Убирая границы и барьеры

Благодаря законодательным стимулам туризм превратился в одну из главных отраслей экономики Приморья

На минувшей неделе во Владивостоке состоялся X Форум председателей Законодательных Собраний и Собраний народных представителей стран Северо-Восточной Азии. Площадкой международного диалога в подобном формате столица Дальнего Востока становится уже во второй раз. Однако Владивосток становится все более популярным не только у зарубежных политиков, но и у обычных туристов из соседних стран. Именно туризм – а точнее, его влияние на укрепление добрососедских отношений между странами – и стал главной темой парламентского форума.

Взглядами на перспективы туристских обменов между странами СВА депутаты из разных стран обменялись в среду, 3 июля, на пленарном заседании «Международный туризм – стимулятор развития внешнеэкономических, торговых и культурных отношений». За круглым столом собрались представители региональных парламентов Приморского и Хабаровского краев, законодатели из провинций КНР Цзилинь и Хэйлунцзян, провинции Кангвон Республики Корея, японской префектуры Акита и Центрального аймака Монголии. Кроме того, участие в обсуждении приняли представители дипломатического корпуса, работающие во Владивостоке, а также депутаты из муниципальных образований Приморья.

Открывая пленарное заседание, председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр РОЛИК подчеркнул, что Форум региональных парламентов стран СВА зарекомендовал себя как площадка, где обсуждаются вопросы и проблемы, актуальные для всех стран региона. А приморских депутатов с коллегами из сопредельных государств связывают давние партнерские отношения.

- Взаимодействие между региональными парламентскими структурами позволяет гармонизировать национальное и региональное законодательство в целях продвижения интеграционных процессов и развития сотрудничества. Надеюсь, что результаты нашей работы дадут новый импульс развитию наших регионов, - поприветствовал участников форума председатель ЗС Приморья.

- Трудно переоценить влияние туризма на нашу жизнь. Это жизненная потребность большинства людей. Туризм способствует развитию таких ключевых секторов экономики, как транспорт, связь, торговля, строительство, является основой экономики развитых и развивающихся стран, - подчеркнул председатель комитета ЗС ПК по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат ТЕКИЕВ, выступивший модератором пленарного заседания.

Важно, что форум во Владивостоке был использован законодателями и исполнительной властью края для того, чтобы еще раз проинформировать зарубежных коллег об основных туристических преимуществах Приморья. Первый вице-губернатор Приморья Вера ЩЕРБИНА напомнила о возможности упрощенного въезда по электронной визе для граждан 18 стран на территории с режимом Свободного порта Владивосток, а также о 72-часовом «безвизе» для пассажиров круизных судов, заходящих в столицу Приморья. Директор департамента по туризму Приморского края Константин ШЕСТАКОВ уделил внимание основным проектам и мероприятиям, ориентированным на туристов из сопредельных стран.

В свою очередь, председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик акцентировал внимание на роли федеральных и краевых депутатов в создании законодательной базы для развития туристского потенциала Приморья. По мнению спикера ЗС ПК, важнейшими направлениями работы является либерализация визовых правил между государствами, а также создание условий для инвестиций в отрасли экономики и проекты, ориентированные на туризм: гостиничный бизнес, общественное питание, развлекательные спортивные мероприятия, природные парки. Для этого приморским парламентом были приняты законы, предоставившие меры государственной поддержки, налоговые и имущественные льготы, в том числе для бизнеса, осуществляющего свою деятельность по приему и обслуживанию российских и иностранных туристов. Однако базовым для отрасли является принятый еще в 2014 году краевой закон № 355-КЗ «О туризме и туристской деятельности в Приморском крае».

- Закон устанавливает правовые основы государственного регулирования данной деятельности, приоритетные направления развития, формы государственной поддержки предприятий туристской отрасли, а также определяет права органов местного самоуправления по созданию благоприятных условий для развития туризма. Кроме того, указанный закон создал межведомственную комиссию по развитию туризма и систему информационного обеспечения этой деятельности. Им также предусмотрено ведение Туристского реестра с целью учета туристских ресурсов, объектов и субъектов туристской инфраструктуры и индустрии, - рассказал Александр Ролик. Он добавил, что депутаты ЗС ПК регулярно мониторят работу «туристического» закона на практике и вносят в него необходимые изменения. Только за последние два года краевой закон корректировался четырежды, уточнил председатель ЗС.

В ходе обсуждения перспектив «народной дипломатии» участники форума согласились с необходимостью дальнейшего расширения туристических обменов, в том числе – либерализации визового режима между странами; развития транспортного сообщения между приграничными регионами; уточнения законодательства, регулирующего работу предприятий туристической отрасли. Делегаты намерены и впредь поднимать эти вопросы в своих государствах. В завершение форума председатели законодательных органов регионов России и регионов соседних стран подписали итоговый меморандум.