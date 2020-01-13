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Правительству Приморья не хватает обратной связи

13 Января 2020, 10:39 | Приморье

Жители Приморского края могут указать на “слабые места” развития товарных рынков на местах

Жители Приморского края помогут определить, в каких отраслях экономики региона необходима дополнительная поддержка от государства, чтобы там оказывались качественные услуги – от медицины до строительства. Помочь развитию конкуренции на рынках услуг и товаров можно пройдя опрос, проводимый Правительством края.

Как отмечают в министерстве экономического развития Приморья, в 2019 году была утверждена новая дорожная карта по содействию развитию конкуренции в Приморском крае на 2019-2022 годы, где перечень товарных рынков был расширен с 12 до 35. Это позволит более детально подходить к каждому направлению экономики и, следовательно, улучшать качество оказания услуг и предоставления товаров населению.

«Документ формировался, в том числе, на основании проводимого в 2018 году анкетирования. По его итогам были выявлены рынки с недостаточным уровнем конкуренции. Например, по мнению 47% респондентов, на территории края отсутствовала услуга психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Все это было учтено в новой дорожной карте. А именно, для развития данного направления были предусмотрены дополнительное финансирование и информационные мероприятия: субсидии частным организациям, проведение различных мероприятий по мотивации бизнес-сообщества к оказанию соответствующих услуг и другие. На этот раз мы также хотим услышать мнение жителей региона об уровне конкуренции по состоянию на сегодняшний день и, если необходимо, оказать поддержку наиболее уязвимым рынкам», – отмечает руководитель ведомства Наталья Набойченко.

Выразить свое мнение о качестве товаров, работ, услуг на соответствующих товарных рынках и состоянии ценовой конкуренции может любой желающий. Для этого необходимо ответить на семь групп вопросов в опросе.

«Конечная цель анкетирования – повысить удовлетворенность приморцев качеством товаров и услуг. Нам очень важна такая обратная связь, поскольку жители территорий могут указать на “слабые места” развития товарных рынков на местах», – добавляет министр.

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: конкуренция  правительство приморья  опрос 



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