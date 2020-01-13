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Во Владивостоке назначен восьмой вице-мэр
13 Января 2020, 08:40 | Приморье
Он будет курировать в мэрии культуру и управление информационно-программного обеспечения
9 января к обязанностям заместителя главы администрации Владивостока приступил Азат Ислаев. Он стал восьмым вице-мэром города. Как сообщили в управлении муниципальной службы и кадров администрации Владивостока, Азат Ислаев будет курировать в мэрии управление культуры и управление информационно-программного обеспечения.
Азат Файзулхакович Ислаев родился в 1985 году в Перми. Окончил НОУ ВПО Академия управления «ТИСБИ» по специальности «юриспруденция». Трудовую деятельность начинал в Казани с должности юриста в ООО «Региональная земельная служба». Затем занимал ещё несколько руководящих позиций в различных компаниях. С 2015 по 2019 год являлся депутатом Казанской городской Думы. С сентября 2019 года занимал должность помощника губернатора Приморского края аппарата губернатора Приморского края. Женат, воспитывает дочь и сына.
Анастасия Котлярова (фото)
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Теги: мэрия владивосток кадры
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