проектной декларации установленным законом требованиям, по мнению надзорного ведомства, образуют состав административного правонарушения.

И хотя в марте 2019 года краевое управление Федеральной антимонопольной службы отказалось привлекать ИСК «Аврора-строй» к административной ответственности, несколько недель назад Пятый арбитражный апелляционный суд согласился с доводами прокуратуры и обязал УФАС вновь рассмотреть дело по фактам нарушениях ИСК «Аврора-строй» федерального закона «О рекламе». Добавим, что сайт строительной компании депутата ЗС в минувшую пятницу, 7 февраля, не работал.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.