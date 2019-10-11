www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.74 р. 100 JPY: 60.24 р.
EUR: 71.3 р. 10 CNY: 90.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Экономика
Распечатать

Хорошего депутата партбилетом не испортишь

11 Октября 2019, 13:42 | Приморье

Консалтинговый центр «Expert Group» представил второй ежегодный выпуск рейтинга эффективности депутатов Законодательного Собрания Приморья. Экспертами при участии политических консультантов, политологов и журналистов, была проанализирована работа депутатского корпуса в период с сентября 2018 года по июль 2019 года.

Составители рейтинга оценивали депутатов по четырем направлениям – функциональному, представительному, информационному и экспертному. Максимальные оценки по функциональному модулю, учитывающему законотворческую активность, присутствие и выступления на заседаниях, получили председатели комитетов ЗС ПК – Дмитрий НОВИКОВ, Сергей ИЩЕНКО (на фото), Джамбулат ТЕКИЕВ и Игорь ЧЕМЕРИС, до июля 2019-го возглавлявший комитет по социальной политике и защите прав граждан.

Представительный модуль, где учитывались встречи с избирателями и работа с их обращениями, а также наличие у депутата приемных, дал максимальное количество баллов сразу семерым парламентариям. Это единороссы Сергей Ищенко, Евгений КОСТЮКОВ, Дмитрий Новиков и Игорь Чемерис, а также представители КПРФ – Владимир БЕСПАЛОВ, Владимир ХМЕЛЕВ и Артем САМСОНОВ.

Активность в информационном поле (сюжеты в СМИ и аккаунты в соцсетях) в наибольшей степени способствовала продвижению в рейтинге Дмитрия Новикова, Сергея Ищенко и Джамбулата Текиева. Интересен пример Андрея ИЩЕНКО, который в прошлом рейтинге был в лидерах информационного модуля, работая с проблемами избирателей, и смог сохранить первое место благодаря своему участию в выборах губернатора Приморского края осенью прошлого года. Наконец, экспертный модуль рейтинга дал по 10 баллов сразу 10 депутатам. Наиболее влиятельным и эффективным парламентарием эксперты признали Геннадия ЛАЗАРЕВА, который имеет опыт работы во всех созывах Законодательного Собрания.

В тройку лидеров интегрального рейтинга-2019 вошли председатель регламентного комитета ЗС ПК Дмитрий Новиков (95 баллов), председатель комитета по экономической политике и собственности Сергей Ищенко (91 балл), а также экс-председатель социального комитета Игорь Чемерис (86 баллов). Все трое представляют фракцию «Единая Россия». В целом же, среди топ-10 депутатов с наибольшей, по мнению экспертов, эффективностью, оказалось шестеро представителей парламентского большинства и четверо коммунистов. Это еще раз подтверждает тезис, сформулированный еще в прошлогоднем рейтинге: эффективность депутата не зависит от его партийной принадлежности. 

Отметим, что Дмитрий Новиков возглавил рейтинг эффективности депутатов второй год подряд, а Сергей Ищенко и Игорь Чемерис значительно улучшили свои позиции по сравнению с 2018 годом. Они поднялись в рейтинге на четыре и шесть позиций соответственно. Кроме того, значительно эффективнее сработали по сравнению с 2018 годом Эдуард ЦОЙ (+17 позиций), Сергей КУЗЬМЕНКО (+8 позиций), Евгений ЗОТОВ (+11 позиций), Владимир ХМЕЛЕВ (+18 позиций) и Владимир БЕСПАЛОВ (+11 позиций). Лидером «падения акций» стал коммунист Владимир ГРИШУКОВ, опустившийся на 15 строчек и занявший 36-е место. Его однопартиец Артем САМСОНОВ, занимавший второе место в 2018 году, в новом рейтинге опустился на пятое место.

Отметим, что в рейтинге-2019 оценены только 37 из 40 краевых парламентариев: депутат по одномандатному округу №15 Виктор МИЛУШ в указанный период объективно не мог осуществлять полномочия из-за возбужденного против него уголовного дела, а избранная на довыборах по округу №19 Марина СЕМИНА приступила к работе в ЗС ПК лишь в конце сентября. Кроме того, в рейтинге традиционно не оценивается председатель Заксобрания Александр РОЛИК, однако эксперты отметили, что между руководством краевого парламента и новой администрации Приморья сложились рабочие отношения, а спикер ЗС ПК продемонстрировал лояльность новому руководителю в рамках конструктивной работы на уровне принятия важных законопроектов, инициированных краевой администрацией.

Как отметили в «Эксперт групп», в целом эффективность действующих депутатов снизилась: если в прошлом году более 50 баллов получили 25 парламентариев, то в этом – только 13.

Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: ЗС ПК  expert group 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]