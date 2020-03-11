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Нового мэра Артема определят в апреле

11 Марта 2020, 13:42 | Приморье

Состоявшаяся в конце февраля отставка главы Артемовского городского округа Александра АВДЕЕВА и назначение и.о. мэра Вячеслава КВОНА потребовала проведения внеплановых конкурсов на замещение должности главы в Артеме и в Спасске-Дальнем. На минувшей неделе конкурсная комиссия в Артемовском ГО провела первое заседание, установив срок приема документов от желающих возглавить город – 31 марта.

Подготовка к «транзиту власти» в Артеме началась сразу после праздников, 25 февраля. На внеочередном заседании дума АГО определила половину состава конкурсной комиссии, которая в марте начнет рассматривать кандидатуры на пост мэра. Депутатский корпус в ней представят Зарина ФАРДЗИНОВА, Виктор КИРИЛЕНКО, Мария МАРКОВСКАЯ и Александр КОРНЕЕВ. Остальных четверых членов конкурсной комиссии назначил губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО. Председателем комиссии по уже сформировавшейся в крае традиции стал вице-губернатор Приморья по внутренней политики Антон ВОЛОШКО, а зампредом – председатель ЗС края Александр РОЛИК, в свое время избранный в краевой парламент благодаря поддержке избирателей АГО.

Предполагается, что конкурс на замещение должности главы в ближайшее время будет объявлен и в Спасске-Дальнем, мэром которого новый и.о. главы Артема Вячеслав Квон являлся с лета 2016 года. Конкурсная комиссия здесь также сформирована в начале марта. Пока же обязанности мэра Спасска будет исполнять Андрей БЕССОНОВ, ранее являвшийся замом градоначальника по вопросам ЖКХ. Отметим, что в 2016 году Бессонов, на тот момент – предприниматель, уже участвовал в конкурсе на замещение должности мэра города, но не был выбран конкурсной комиссией в качестве кандидата для голосования на думе.

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток


 

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Теги: кадры  артем  конкурс  приморье 



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