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Коржу дали еще пять лет
Интриги на непрямых выборах второго по величине города Приморья, Уссурийска, не случилось
Все 10 претендентов, подавших документы, были допущены комиссией во второй тур конкурса – он состоялся в понедельник, 11 ноября. Однако финал получился скорее техническим: единственным соперником возглавляющего Уссурийск с 2014 года Евгения КОРЖА при голосовании в думе стал его заместитель Михаил ПАВЛЮК.
По итогам первого тура конкурса, который состоялся на прошлой неделе, конкурсная комиссия изучила документы, представленные претендентами для участия в конкурсе, и определила, что все 10 человек, изъявившие желание возглавить Уссурийск, соответствуют формальным требованиям. Как отметили члены комиссии, решение о допуске во второй тур каждого из кандидатов принималось единогласно.
Окончательное решение по кандидатуре нового главы УГО было принято в понедельник, 11 ноября. С утра состоялся второй этап конкурса – собеседование с конкурсной комиссией; а в обед на внеочередное заседание собрались депутаты Думы Уссурийска. Им предстояло выбрать одного из двух рекомендованных комиссией кандидатов – ими стали и.о. главы городского округа Евгений Корж, фактически возглавляющий город с 2014 года, и заместитель главы по вопросам жизнеобеспечения Михаил Павлюк, в прошлом году отмеченный наградой за работы по ликвидации последствий наводнения в городе.
В ходе открытого голосования большинство депутатов думы Уссурийского городского округа поддержали кандидатуру Евгения Коржа, за Михаила Павлюка при этом не проголосовал ни один депутат. Все, что смогло противопоставить главе УГО парламентское меньшинство, коммунисты, – это состоявшийся на прошлой неделе пикет возле здания администрации Приморья с требованием не допустить продления полномочий главы Уссурийска.
Напомним, что с 2014 по 2019 год в Уссурийске действовала «двуглавая» модель местного самоуправления. Номинальным главой города являлся председатель городской думы Николай РУДЬ, а назначенным по итогам конкурса главой администрации УГО с 1 декабря 2014 года являлся Евгений Корж. После перевыборов думы УГО в сентябре 2019 года в действие вступили положения устава Уссурийска, упраздняющие пост сити-менеджера. Тогда же Евгений Корж стал и.о. главы УГО до завершения конкурса на замещение должности градоначальника.
Срок полномочий Коржа в новом качестве составит пять лет.
На фото: Возглавляющий Уссурийск с 2014 года политик усидел в кресле главы города.
Фото РИА «ПримаМедиа».
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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