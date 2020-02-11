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Прорежай и властвуй

11 Февраля 2020, 13:42 | Приморье

Приморье может серьезно сэкономить на предстоящих выборах в муниципалитетах

 

Количество местных выборов в Приморье в Единый день голосования-2020 может быть заметно урезано по сравнению с 2015 годом. Причиной тому – образование муниципальных округов.

Очередные выборы районных депутатов в сентябре 2020 года намечены в Дальнереченском, Кировском, Михайловском, Пожарском, Ханкайском, Черниговском и Шкотовском районах. Кроме того, в ходе ЕДГ-2020 должны состояться около 150 выборов поселенческого уровня – глав поселений и депутатов муниципальных комитетов. Это заметно меньше, чем в 2015 году, после предыдущей волны укрупнения поселений: тогда мункомы переизбирались более чем в 100 поселениях, а количество кампаний по выборам глав составляло около 80. Однако при продолжении работы по преобразованию районов Приморья в муниципальные округа избирательные кампании в рамках ЕДГ-2020 могут быть оптимизированы еще сильнее.

На данный момент наибольшее количество избирательных кампаний по выборам глав поселений и депутатов мункомов в 2020 году планируется в Шкотовском, Лазовском, Хасанском, Тернейском, Спасском, Пожарском, Красноармейском, Михайловском и Ольгинском районах. При этом в Шкотовском районе необходимые для объединения процедуры уже проводятся, а в Кировском и Лазовском возможность административной реформы обсуждалась осенью 2019 года. Не исключено, что часть выше перечисленных муниципалитетов до начала избирательной кампании успеют преобразовать в муниципальные округа.

Добавим, что в случае объединения в муниципальный округ Шкотовский район «сэкономит» на выборах глав Смоляниновского, Шкотовского, Штыковского и Романовского поселений, а также муниципальных комитетов во всех семи поселениях района. Однако в Подъяпольском сельском поселении Шкотовского района нового главу выбирают досрочно – 26 апреля. Похожая ситуация – в Кировском районе, где в ЕДГ-2020 должны избирать глав четырех поселений, а еще в шести – определить новые составы мункомов. В прошлом году здесь также обсуждалась возможность создания муниципального округа, но против этой идеи выступили жители одного из крупных и самодостаточных поселений – Горноключевского.

Не исключено, что вскоре кандидатами на преобразование в муниципальные округа в силу своей компактности также станут Черниговский и Ханкайский районы. Так, в состав Черниговского района входят четыре сельских поселения (Черниговское, Дмитриевское, Реттиховское и Снегуровское), а также одно городское – Сибирцевское. Во всех поселениях в 2020 году должны пройти выборы депутатов муниципальных комитетов, а в четырех из пяти поселений запланированы и выборы новых глав. Ханкайский район еще компактнее – в него входят Камень-Рыболовское, Новокачалинское и Ильинское сельские поселения. Во всех трех поселениях в 2020 году истекают полномочия избранных пять лет назад глав и депутатов.

Тем временем в уже созданных муниципальных округах продолжается подготовка к намеченным на 15 марта выборам окружных дум. По итогам выдвижения наиболее конкурентными, как и ожидалось, станут выборы в думу Пограничного муниципального округа – на 19 мест выдвинулись 69 человек. 17 из них – самовыдвиженцы. 52 кандидата баллотируются в думу ПМО при поддержке политических партий – «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России» и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

В Чугуевском муниципальном округе на 15 мандатов пока претендуют 58 человек, в том числе – 10 самовыдвиженцев и 48 представителей парламентских партий – «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». В Анучинском районе те же 15 мандатов разыграют между собой 34 человека, 33 из которых выдвинуты политическими партиями – «ЕР», «СР» и ЛДПР.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.


 

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Теги: голосование  муниципалитеты  ЕДГ  выборы 



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