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"Красного губернатора" накажут за недобросовестную рекламу
Планы по строительству жилого комплекса на улице Черемуховой во Владивостоке, заявленные строительной компанией депутата ЗС ПК Андрея ИЩЕНКО, могут так и остаться планами. По информации газеты «Золотой Рог», разрешения на строительство 90-квартирного дома рядом с Первомайским районным судом у связанной с политиком компании пока нет. Это делает практически невозможным привлечение финансирования на строительство объекта.
В 2019 году предыдущая попытка компании Ищенко собрать деньги для несуществующей стройки на Черемуховой привлекла к себе внимание прокуратуры Первомайского района Владивостока. Согласно позиции прокуратуры, размещенная в интернете информация о проекте ЖК «Гагарин» являлась рекламой о продаже помещений в жилом комплексе. Однако попытки привлечь деньги дольщиков до получения разрешения на строительство объекта и заключения о соответствии застройщика и проектной декларации установленным законом требованиям, по мнению надзорного ведомства, образуют состав административного правонарушения.
И хотя в марте 2019 года краевое управление Федеральной антимонопольной службы отказалось привлекать ИСК «Аврора-строй» к административной ответственности, несколько недель назад Пятый арбитражный апелляционный суд согласился с доводами прокуратуры и обязал УФАС вновь рассмотреть дело по фактам нарушениях ИСК «Аврора-строй» федерального закона «О рекламе». Добавим, что сайт строительной компании депутата ЗС в минувшую пятницу, 7 февраля, не работал.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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А разве депутатам не запрещено заниматься бизнесом? Это первое! А второе - очень странная, мягко говоря, позиция бывшего "красного" губернатора, по отношению к подобной застройке в городе. Развивайте и обустраивайте там, где позволяет свободная территория, тяните туда сети и всю инфраструктуру. Именно это и называется развитием города, а не его уплотнение, за счет домов в наших дворах. Еще один лицемер, на нашу голову!