Хорошего депутата партбилетом не испортишь

Консалтинговый центр «Expert Group» представил второй ежегодный выпуск рейтинга эффективности депутатов Законодательного Собрания Приморья. Экспертами при участии политических консультантов, политологов и журналистов, была проанализирована работа депутатского корпуса в период с сентября 2018 года по июль 2019 года.

Составители рейтинга оценивали депутатов по четырем направлениям – функциональному, представительному, информационному и экспертному. Максимальные оценки по функциональному модулю, учитывающему законотворческую активность, присутствие и выступления на заседаниях, получили председатели комитетов ЗС ПК – Дмитрий НОВИКОВ, Сергей ИЩЕНКО (на фото), Джамбулат ТЕКИЕВ и Игорь ЧЕМЕРИС, до июля 2019-го возглавлявший комитет по социальной политике и защите прав граждан.

Представительный модуль, где учитывались встречи с избирателями и работа с их обращениями, а также наличие у депутата приемных, дал максимальное количество баллов сразу семерым парламентариям. Это единороссы Сергей Ищенко, Евгений КОСТЮКОВ, Дмитрий Новиков и Игорь Чемерис, а также представители КПРФ – Владимир БЕСПАЛОВ, Владимир ХМЕЛЕВ и Артем САМСОНОВ.

Активность в информационном поле (сюжеты в СМИ и аккаунты в соцсетях) в наибольшей степени способствовала продвижению в рейтинге Дмитрия Новикова, Сергея Ищенко и Джамбулата Текиева. Интересен пример Андрея ИЩЕНКО, который в прошлом рейтинге был в лидерах информационного модуля, работая с проблемами избирателей, и смог сохранить первое место благодаря своему участию в выборах губернатора Приморского края осенью прошлого года. Наконец, экспертный модуль рейтинга дал по 10 баллов сразу 10 депутатам. Наиболее влиятельным и эффективным парламентарием эксперты признали Геннадия ЛАЗАРЕВА, который имеет опыт работы во всех созывах Законодательного Собрания.

В тройку лидеров интегрального рейтинга-2019 вошли председатель регламентного комитета ЗС ПК Дмитрий Новиков (95 баллов), председатель комитета по экономической политике и собственности Сергей Ищенко (91 балл), а также экс-председатель социального комитета Игорь Чемерис (86 баллов). Все трое представляют фракцию «Единая Россия». В целом же, среди топ-10 депутатов с наибольшей, по мнению экспертов, эффективностью, оказалось шестеро представителей парламентского большинства и четверо коммунистов. Это еще раз подтверждает тезис, сформулированный еще в прошлогоднем рейтинге: эффективность депутата не зависит от его партийной принадлежности.

Отметим, что Дмитрий Новиков возглавил рейтинг эффективности депутатов второй год подряд, а Сергей Ищенко и Игорь Чемерис значительно улучшили свои позиции по сравнению с 2018 годом. Они поднялись в рейтинге на четыре и шесть позиций соответственно. Кроме того, значительно эффективнее сработали по сравнению с 2018 годом Эдуард ЦОЙ (+17 позиций), Сергей КУЗЬМЕНКО (+8 позиций), Евгений ЗОТОВ (+11 позиций), Владимир ХМЕЛЕВ (+18 позиций) и Владимир БЕСПАЛОВ (+11 позиций). Лидером «падения акций» стал коммунист Владимир ГРИШУКОВ, опустившийся на 15 строчек и занявший 36-е место. Его однопартиец Артем САМСОНОВ, занимавший второе место в 2018 году, в новом рейтинге опустился на пятое место.

Отметим, что в рейтинге-2019 оценены только 37 из 40 краевых парламентариев: депутат по одномандатному округу №15 Виктор МИЛУШ в указанный период объективно не мог осуществлять полномочия из-за возбужденного против него уголовного дела, а избранная на довыборах по округу №19 Марина СЕМИНА приступила к работе в ЗС ПК лишь в конце сентября. Кроме того, в рейтинге традиционно не оценивается председатель Заксобрания Александр РОЛИК, однако эксперты отметили, что между руководством краевого парламента и новой администрации Приморья сложились рабочие отношения, а спикер ЗС ПК продемонстрировал лояльность новому руководителю в рамках конструктивной работы на уровне принятия важных законопроектов, инициированных краевой администрацией.

Как отметили в «Эксперт групп», в целом эффективность действующих депутатов снизилась: если в прошлом году более 50 баллов получили 25 парламентариев, то в этом – только 13.