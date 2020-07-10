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Главу Кавалерово выберут 13 сентября
Кавалеровская территориальная избирательная комиссия назначила дату голосования по выборам главы Кавалеровского городского поселения на 13 сентября этого года. Дан старт избирательной кампании. Одновременно выберут и муниципальный комитет Кавалеровского городского поселения – законодательный орган.
Чтобы зарегистрироваться в кандидаты на главу поселения, надо набрать около 100 подписей избирателей. Претендентов на пост главы пока двое – это депутат районной Думы Сергей ПЛЕВАКО и нынешний глава Кавалеровского городского поселения Павел ЯКОВЕНКО. Они не скрывают своих мэрских амбиций.
Что касается выборов мэра Кавалеровского муниципального района, то его выберут депутаты районной Думы. Сначала будет сформирована комиссия из 8 человек – по 4 представителя районной Думы и от губернатора. Губернаторские ставленники пока не приехали в район. На пост главы кавалеровского МО пока известен один соискатель – все тот же Сергей Плевако. Напомним, что до выборов мэра его обязанности исполняет Анжела БУРАЯ.
Фото ZRPRESS.RU.
Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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