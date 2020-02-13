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Год работы нового депутата обойдется в 23 миллиона рублей

13 Февраля 2020, 10:42 | Приморье

Избирательная комиссия Приморского края утвердила проект сметы расходов на подготовку и проведение довыборов в Законодательное Собрание по одномандатному округу №9. Внеплановая избирательная кампания потребует расходов на сумму в 23 млн рублей.

Основная часть средств, около 19,4 млн рублей, пойдет на оплату труда членов и сотрудников аппарата избирательных комиссий, которые будут задействованы в проведении выборов (сумма указана вместе с начислениями на фонд оплаты труда – прим. автора). Еще около 0,5 млн рублей составят выплаты гражданам, привлекавшимся к работе в комиссии по гражданско-правовым договорам. На информирование избирателей о предстоящих выборах планируется потратить почти 1,3 млн рублей, а непосредственно на печать бюллетеней израсходуют всего 67,6 тысяч рублей. Оставшаяся часть сметы – транспортные и канцелярские расходы, связь и ряд других статей.

Напомним, что кресло депутата ЗС ПК от округа №9 освободилось в конце января после досрочного прекращения полномочий Евгения КОСТЮКОВА. По действующему законодательству, дополнительные выборы должны пройти в ближайший Единый день голосования, который в 2020 году выпадет на 13 сентября. При этом работать будущему депутату придется недолго, потому что срок полномочий действующего созыва Заксобрания истекает уже в 2021 году.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.


 

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Теги: ЗС ПК  выборы 



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