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Расходы бюджета Приморского края увеличены почти на 12 млрд рублей

12 Декабря 2019, 09:41 | Приморье

Большая часть из них будет направлена на решение социальных вопросов

Проект закона одобрен на очередном заседании Законодательного Собрания в среду, 11 декабря. Участие в заседании принял глава региона Олег Кожемяко.

Как отметила первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина, ко второму чтению закон скорректирован с учетом всех поступивших предложений: от депутатов, органов исполнительной власти и жителей края. В итоге на сегодняшний день доходная часть бюджета на 2020 год – 136,7 миллиарда рублей, расходная – 141,5 миллиарда. Дефицит, который составил 4,8 миллиарда рублей, защищен остатками средств на начало года.

«Мы постарались учесть все предложения от депутатов. В бюджете существенно прирастает социальный блок, но не забыли и об инвестиционной составляющей», – отметила замглавы региона.

В связи с дополнительным распределением федеральных и краевых средств изменены основные параметры краевого бюджета и, соответственно, расходы по госпрограммам. Более 62% дополнительных средств направят на социальные цели.

Так, ко второму чтению на 1,7 миллиарда рублей увеличились расходы на образование – увеличен размер субсидий муниципалитетам на ремонт и строительство детских садов и школ, на профориентацию школьников. В госпрограмму внесён и новый вид субсидии – на ремонт детских оздоровительных лагерей. В 2020 году на подготовку проектно-сметной документации заложено 158 миллионов рублей.

На 3,8 миллиарда рублей увеличены расходы по программе «Социальная поддержка населения Приморского края». Учтены средства на новые меры социальной поддержки, принятые по инициативе Губернатора Приморья Олега Кожемяко. Это выплаты неработающим пенсионерам, путевки на санаторно-курортное лечение и помощь тем, кто ухаживает за инвалидами.

Также проиндексируют социальные выплаты ветеранам труда, реабилитированным и другим категориям граждан. Всего на меры социальной поддержки в 2020 году предусмотрено 24,2 миллиарда рублей, рост к текущему году – 2,5 миллиарда рублей.

Ко второму чтению увеличен и дорожный фонд – плюс 2 миллиарда рублей. На 4,4 миллиарда рублей выросла финансовая поддержка муниципалитетов. Всего органы местного самоуправления получат в следующем году 36,8 миллиарда рублей.

На развитие спортивной инфраструктуры в муниципалитетах расходы увеличены на 224 миллиона рублей. Всего на эти цели в проекте 2020 года предусмотрено 541,8 миллиона рублей.

Увеличено финансирование на грантовую поддержку некоммерческим организациям, реализующим проекты по развитию массовой физической культуры и спорта, – на эти цели направят еще 17 миллионов рублей.

Рост расходов по программе «Развитие здравоохранения Приморского края» составил 1,4 миллиарда рублей, в 2020 году на ее реализацию направят 26 миллиардов рублей. Учреждения здравоохранения получат средства на капитальный ремонт, более 500 миллионов – на новое медицинское оборудование. Закупят передвижные мобильные медицинские комплексы, которые особенно нужны в отдаленных территориях края.  

Губернатор Олег Кожемяко поблагодарил приморских депутатов за конструктивную работу над бюджетом региона.

«Была проведена кропотливая совместная работа. В бюджете на 2020 год мы сосредоточились на поддержке наиболее важных для каждого жителя Приморья направлениях», – заявил глава края.

Фото – Диана Шарафулисламова

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: социальные вопросы  бюджет 



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