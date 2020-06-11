Правительство Приморья: Расходы на социальную сферу из-за коронавируса сокращаться не будут

Экономика, особенно малый и средний бизнес, серьезно пострадала из-за эпидемии коронавируса. Бюджеты всех уровней теряют доходы, самим предприятиям еще предстоит восстановить докризисные объемы производства и услуг. Правительство Приморского края старается максимально помочь отраслям в этом направлении. О том, какую поддержку оказывают предпринимателям и гражданам, чтобы пережить этот нелегкий период, рассказала первый вице-губернатор – председатель Правительства Приморского края Вера Щербина в интервью изданию «Аргументы и факты».

– Вера Георгиевна, какова сейчас ситуация в экономике региона?

– Надо четко понимать, что нынешний кризис носит мировой, а не локальный характер. Он, так или иначе, затронул все сферы экономики, каждого из нас. Рвутся производственные цепочки. Снижается потребление товаров и услуг. Конечно, это все отражается на поступлении налоговых доходов в бюджет края. Мы ведем мониторинг ситуации и видим, как она еженедельно меняется. Честно скажу, пока картина нерадостная. Если по состоянию на 1 мая потери бюджета края в связи с ограничительными мерами для некоторых видов предпринимательской деятельности были 2,2 миллиарда рублей, то на 1 июня цифра составляет уже 3,5 миллиарда. Для справки, в год доля собственных доходов бюджета Приморья по налогам и сборам – около 100 миллиардов рублей. Если рассматривать самый пессимистический вариант дальнейшего развития событий в экономике края, то по итогам года общие потери могут составить около 20 миллиардов рублей.

– Какие меры поддержки бизнеса уже начали работать?

– Главная наша задача – минимизировать влияние кризиса на экономику, максимально предоставить возможности для обеспечения занятости людей в этот сложный период. Мы уже приняли ряд региональных мер поддержки для пострадавших от коронавируса отраслей экономики. Это налоговые льготы для субъектов малого предпринимательства. По данным нашего мониторинга, около 30 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса попали под их действие. Есть решение о послаблениях по арендным платежам – по аренде краевой и муниципальной собственности. Мы делаем это вполне осмысленно, поскольку понимаем, в каком состоянии у нас сейчас находится бизнес.

Главная поддержка предусмотрена для тех работодателей, которые в условиях кризиса сохраняют трудовые коллективы, стараются не снижать зарплаты сотрудникам. Так, все работодатели, которые сохраняют более 90% штатной численности, могут обратиться напрямую в налоговые органы. И получить прямую выплату на компенсацию заработных плат в размере 12 130 рублей на каждого человека. Согласно данным УФНС по Приморскому краю, более 22 тысяч субъектов МСП, включенных в реестр малого и среднего предпринимательства, являются потенциальными получателями государственной субсидии. По состоянию на 29 мая заявления поступили от 14 985 таких компаний. Уже есть положительное решение по 50% заявлений.

Кроме того, в наших институтах, которые работают при краевом Минэкономразвития (центр «Мой бизнес», Микрокредитная компания, Гарантийный фонд и другие), мы предусмотрели дополнительные возможности поддержки. Это и льготные микрозаймы, и другие продукты.

Кстати, Приморский край вошел в пятерку первых регионов , где ввели налоговые послабления для бизнеса. Для упрощенной системы налогообложения для наиболее пострадавших бизнесменов налоговая ставка снижена до 1%. Для всех остальных – до 3%. Отменен налог на имущество для гостиниц, кинотеатров, санаториев и курортов, для остальных снижен на 1%. Для компаний, которые работают на экскурсионных маршрутах, в четыре раза был снижен транспортный налог.

– Какие отрасли пострадали от кризиса больше всего?

– Еще раз подчеркну: сегодня нет отрасли, которая бы не пострадала вовсе. У кого-то сократились объемы производства, многие компании были вынуждены из-за этого отказаться от ряда стимулирующих выплат. Держим руку на пульсе, помогаем.

В том же Дальнегорске выделили средства предприятиям добывающей отрасли, которые и в более спокойное время постоянно испытывали проблемы.

Или возьмем порты. В год они дают в доход бюджета 12 миллиардов рублей. Уже сейчас прогнозируется до 20% снижения отчислений. Хотя они не прекращали свою работу ни на один день.

По рыбной отрасли пока сложно делать прогноз, надеемся, что рыбаки нас все-таки порадуют. Надеемся и на рост в сельском хозяйстве. В прошлом году отрасль просела из-за разного рода чрезвычайных ситуаций, например, вспышки африканской чумы. Мы сейчас ориентируем местного производителя, чтобы он максимально обеспечивал собственной продукцией приморский рынок. Органам исполнительной власти в районах мы поставили задачу, чтобы при торгах по закупкам продуктов для муниципальных учреждений они ориентировались на местных производителей, конечно же, в рамках действующего законодательства.

– Сильно сказался кризис на туризме. Может быть, для этой сферы мало уже принятых мер поддержки, требуются дополнительные?

– Да, туризм задействован во всех сферах – это как раз малый и средний бизнес. Причем это не только сами туристические компании. Это и целые сферы услуг, связанные с приемом гостей – гостиницы, общепит, транспорт. Мы в Приморье понимаем, что эту отрасль нельзя загубить. Надо максимально поддерживать предприятия. Готовим комплексную программу по поддержке отрасли. Один из самых реальных вариантов – стимулирование внутреннего туризма. Чтобы жители других регионов после снятия ограничений приезжали в Приморье. Готовим предложения, в том числе выходим с ними на федеральный уровень. Возможно, будет рассмотрен вариант о частичной компенсации проезда на Дальний Восток. Или вариант частичной компенсации из бюджетов стоимости услуг для гостиниц.

Также отдельно смотрим на строительство. У нас сейчас по понятным причинам нет иностранной рабочей силы из стран АТР, из государств бывшего Союза. Активно прорабатываем альтернативные возможности привлечения рабочих рук. Например, молодежи на самые важные стройки в Приморье. Говорим с работодателями, ищем возможности.

– И все-таки, понятно, что всем помочь не получится. Где придется ужиматься?

– Социальные программы не будут сокращаться. Мы закрываем по этому направлению все первоочередные расходы. Задачу максимально выполнить социальные обязательства бюджета ставит и Президент России Владимир Путин, и Правительство. Наверное, будут снижаться инфраструктурные проекты – закупки нового оборудования, какие-то стройки.

Однако стараемся удержать ситуацию по стратегически важным направлениям. Довести их до реализации. Это нацпроекты и госпрограммы, мероприятия по линии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. На эти проекты заложены крупные федеральные и региональные средства. И мы пока финансирование по ним не срезаем. Ведь над реализацией тех же национальных проектов у нас работают десятки предприятий малого, среднего бизнеса. У нас только по линии Минвостокразвития запланированы в этом году работы на 5 миллиардов рублей, 19 миллиардов предусмотрено на национальные проекты.

– Предложения Правительства Приморского края по поддержке экономики находят отклик на федеральном уровне?

– Работа с Правительством России идет постоянно. Мы смогли доказать часть потерь бизнеса от кризиса. И уже получили для компенсаций из Москвы около 1,3 миллиарда рублей. И продолжаем работать с федеральными органами.

Кроме того, в этом году из краевого бюджета уже было направлено около 4 миллиардов рублей на реализацию мероприятий, связанных с борьбой с коронавирусом. Это выплаты семьям с детьми, стимулирование медработников, приобретение в больницы оборудования и средств индивидуальной защиты. Также деньги пошли на поддержку бизнеса.

– Многие слышали о таком механизме, как общественные работы. Можете подробнее рассказать об этой мере поддержке бизнеса?

– Ранее органы власти привлекали людей на мероприятия по благоустройству. Но в таком варианте, в котором сейчас запущен этот процесс, его никогда не было. Сегодня организовать общественные работы может любая компания. Причем предприниматель сам может выбрать вид общественных работ. Это и благоустройство, и делопроизводство, и работа с архивами, может быть, какой-то ремонт. Разбить клумбы, покрасить цоколи. Перечень общественных работ постоянно расширяется. Кстати, мы готовы обсуждать с представителями бизнеса, какие еще работы в этот список надо добавить. Конечно, особенно актуально это для компаний, которые сейчас простаивают по основному виду деятельности.

– И в чем интерес для людей или для компаний?

– Во-первых, люди, оставшиеся без работы, могут получить хоть какие-нибудь деньги. Во-вторых, для компаний это отличная возможность сделать то, до чего раньше просто не доходили руки. Особо обращаю внимание на то, что к нам может обратиться любой работодатель. Мы рассмотрим все предложения. Со своей стороны, гарантируем выделение из бюджета денег на эту программу.

Компенсация для работодателей составляет 23 690 рублей, таким образом, после всех налогов и отчислений на руки сотрудник, задействованный в работах, получит 15 830 рублей.

– Как компаниям принять участие в этой программе по организации общественных работ?

– Можно обращаться в органы социальной защиты и занятости населения. Финансирование со стороны Правительства края на эту программу уже выделено. Кроме того, Минтруд России обещает дополнительно выделить 88 миллионов рублей.

– Получается, во время кризиса Правительство Приморского края стало более внимательно смотреть, а главное, реагировать на запросы, которые исходят от людей и бизнеса?

– Работа в этом направлении начата по поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко еще в прошлом году. Причем деятельность эта идет по всем направлениям. Так, мы пока в тестовом режиме запускаем процедуру инициативного бюджетирования. То есть по желанию и решению жителей будем выбирать проекты и программы, на которые в бюджетах края и муниципальных образований будут закладываться средства.

1 июля одновременно с общероссийским референдумом в четырех крупных городах края – Владивостоке, Уссурийске, Находке, Артеме – пройдет голосование по инициативному бюджету. По каждой территории будет определено по 3-4 проекта. Люди выберут одно направление.

Одним словом, жизнь продолжается. Все кризисы заканчиваются рано или поздно. А работа по развитию экономики региона идет постоянно.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.