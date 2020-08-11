Бои местного значения

Приморские партийцы разминаются перед выборами-2021

В Приморском крае практически завершился срок регистрации кандидатов на выборы в районах и поселениях, которые намечены на Единый день голосования 13 сентября. Муниципальные выборы охватят треть мунобразований края, а кроме того, часть жителей Владивостока должна определить нового депутата Заксобрания по округу №9.

В ходе ЕДГ-2020 в Приморье должны состояться выборы районных и окружных дум на 11 территориях края. Это Кировский, Михайловский, Пожарский, Черниговский, Шкотовский, Дальнереченский районы; а также недавно созданные мунокруга – Тернейский, Ханкайский, Лазовский, Хорольский и Октябрьский. Около 100 избирательных кампаний пройдут на уровне городских и сельских поселений. В сентябре планируется избрать и глав таких крупных населенных пунктов, как Кавалерово, Михайловка, Раздольное, Кировский, Черниговка, Посьет.

Анализируя списки выдвинутых кандидатов на муниципальных выборах, следует отметить возросшую по сравнению с прошлым годом активность «Справедливой России» и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

В Михайловском районе партийная палитра пока наиболее богатая. «Единая Россия» сумела выставить кандидатов практически во всех округах, широко представлены также КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Принимает участие в борьбе за места в будущей думе и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в количестве двух кандидатов. Зато в соседнем Черниговском районе две трети кандидатов, напротив, решили не «привязывать» себя к какой-либо партии. Конкуренцию им составят единороссы и представители ЛДПР. В Кировском районе «Единая Россия» выдвинула кандидатов по всем 18 округам, около половины округов также смогли закрыть ЛДПР и «Справедливая Россия». Остальные кандидаты, около 30 человек, являются самовыдвиженцами.

На выборах в Шкотовском районе ставка делается на преемственность: девять из 17 кандидатов «Единой России» в думу – действующие депутаты. Конкурировать им придется с немногочисленными кандидатами от КПРФ и ЛДПР, а также (в случае регистрации) – с самовыдвиженцами. В Ханкайском муниципальном округе выдвинувшихся кандидатов немного – 35 человек. Наиболее многочисленные списки у «Единой России» и ЛДПР, от которой в думу баллотируется бывший глава территории Владимир МИЩЕНКО, ушедший в отставку летом 2018 года.

Недавно образованный Лазовский муниципальный округ должен выбрать 15 депутатов из представителей «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и самовыдвиженцев. Выборы в Лазовском округе имеют еще одну отличительную особенность – широкое присутствие работников ПАО «Преображенская база тралового флота» среди кандидатов от «ЕР», а также среди самовыдвиженцев.

Октябрьский муниципальный округ по итогам ЕДГ может полеветь - здесь широко представлены кандидаты от КПРФ и «Справедливой России». Кроме того, в выборах участвуют единороссы, либерал-демократы и «пенсионеры». Расположенный по соседству Хорольский мунокруг может стать электоральной вотчиной «Российский партии пенсионеров за социальную справедливость» - она смогла закрыть кандидатами все 15 одномандатных округов.

Крайне интересные выборы ожидаются в дальнем пригороде Владивостока - селе Тавричанка. Попасть в мункомитет поселения решили активисты движения «Право народа» Юрий ВОЛЬНЫХ, Олег ГРИГОРЬЕВ и Геннадий ШУЛЬГА. Все трое известны своим резко негативным отношением к главе района Рустяму АБУШАЕВУ. При этом Вольных и Григорьев уже являются депутатами районной думы, и их участие в выборах мункома, скорее всего, призвано повысить внимание избирателей. Тогда как для Шульги депутатство в Тавричанке может стать плацдармом для дальнейших атак на главу района.

Еще один представитель организации «Право народа», районный депутат Виталий ПЕТРОВ выдвинут КПРФ на пост главы Раздольненского поселения. Своих представителей здесь выдвинули и другие парламентские партии. Как всегда, конкурентно обещают пройти выборы главы Кавалеровского горпоселения. Действующему главе Павлу ЯКОВЕНКО намерены противостоять два бывших главы района – Сергей ПЛЕВАКО и Сергей ГАВРИКОВ. А в Черниговке и Михайловке действующие главы райцентров будут защищать статус-кво, конкурируя с «официальными» кандидатами от партии «Единая Россия».